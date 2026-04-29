Instanţa respinge tentativa de suspendare a reformei Romsilva. Ministerul Mediului câştigă procesul privind HG de reorganizare a regiei

Curtea de Apel Bucureşti a respins miercuri cererea Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură Silva de suspendare a executării Hotărârii de Guvern privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, confirmând astfel că reforma instituţiei poate continua, a anunţat Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP).

Instanţa a respins cererea de suspendare ca neîntemeiată şi a admis cererea de intervenţie accesorie formulată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Această decizie confirmă că reforma Romsilva are o bază legală solidă şi merge mai departe. Este o reformă construită cu respectarea tuturor procedurilor legale, menită să aducă transparenţă, eficienţă şi criterii reale de performanţă într-o instituţie care are mare nevoie de modernizare. Le mulţumesc juriştilor ministerului pentru apărarea profesionistă a acestui demers. Ne propunem reforme temeinice, implementate astfel încât să rămână în picioare ani de acum înainte, a declarat ministra mediului, Diana Buzoianu.

Acţiunea în instanţă a urmărit suspendarea Hotărârii de Guvern nr. 123/2026, act normativ care pune în aplicare una dintre cele mai importante reforme structurale din sectorul silvic şi un jalon asumat prin PNRR, esenţial pentru respectarea angajamentelor României.

Hotărârea de Guvern introduce un nou model de organizare a Romsilva, prin reducerea numărului de direcţii silvice de la 41 la 19 structuri regionale, profesionalizarea conducerii prin mandate bazate pe concurs şi criterii de performanţă, evaluări anuale condiţionate de rezultate, măsuri de disciplină financiară, digitalizare şi consolidarea controlului intern.

Respingerea cererii de suspendare înseamnă că tentativa de blocare a reformei a eşuat, iar implementarea măsurilor de reorganizare continuă. Chiar dacă nu este încă definitivă, decizia instanţei de astăzi reprezintă o confirmare importantă că modernizarea Romsilva se face pe baze legale solide şi în interes public, precizează instituţia în comunicat.

Am câştigat în primă instanţă! Hotărârea de Guvern privind reorganizarea Romsilva NU se suspendă (asta a cerut Federaţia Silva în instanţă)! Continuăm reforma! Le mulţumesc juriştilor din minister care au făcut o treabă fantastică în a apăra această reformă: un act normativ care a urmat toţi paşii necesari şi care aduce doar transparenţă, eficienţă şi criterii de performanţă clare”, a transmis, miercuri, ministrul mediului, Diana Buzoianu.

Aceasta afirmă că îşi propune reforme temeinice implementate care să rămână ani de zile de acum înainte aplicate”.

Buzoianu le răspunde sindicaliștilor Romsilva: Reorganizarea e contestată de către cei care pierd funcţii de conducere

