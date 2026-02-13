Incident în Gara de Nord din București. Un vagon al unui tren CFR Călători a deraiat, circulația este blocată

Traficul feroviar este afectat vineri dimineaţă în Gara de Nord, după ce primul vagon al trenului IRN 401, operat de CFR Călători, a deraiat în timpul unei manevre de împingere către depou. Incidentul s-a produs la ora 08:20, nu s-au înregistrat victime, însă circulaţia trenurilor din zona Grupa AT este temporar blocată până la finalizarea intervenţiei și verificarea condiţiilor de siguranţă.

Potrivit unui comunicat transmis de CFR SA, „La ora 08:20, în timpul manevrei de împingere a garniturii trenului IRN 401, operat de către Societatea Naţională de Transport Feroviar Călători CFR Călători S.A., din staţia Gara de Nord Bucureşti către Grupa AT, în incinta Depoul Bucureşti Călători, la linia 7, s-a produs deraierea primei osii a primului vagon, în sensul de împingere”.

Evenimentul s-a produs în timpul unei manevre tehnice de exploatare, desfăşurată în regim de circulaţie restricţionată. Nu s-au înregistrat victime, iar instalaţiile de siguranţă a circulaţiei nu au fost afectate. De asemenea, nu există pagube la infrastructura feroviară.

În urma incidentului, toate trenurile care intră sau ies din Grupa AT sunt temporar blocate până la finalizarea intervenţiei şi eliberarea liniei afectate. Circulaţia trenurilor în zona respectivă va fi reluată după verificarea tehnică şi confirmarea condiţiilor de siguranţă.

La faţa locului intervin echipele de specialitate ale Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti. Acestea acţionează pentru ridicarea vagonului deraiat, repunerea pe şină şi verificarea elementelor de infrastructură implicate.

