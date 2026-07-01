În contextul în care vremea se anunță a fi în continuare instabilă în București după furtuna de azi-noapte care a făcut ravagii, Ciprian Ciucu a afirmat miercuri, 1 iulie, că actuala infrastructură de canalizare și de preluare a apelor pluviale „nu a fost proiectată pentru astfel de fenomene meteorologice”. Totuși, primarul general al Capitalei a explicat că, „în loc să scoatem apa pe stradă, cum se întâmplă acum, trebuie să construim în amonte două bazine de retenție mari, care să descarce treptat apa în Râul Dâmbovița (în funcție de viitură) și să o rețină pentru perioadele secetoase, pentru irigații”.

Într-o intervenție telefonică la Digi24, edilul a afirmat că în urma furtunii de azi-noapte au fost afectate foarte multe artere. Totodată, acesta a precizat că, din cauza încălzirii globale, Bucureștiul se va mai confrunta cu astfel de fenomene extreme. În acest sens, el a spus că soluțiile pentru limitarea inundațiilor constau în construirea a două bazine de retenție în amonte.

Întrebat dacă Primăria dispune de fonduri pentru o astfel de investiție, Ciucu a explicat că a căutat mai multe soluții cu Apa Nova: „Este vorba despre bani care să vină din fonduri europene pentru așa ceva, pentru schimbări climatice. Mă voi implica la nivelul etapei de programare ca următorii bani europeni să acopere inclusiv aceste investiții care sunt esențiale pentru București. În al doilea rând, sunt bănci de dezvoltare internațională care pot finanța astfel de proiecte. Există posibilitatea să crească și tariful pentru metrul cub de apă, dar nu cu mult, cu un leu - doi”.

În aceeași ordine de idei, Ciprian Ciucu a spus, într-o postare pe Facebook, că actuala infrastructură de canalizare şi de preluare a apelor pluviale nu a fost proiectată pentru „astfel de fenomene meteorologice”, adăugând că în aproximativ zece ore, cantitatea medie de precipitaţii în Capitală a totalizat 69,90 l/mp.

„Bucureștiul a ajuns 75% impermeabil (opinia unui specialist), din cauza dezvoltării și a neaplicării unor metode și tehnici de construcție care să permită permeabilitatea apei. Da, este adevărat, sunt mai costisitoare, dar merită”.

Ce este de făcut? Pe scurt, investiții. Mai detaliat, avem «mapate» vulnerabilitățile și știm unde să intervenim! Este nevoie de bazine, bazine, bazine. În loc să scoatem apa pe stradă, cum se întâmplă acum, trebuie să construim în amonte două bazine de retenție mari, care să descarce treptat apa în Râul Dâmbovița (în funcție de viitură) și să o rețină pentru perioadele secetoase, pentru irigații”.

Primarul general a declarat că vârfurile de viitură „pot fi atacate prin construirea a două mari bazine, unul sub Parcul Izvor şi unul sub Parcul Operei”, care vor „degreva” vârfurile de ploaie.

„Am discutat cu Apa Nova, pe parcursul ultimelor luni, despre investițiile necesare în București pentru limitarea riscului de inundații. Avem deja un plan și soluții pentru finanțarea acestor investiții. Urma să vi le prezint, dar, dat fiind contextul curent, le menționez încă de acum. Dădusem deja dispoziție Direcției de Servicii Publice din PMB să organizeze comisiile comune cu Apa Nova pentru a discuta planul asumat de investiții. L-am ales pe cel maximal, dar vi-l voi prezenta într-o conferință de presă”.

Conform spuselor sale, Apa Nova lucrează deja la un studiu de fezabilitate, început în acest an, pentru un bazin care va fi, conform studiului, cel mai probabil (în funcţie de studiu), sub parcarea rotundă de la intrarea în Parcul Carol, din Sectorul 4.

„Rolul lui este de a prelua viitura de pe deal și va acoperi zona cu str. Slobozia, str. Episcopul Chesarie etc. Aici riscul este mare, vedeti fotografia cu Parcul Carol sub apă. În zona Tineretului/Văcărești, Apa Nova a început deja lucrările la un bazin. Este în lucru bazinul de retenție de la Lunca Cetății din Sectorul 3; acum se face rețeaua de canalizare.

Ideea de bază este că, mai ales în zonele depresionare, apa de ploaie trebuie dusă în Dâmbovița, și nu în canalizare. Canalizarea nu face față. Acestea sunt soluțiile realiste pentru a limita riscurile de inundație în București. Mă ocup să se întâmple, este o chestiune de siguranță! Suplimentar, vom introduce în toate proiectele noastre publice elemente specifice conceptului de oraș-burete (căutați pe Google, nu le mai enumăr, fiind mult de scris pentru o simplă postare). Dar nu va fi suficient să le aplice PMB, trebuie să le aplice și Primăriile Sectoarelor! Discut cu primarii sectoarelor!”, a mai precizat Ciucu.

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Editor : A.M.G.