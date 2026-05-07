Un incendiu violent a cuprins două adăposturi de animale într-o localitate din Suceava

Un incendiu violent a cuprins, joi seară, un adăpost de animale situat în localitatea suceveană Frătăuţii Vechi. În scurt timp, flăcările s-au extins la un al doilea adăpost, ambele construcţii arzând generalizat.

Pompierii militari din cadrul Detaşamentului Rădăuţi, împreună cu lucrători ai Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă Frătăuţii Vechi, Frătăuţii Noi şi Gălăneşti intervin, joi seară, cu 5 autospeciale de stingere în localitatea Frătăuţii Vechi, unde un incendiu a izbucnit la un adăpost de animale şi s-a extins rapid la un al doilea adăpost, potrivit News.ro.

Flăcările au cuprins generalizat cele două adăposturi.

La ora transmiterii acestei ştiri, incendiul este localizat, iar forţele de intervenţie lucrează pentru stingerea acestuia.

