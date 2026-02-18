20 de trenuri au fost suspendate din cauza ninsorilor. Ruta Ploieşti-Bucureşti, închisă din cauza copacilor căzuţi

Circulaţia a 20 de trenuri este suspendată, miercuri, din cauza ninsorilor şi a viscolului, anunţă compania CFR Călători, precizând că se intervine pentru eliberarea căii ferate. Ruta Ploieşti-Bucureşti este închisă de la ora 5.00, din cauza copacilor căzuţi.

Circulaţia următoarelor trenuri a fost suspendată, miercuri, pentru intervenţii şi degajarea căii ferate în urma ninsorilor şi a viscolului: IC 535, IC 534, pe distanţa Bucureşti Nord – Braşov şi retur, R 3021, R3024, pe distanţa Bucureşti Nord – Braşov şi retur, R 3022, pe distanţa Ploieşti Vest – Bucureşti Nord, R 3023, pe distanţa Bucureşti Basarab – Ploieşti Vest, IR 1628 şi R 3027, pe distanţa Braşov – Bucureşti Nord şi retur, IR 1571, pe distanţa Bucureşti Nord – Galaţi, R 5025, pe distanţa Ploieşti Sud – Bucureşti, R 5072, pe distanţa Mizil – Brazi, RE 5071, pe distanţa Bucureşti Nord – Ploieşti Sud, R 8581, R 8580, pe distanţa Slobozia Veche – Ciulniţa şi retur, IR 16079, IR 16078, IR 16083, IR 16082, IR 16081, IR 16080 pe distanţa Bucureşti Nord – Constanţa şi retur.

„Menţionăm că pe distanţa Ploieşti – Bucureşti circulaţia feroviară este închisă din jurul orei 05:00 am, din cauza unor copaci căzuţi pe linia de contact. CFR Călători a pus la dispoziţia managerului infrastructurii locomotive diesel, pentru sprijinirea intervenţiilor operative. (...) Fiind o situaţie în evoluţie, pot interveni şi alte modificări de circulaţie (ore de plecare/sosire, suspendări). Călătorii sunt rugaţi să consulte informaţiile actualizate privind circulaţia trenurilor înainte de efectuarea călătoriei şi să urmărească anunţurile din staţii”, a transmis compania.

