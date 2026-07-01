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Video Cel puțin șase morți, într-un incendiu care a cuprins un bloc de locuințe cu 10 etaje, la Anvers

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ANTWERP LINKEROEVER FIRE APARTMENT BUILDING
Intervenția pompierilor la fața locului. Foto: Profimedia
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Din articol
Fostul primar locuia în clădire Fum vizibil de la kilometri distanță Primarul a sosit în cartier, pentru o ședință cu serviciile de urgență

Cel puțin șase persoane au murit într-un incendiu care a izbucnit miercuri dimineață într-o clădire de locuințe din Anvers, Belgia, a anunțat poliția locală pe site-ul său web. Potrivit poliției, clădirea de zece etaje din Linkeveer, o zonă rezidențială situată în afara centrului orașului, pe malul stâng al râului Scheldt, găzduia peste 200 de locatari. Conform celor mai recente informații, cel puțin șase persoane și-au pierdut viața, relatează 7sur7.be.

Autoritățile au afirmat inițial că incendiul a izbucnit la etajul al zecelea, apoi la etajul al optulea. Forțele de ordine au precizat ulterior că focul a izbucnit la parter. Cauza rămâne încă necunoscută și va face obiectul unei anchete, în special din partea unui expert în incendii desemnat de Parchet. Focul și, mai ales, fumul s-au răspândit rapid în întreaga clădire, pompierii adăugând că stingerea unui incendiu la o asemenea înălțime constituie o operațiune complexă.

🇧🇪 Belgique : Plusieurs morts ce mercredi 1er juillet à Anvers dans un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble d'habitation comptant une dizaine d'étages sur la rive gauche de l'Escaut, a indiqué la police. pic.twitter.com/eXwv4dizGQ

— Franceat média (@Franceatpresso2) July 1, 2026

Fostul primar locuia în clădire

Cei 200 de locatari au fost evacuați. Potrivit HLN, fostul primar al orașului Anvers, Bob Cools, locuia în clădire și a fost internat în spital. Acesta precizează că se simte „bine deocamdată”, chiar dacă „riscă să rămână fără adăpost”.

Locatarii evacuați care nu au fost răniți au fost preluați în cartier. Cei 60 de locatari ai unui bloc vecin au fost, de asemenea, evacuați și duși la un azil situat de cealaltă parte a străzii. Planul de intervenție medicală (PIM) a fost pus în aplicare pentru a asigura fluiditatea intervențiilor medicale.

Pompierii își continuă căutările pentru a găsi eventuale victime, dar poliția a confirmat la începutul după-amiezii că se înregistrează șase decese. În plus, unii locatari au suferit intoxicații din cauza fumului.

Fum vizibil de la kilometri distanță

„Imediat ce am ajuns la fața locului, am constatat că era foarte mult fum”, explică pompierii din Anvers. „Având în vedere dimensiunea clădirii și gravitatea incendiului, am declanșat nivelul superior de coordonare operațională”, adaugă aceștia. Operațiunile de salvare sunt acum coordonate la fața locului de la un post central de comandă, pentru a asigura desfășurarea cât mai eficientă a operațiunilor.

Imaginile difuzate de HLN arată o coloană densă de fum negru care se ridică din clădire, precum și o persoană blocată pe un balcon. Se pare că aceasta a reușit în cele din urmă să scape prin fereastra unui vecin.

Locuitorii din zonă sunt rugați să țină ușile și ferestrele închise și, dacă este necesar, să oprească sistemul de ventilație. „A fost trimis un mesaj BE-Alert în acest sens. Suntem prezenți cu numeroase echipe pentru a combate incendiul. Echipa noastră de drone se află, de asemenea, la fața locului”, precizează pompierii locali, susținuți de alte unități de intervenție.

Primarul a sosit în cartier, pentru o ședință cu serviciile de urgență

Primarul orașului Anvers, Els van Doesburg (N-VA), a sosit în cartier pentru a participa la o ședință cu serviciile de urgență, a confirmat miercuri purtătorul său de cuvânt. Doamna Van Doesburg se va pronunța asupra faptelor abia la finalul acestei ședințe, a precizat acesta.

Prim-ministrul Bart De Wever a reacționat succint la incendiu pe rețeaua X.

„Gândurile mele se îndreaptă către victime și către locuitorii evacuați în urma acestui teribil incendiu din Linkeroever. Adresez cele mai sincere mulțumiri serviciilor de urgență care se străduiesc să acorde ajutor numeroaselor persoane afectate cât mai rapid și sigur posibil și care lucrează din greu pentru a stinge incendiul”, a declarat prim-ministrul, care este și primarul în exercițiu al orașului Anvers.

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Parlamentul flamand a deschis, la rândul său, ședința plenară de miercuri cu un minut de reculegere în memoria victimelor.

Editor : M.C

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