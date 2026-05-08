Live TV

Ministerul Mediului: Norul de fum de la Cernobîl nu va avea impact asupra teritoriului României

Data publicării:
Imagine cu un incendiu de vegetație noaptea
Autoritățile ucrainene au raportat că un incendiu a cuprins mai multe hectare de vegetație în apropierea centralei de la Cernobîl. Foto: Profimedia (ARHIVĂ)

Norul de fum rezultat în urma incendiului izbucnit în zona Cernobîl nu va avea impact asupra teritoriului României, iar până la acest moment nu au fost înregistrate depăşiri ale limitelor de avertizare sau atenţionare privind radioactivitatea mediului în ţară, a anunţat Ministerul Mediului.

„Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public privind incendiul izbucnit în zona Cernobîl, Ucraina, şi monitorizarea evoluţiei norului de fum, instituţiile din subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor urmăresc permanent situaţia, împreună cu autorităţile competente. Potrivit estimărilor realizate de Administraţia Naţională de Meteorologie RA, direcţia dominantă a vântului va favoriza deplasarea norului de fum către Belarus, ulterior către nordul şi nord-estul Ucrainei şi sud-vestul Rusiei, fără impact asupra teritoriului României”, se arată într-o postare a instituţiei, potrvit Agerpres.

Totodată, Ministerul Mediului a subliniat că, până la acest moment, nu au fost înregistrate depăşiri ale limitelor de avertizare sau atenţionare privind radioactivitatea mediului în România.

„În paralel, Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate - ANMAP, prin Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM), monitorizează permanent radioactivitatea factorilor de mediu la nivel naţional, prin staţii automate şi laboratoare specializate care funcţionează continuu. Până la acest moment, nu au fost înregistrate depăşiri ale limitelor de avertizare sau atenţionare privind radioactivitatea mediului în România”, spun oficialii.

Potrivit ministerului Mediului, valorile măsurate se încadrează în limitele normale şi în tendinţele multianuale specifice acestei perioade.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
1
Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier
nicusor si maia
2
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
nicusor si fritz
3
Ilie Bolojan și Dominic Fritz, mesaj comun după ce au fost la Cotroceni să discute cu...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_12_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Îl poate propune Nicușor Dan tot pe Ilie Bolojan premier? Explicațiile unui fost...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
„Deciziile se luaseră în alte birouri.” Ilie Bolojan, mesaj pentru liberali: le-a amintit...
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu și-a făcut apariția! Cum arată, la 78 de ani
Digi Sport
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu și-a făcut apariția! Cum arată, la 78 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
baraj
Barajul Leșu din Bihor intră în etapa de reumplere după 12 ani. Ministerul Mediului anunță finalizarea acumulării Sălard
plaja
Ministerul Mediului a publicat primul ghid de utilizare a plajelor de pe litoralul românesc. Care sunt regulile de organizare
Imagine cu un incendiu de vegetație noaptea
Incendiu la Cernobîl: ard peste 1.100 de hectare de pădure din zona de excludere a centralei atomice care a explodat în 1986
masini pompieri
Incendiu în Piața Romană: semafoare scoase din funcțiune într-una dintre cele mai aglomerate intersecții din Capitală
incendiu-sv-7-mai-26
Un incendiu violent a cuprins două adăposturi de animale într-o localitate din Suceava
Recomandările redacţiei
Donald Trump.
Trump anunță un armistițiu de trei zile în războiul din Ucraina...
Romgaz sediu
Guvernul a adoptat creșteri de salarii la Romgaz. Cu cât cresc...
udmr kelemen hunor
Kelemen Hunor: „Guvern minoritar, o soluție acceptabilă în situaţia...
pucheanu psd
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș”...
Ultimele știri
Guvernul schimbă regulile pentru protejarea industriei de apărare. Darău: „Nu mai putem rata oportunități mari de investiții”
Premierul slovac, aflat la Moscova, face o declarație surprinzătoare despre războiul din Ucraina
Zeci de mii de elevi au protestat împotriva reintroducerii serviciului militar obligatoriu în Germania
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un mire a aflat la nuntă, în fața invitaților, secretul ascuns de soție și de prietenele ei. Reacția lui...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Extremiștii lui Farage, victorie zdrobitoare la alegerile din UK. AUR-ul Marii Britanii dă un semnal clar...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
„Îmi plac fetițele”. Starul unei echipe de Champions League din Anglia, exclus din lot pentru mesaje...
Adevărul
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Eugenia Șerban, despre momentul în care fiul ei a început să consume droguri: "Nimeni nu ar fi știut acum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Transferul lui Vlad Chiricheș, anunțat pe prima pagină!
Pro FM
Anghel Damian, sincer despre relația cu Theo Rose. Cum le răspunde celor care nu îi văd compatibili: „În...
Film Now
S-a iubit cu Sebastian Stan, acum e soția unui alt frumușel de la Hollywood. Alejandra s-a măritat după numai...
Adevarul
Ce a făcut Carol I înainte de a deveni rege al României și ce origine etnică avea de fapt
Newsweek
Instanța cere Casei de Pensii să dea de urgență bani în plus unor pensionari. Decizia, în Monitorul Oficial
Digi FM
Grasu XXL, la Digi FM: „Femeile mă plac că sunt personaj, dar sunt urât, frate”. La ce film a plâns artistul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Salma Hayek, apariție magnetică la Veneția alături de fiicele sale. Eleganță în negru la o gală de lux în...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă