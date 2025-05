Întâlniri pe prispă la Jazz in the Park 2025

Conversații despre adaptare, schimbare și curajul de a merge mai departe

Jazz in the Park e un festival de zi, așezat, fără grabă. Tocmai de aceea, fiecare curte din Parcul Etnografic are un rol bine definit. Curtea de discuții, cunoscută sub numele de Întâlniri pe prispă, e locul unde vii să asculți oameni pe care echipa Jazz in the Park îi admiră și pe care își doresc tare să-i cunoști și tu. Sunt conversații vii, inteligente, cu oameni care au ceva de spus.

Tema din acest an este ‘Adaptare / Reinventare, într-o lume în continuă schimbare’. Invitații vor vorbi despre trasee reconfigurate, alegeri grele, valori păstrate, dar și compromisuri pe care nu le-ar face niciodată. Despre cum își păstrează claritatea într-un prezent haotic și ce metode folosesc pentru a rămâne conectați la ceea ce contează.

Programul este moderat de Diana Popescu, jurnalist cultural și producător de conținut, și Horia Ghibuțiu, jurnalist independent cu o vastă experiență în media românească.

Vineri, 6 iunie

14:30 - Meet & Greet: Ibrahim Maalouf, în conversație cu Horia Ghibuțiu

Unul dintre cei mai apreciați trompetiști ai lumii, într-un dialog relaxat despre muzică, călătorii și ce înseamnă să rămâi relevant.

16:00 - Mihai Dinu, în conversație cu Diana Popescu

Gazdă radio și autor al unui blog cu specific muzical, Mihai e un meloman veritabil și un povestitor cu voce caldă.

17:30 - Ciprian Ștefan, în conversație cu Diana Popescu

Directorul Muzeului Astra din Sibiu, promotor al patrimoniului viu și al culturii conectate la comunitate.

Sâmbătă, 7 iunie

14:30 - Seun Kuti, în conversație cu Horia Ghibuțiu

Fiul legendarului Fela Kuti și purtător al moștenirii afrobeat, cu o energie explozivă și un mesaj social puternic.

16:00 - Amalia Enache, în conversație cu Diana Popescu

Jurnalistă cu peste două decenii de televiziune, cunoscută pentru implicarea în cauze sociale și culturale.

17:30 - Anca Ghiorghiu, în conversație cu Diana Popescu

PR, om de evenimente și spirit creativ, Anca aduce laolaltă oameni, idei și emoție, cu teatrul și muzica în centrul poveștilor ei.

Duminică, 8 iunie

14:30 - Omar Sosa x JazzyBIT, în conversație cu Horia Ghibuțiu

Despre prima rezidență muzicală din istoria festivalului și despre o colaborare născută din prietenie și dragoste pentru jazz.

16:00 - Andi Moisescu, în conversație cu Diana Popescu

Prieten apropiat al festivalului și susținător autentic al valorilor Jazz in the Park: cultură, relaxare și comunitate.

17:30 - Alex Tocilescu, în conversație cu Diana Popescu

Scriitor, copywriter, fost muzician și observator ironic al vremurilor, Tocilescu e un invitat care nu are nevoie de prea multe prezentări, ci doar să-i citești din scrieri.

*Programul poate suferi modificări.

Pe lângă Întâlnirile pe prispă, mai găsești alte 20+ activități de făcut la Jazz in the Park, printre care și zona de jocuri DIGI. Te așteptăm să le descoperi între 6-8 iunie, în Cluj-Napoca. Biletele pot fi cumpărate de pe jazzinthepark.ro.

