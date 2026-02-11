Live TV

Traficul feroviar este închis între Petroșani și Târgu Jiu, pasagerii sunt transportați cu autobuze

Data actualizării: Data publicării:
cale ferata russia
Foto: Getty Images

Circulaţia mai multor trenuri ale CFR Călători este afectată, miercuri, din cauza defectării locomotivei unui tren de marfă, iar traficul este închis temporar între staţiile Petroşani – Târgu Jiu. CFR anunţă că pasagerii sunt transportați cu mijloace transbordare cu mijloace auto pe distanţa Bumbeşti – Petroşani.

„Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA informează că, în această dimineaţă, în intervalul 04:40 – 10:03, circulaţia trenurilor a fost închisă pe distanţa Meri – Lainici (linie simplă), ca urmare a defectării locomotivei unui tren de marfă aparţinând operatorului TFG. La ora 06:55, din staţia Meri a fost îndrumată către trenul defect locomotiva de ajutor aparţinând CTV, în vederea retragerii garniturii în staţia Meri. Totodată, din staţia Lainici a fost îndrumată, spre capul trenului, o locomotivă aparţinând EMA Rail, pentru retragerea locomotivei defecte şi eliberarea liniei curente”, a transmis compania.

Pentru a asigura continuitatea transportului de călători, s-a dispus transbordarea auto pe distanţa Bumbeşti – Petroşani. Măsura a vizat trenurile IRN 1821, R 2081 şi R 2083.

Această soluţie temporară a fost adoptată până la restabilirea circulaţiei în condiţii de siguranţă, în zona afectată.

De asemenea, a fost afectată şi circulaţia trenului IR 16026, care a staţionat în staţia Petroşani până la reluarea traficului feroviar.

”CFR Călători informează astăzi, 11 februarie 2026, că circulaţia mai multor trenuri ale CFR Călători este afectată din cauza defectării locomotivei unui tren de marfă (circulaţie închisă temporar) între staţiile Petroşani – Târgu Jiu. Trenurile afectate pot înregistra întarzieri suplimentare, în funcţie de condiţiile de circulaţie şi vor genera întârzierea altor trenuri care vor staţiona pentru asigurarea corespondentelor pentru călători”, a transmis, miercuri, CFR, într-un comunicat de presă.

Circulaţia în zona afectată se desfăşoară în continuare în funcţie de măsurile operative stabilite şi dispuse de managerul infrastructurii feroviare – CFR SA.

Compania precizează că, în funcţie de durata intervenţiilor, vor fi stabilite măsuri şi pentru eventuale alte afectări de trenuri.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
3
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
Călin Georgescu.
4
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
5
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
Digi Sport
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tren foto fb cfr
CFR SA e anchetată de Consiliul Concurenţei pentru posibil abuz de poziţie dominantă
626041082_1252049207018579_5457599105641272648_n
Soluții de „cascadorii râsului” la modernizarea Gării Brașov, reclamă Asociația Pro Infrastructură. Lucrările, după un proiect din 2011
Despăgubiri trenuri CFR. Foto Getty Images
Cum obții despăgubiri pentru trenurile întârziate. Ce sume sunt prevăzute de lege
iarna cale ferata cfr cai ferate trenuri ger frig zapada
Gerul afectează mersul trenurilor. Anunțul CFR privind măsurile speciale luate de operatorul infrastructurii feroviare
vagon tren kiev bucuresti
Trenul internaţional Kiev - Ungheni - Bucureşti Nord are o întârziere de aproape 5 ore
Recomandările redacţiei
dereneu
Preoți în slujba Moscovei, trupe speciale, TikTok și acuze la adresa...
N10 CRIZA APA ARGES-FAKE 110226_01210
„Umilință maximă și pericol pentru sănătate”. Criza continuă la...
US orders some military personnel at Qatar base to depart by today
Imaginile din satelit arată cum se pregătesc americanii de la baza...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_18_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
A cincea amânare la CCR pentru pensiile magistraților
Ultimele știri
Descoperire macabră în Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit mort în propria casă, sub un pat
„O violare a versiunii americane”. Lavrov aruncă în aer negocierile privind un acord de pace în Ucraina
JO 2026 Milano Cortina. Campionul australian Cam Bolton a fost transportat cu elicopterul la spital cu dublă factură cervicală
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă radical. Zodia pentru care suferința și problemele se vor risipi începând din 13...
Cancan
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat...
Fanatik.ro
Iubita lui Adrian Kreiner, îndepărtată din firmă și lăsată fără bani. Dezvăluiri din culise după reținerea...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Gigi Becali, reacție despre numirea lui Gică Hagi selecționer al României: “Unești fotbalul! Burleanu a făcut...
Adevărul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Mihai Bendeac, după ce a fost acuzat că a atins nepotrivit o fată la premiera filmului său: "O să depun...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Gică Hagi vinde acțiunile de la Farul și îi va lua locul lui Mircea Lucescu la...
Pro FM
Cine e bărbatul cu care a apărut Andreea Antonescu la plajă, în SUA. Fanii au chestionat-o imediat
Film Now
Ethan Hawke, dezvăluiri despre rivalitatea cu Billy Crudup: „Mi-aș dori să pot să mă întorc în timp și să...
Adevarul
Legea care a nenorocit țăranul român. L-a făcut dependent de marii moșieri, l-a expus abuzurilor și a dus la...
Newsweek
Mesaj pentru 2.400.000 de pensionari de la Casa de Pensii. „Banii pe februarie, virați”. Când intră pe card?
Digi FM
Moment uluitor la Jocurile Olimpice. Un norvegian medaliat cu bronz a recunoscut că și-a înșelat iubita: „Nu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Efectele surprinzătoare ale dietei keto. Ce beneficii ar avea asupra persoanelor care se confruntă cu depresie
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Halle Berry, prima apariție după cererea în căsătorie. Actrița și-a etalat mândră inelul de logodnă de peste...
UTV
(VIDEO) Mihai Bendeac reacționează după acuzațiile de hărțuire la premiera filmului. Actorul anunță că depune...