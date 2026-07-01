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News Alert Incendiu la metrou după furtună: stația Universitate, blocată. Călătorii au fost evacuați

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png - 2026-07-01T155420.927
Incendiu la metrou după furtună: stația Universitate, blocată. Călătorii au fost evacuați
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Un incendiu izbucnit miercuri în stația de metrou Universitate a provocat blocarea circulației și evacuarea călătorilor, după ce un izolator a luat foc pe fondul infiltrațiilor de apă și al umidității crescute, în urma furtunii violente care a afectat Capitala.

Incidentul s-a produs în spatele unui tren de metrou care era oprit în stația Universitate și urma să plece spre Piața Unirii. Potrivit informațiilor din teren, un izolator a luat foc, iar în scurt timp a început să degaje fum.

Pompierii au intervenit de urgență, iar circulația trenului a fost oprită. Călătorii aflați în garnitură au fost evacuați, în timp ce în stație s-au creat momente de panică.

Incidentul ar fi fost provocat de umiditatea ridicată și de infiltrațiile de apă, pe fondul problemelor apărute în rețea după furtuna puternică din ultimele ore.

La această oră, circulația în zona stației Universitate este afectată, iar autoritățile lucrează pentru remedierea situației.

Editor : Ș.A.

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