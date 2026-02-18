Live TV

20 de trenuri au fost suspendate din cauza ninsorilor. Ruta Ploieşti-Bucureşti, închisă din cauza copacilor căzuţi

Data publicării:
locomotiva cu un conductor inauntru in gara de nord inzapezita
Foto: Inquam Photos / Adel Al-Haddad

Circulaţia a 20 de trenuri este suspendată, miercuri, din cauza ninsorilor şi a viscolului, anunţă compania CFR Călători, precizând că se intervine pentru eliberarea căii ferate. Ruta Ploieşti-Bucureşti este închisă de la ora 5.00, din cauza copacilor căzuţi.

Circulaţia următoarelor trenuri a fost suspendată, miercuri, pentru intervenţii şi degajarea căii ferate în urma ninsorilor şi a viscolului: IC 535, IC 534, pe distanţa Bucureşti Nord – Braşov şi retur, R 3021, R3024, pe distanţa Bucureşti Nord – Braşov şi retur, R 3022, pe distanţa Ploieşti Vest – Bucureşti Nord, R 3023, pe distanţa Bucureşti Basarab – Ploieşti Vest, IR 1628 şi R 3027, pe distanţa Braşov – Bucureşti Nord şi retur, IR 1571, pe distanţa Bucureşti Nord – Galaţi, R 5025, pe distanţa Ploieşti Sud – Bucureşti, R 5072, pe distanţa Mizil – Brazi, RE 5071, pe distanţa Bucureşti Nord – Ploieşti Sud, R 8581, R 8580, pe distanţa Slobozia Veche – Ciulniţa şi retur, IR 16079, IR 16078, IR 16083, IR 16082, IR 16081, IR 16080 pe distanţa Bucureşti Nord – Constanţa şi retur.

„Menţionăm că pe distanţa Ploieşti – Bucureşti circulaţia feroviară este închisă din jurul orei 05:00 am, din cauza unor copaci căzuţi pe linia de contact. CFR Călători a pus la dispoziţia managerului infrastructurii locomotive diesel, pentru sprijinirea intervenţiilor operative. (...) Fiind o situaţie în evoluţie, pot interveni şi alte modificări de circulaţie (ore de plecare/sosire, suspendări). Călătorii sunt rugaţi să consulte informaţiile actualizate privind circulaţia trenurilor înainte de efectuarea călătoriei şi să urmărească anunţurile din staţii”, a transmis compania.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
2
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
Peisaj de iarnă în românia
3
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
dan mihalache
4
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
steagul rusiei si o pompa de petrol
5
Rusia se îneacă în propriul petrol. Exporturile de aur negru ale Moscovei s-au prăbușit
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tren de marfa vagoane
Două persoane au fost reținute după ce ar fi furat 4.000 de litri de combustibil dintr-un tren de marfă staționat în Fundulea
trenuri in gara de nord
Incident în Gara de Nord din București. Un vagon al unui tren CFR Călători a deraiat, circulația a fost blocată
cale ferata
Încă 10 kilometri de cale ferată au fost daţi în circulaţie pe cel mai avansat tronson din magistrala CFR, între Timişoara şi Lugoj
cale ferata russia
Traficul feroviar este închis între Petroșani și Târgu Jiu, pasagerii sunt transportați cu autobuze
tren foto fb cfr
CFR SA e anchetată de Consiliul Concurenţei pentru posibil abuz de poziţie dominantă
Recomandările redacţiei
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
Alerte de viscol și ninsori în București și alte 12 județe: Strat de...
Switzerland Davos Trump
Când pleacă Nicușor Dan spre SUA, la prima reuniune a Consiliului...
ccr inquam octav ganea
CCR discută sesizarea ÎCCJ pe legea privind pensiile magistraților...
ID218596_INQUAM_Photos_Casian_Mitu
Iarnă extremă în România: Lista cu drumuri naționale și autostrăzi...
Ultimele știri
Canada ia măsuri de apărare pentru a-şi reduce dependenţa faţă de SUA. „Nu ne mai permitem să ne bazăm pe alții”
La Geneva se reiau negocierile dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA
„O bătălie geopolitică”. Europa îşi înăspreşte poziţia faţă de marile companii de tehnologie, riscând tensiuni cu Washingtonul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată azi actrița din "Sabrina, vrăjitoarea adolescentă". Împlinește 50 de ani în câteva luni și e mama a...
Cancan
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție: 'A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul'
Fanatik.ro
Daniel Pancu şi jucătorii lui CFR Cluj, mesaj din vestiar pentru Neluţu Varga: “I-am făcut un videoclip şi am...
editiadedimineata.ro
Cum operează mașinăria de propagandă rusă: documente secrete scot la iveală strategii de influență pe trei...
Fanatik.ro
De unde a plecat căderea lui Dinamo: ”Mergeam direct în Liga Campionilor! Totul a fost împotriva noastră”
Adevărul
Scandal monstru în lumea influenceriţelor: Bostănică o acuză pe Beregoi de şantaj. Una dintre victime s-a...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Cine este Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026. Piesa pe care o interpretează i-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nici n-a stat la discuții: prima reacție a lui Cristi Chivu, după ce a fost criticat de legendele Italiei
Pro FM
Ce a răspuns Mădălina Ghenea când a fost întrebată dacă ține vreo dietă strictă. Actrița a dezvăluit ce face...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
Prima rachetă de croazieră produsă în România, pilotată de AI: navighează fără GPS și are autonomie de 200 km
Newsweek
Avocatul Poporului avertizează Casa de Pensii că încalcă legea. Ce documente trebuie să trimită pensionarilor?
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Cine este Luciana, soția lui Robert Duvall. Cei doi au fost căsătoriți peste 20 de ani și împărțeau aceeași...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online