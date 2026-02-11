Traficul feroviar este închis între Petroșani și Târgu Jiu, pasagerii sunt transportați cu autobuze

Circulaţia mai multor trenuri ale CFR Călători este afectată, miercuri, din cauza defectării locomotivei unui tren de marfă, iar traficul este închis temporar între staţiile Petroşani – Târgu Jiu. CFR anunţă că pasagerii sunt transportați cu mijloace transbordare cu mijloace auto pe distanţa Bumbeşti – Petroşani.

„Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA informează că, în această dimineaţă, în intervalul 04:40 – 10:03, circulaţia trenurilor a fost închisă pe distanţa Meri – Lainici (linie simplă), ca urmare a defectării locomotivei unui tren de marfă aparţinând operatorului TFG. La ora 06:55, din staţia Meri a fost îndrumată către trenul defect locomotiva de ajutor aparţinând CTV, în vederea retragerii garniturii în staţia Meri. Totodată, din staţia Lainici a fost îndrumată, spre capul trenului, o locomotivă aparţinând EMA Rail, pentru retragerea locomotivei defecte şi eliberarea liniei curente”, a transmis compania.

Pentru a asigura continuitatea transportului de călători, s-a dispus transbordarea auto pe distanţa Bumbeşti – Petroşani. Măsura a vizat trenurile IRN 1821, R 2081 şi R 2083.

Această soluţie temporară a fost adoptată până la restabilirea circulaţiei în condiţii de siguranţă, în zona afectată.

De asemenea, a fost afectată şi circulaţia trenului IR 16026, care a staţionat în staţia Petroşani până la reluarea traficului feroviar.

”CFR Călători informează astăzi, 11 februarie 2026, că circulaţia mai multor trenuri ale CFR Călători este afectată din cauza defectării locomotivei unui tren de marfă (circulaţie închisă temporar) între staţiile Petroşani – Târgu Jiu. Trenurile afectate pot înregistra întarzieri suplimentare, în funcţie de condiţiile de circulaţie şi vor genera întârzierea altor trenuri care vor staţiona pentru asigurarea corespondentelor pentru călători”, a transmis, miercuri, CFR, într-un comunicat de presă.

Circulaţia în zona afectată se desfăşoară în continuare în funcţie de măsurile operative stabilite şi dispuse de managerul infrastructurii feroviare – CFR SA.

Compania precizează că, în funcţie de durata intervenţiilor, vor fi stabilite măsuri şi pentru eventuale alte afectări de trenuri.

Editor : B.E.