Infotrafic anunță restricții de trafic pe autostrăzi. Se va lucra în mai multe zone

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă că în perioada următoare vor fi mai multe restricţii de trafic pe autostrăzi, pentru montarea unor panouri fonoabsorbante sau pentru realizarea unor lucrări de reparaţii.

De asemenea, traficul este restricţionat pe sensul de mers spre Bucureşti al autostrăzii A1 Bucureşti-Piteşti, la kilometrul 11, fiind deviat pe sensul de mers spre Piteşti, unde se circulă pe o bandă pentru fiecare direcţie, pentru a permite efectuarea de lucrări specifice la structura de rezistenţă a podului peste D.N.C.B.

Până la data de 30 august, pe autostrada A1 sensul Sibiu – Deva, la kilometrul 308, este restricţionată circulaţia pe ambele benzi, cu deviere pe banda de urgenţă, pentru executarea unor lucrări de reparaţii la rosturile de dilataţie, precizează Infotrafic, potrivit News.ro. 

Sursa citată mai precizează că până în 8 septembrie, circulaţia rutieră este închisă pe autostrada A1 sensul Piteşti – Bucureşti, la kilometrul 11, pentru continuarea lucrărilor de reparaţii curente la pasajul de cale ferată. În această perioadă, traficul se desfăşoară deviat pe sensul către Piteşti, unde se circulă în ambele direcţii.

Conducătorii auto sunt sfătuiţi să reducă mult viteza în zona lucrărilor, să se asigure bine înainte de schimbarea benzii de circulaţie, să evite depăşirile periculoase şi orice manevră riscantă şi să păstreze în mers o distanţă corespunzătoare între autovehicule, care să permită frânarea în condiţii de siguranţă.

