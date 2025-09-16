Cum sună viitorul în jazz - aflăm la Jazz in the Park Competition

14 trupe finaliste, premii de 50.000 de euro și ultimul mare eveniment outdoor al anului în Cluj-Napoca

Dacă te uiți la începuturile marilor artiști, vezi un tipar: înainte de scenele mari, a fost nevoie de cineva care să le ofere șansa primei apariții. Norah Jones cânta într-un club mic din New York până să ajungă pe scena Grammy-urilor. Ed Sheeran dormea pe canapele la prieteni înainte să umple stadioane. Chiar și Miles Davis a avut nevoie de cineva care să-i ofere prima șansă într-un jam session. Fiecare artist mare are un început mic. Jazz in the Park Competition există tocmai pentru asta: oferă scena artiștilor tineri de jazz care pot deveni numele mari de mâine.

Pariul e pe viitor, iar anul acesta, ediția a VIII-a a competiției a atras un număr record: 308 trupe din 50 de țări. Dintre acestea, juriul a ales 14 finaliste din 10 țări, care vor concura pe scena din Parcul Central, între 19 și 21 septembrie. Miza este mare: premii totale de peste 50.000 de euro, contracte la festivaluri și cluburi din Europa, plus șansa de a cânta la ediția viitoare a festivalului Jazz in the Park.

Pe lângă trupele aflate în competiție, publicul se va bucura de concerte speciale:

• Arp Frique & The Perpetual Singers (Olanda) - o explozie de funk, gospel-disco și jazz, cu o energie „teleportată din galaxie”. Te vor face să dansezi după primele minute, chiar dacă nu i-ai mai auzit niciodată.

• Błoto (Polonia) - un quartet de jazz alternativ cu influențe hip-hop, sunet brut și beat-uri grele. O formație care a devenit cult în avangarda europeană.

• daoud (Franța) - câștigătorul ediției trecute, „copilul-problemă al jazzului francez”, care îmbină hip-hop, house italian și jazz modern într-un stil personal și provocator.

• Berti Barbera & Sebastian Burneci - Un repertoriu absolut nou, orchestrat la New York, o voce și cinci instrumente pentru cel mai ”cool” mod de a vă apropia de jazz și de muzica bună.

• Immortal Onions - una dintre cele mai interesante trupe ale noii generații de jazz polonez, recunoscută atât în țară, cât și la nivel internațional, concentrând în 26 de țări din Europa și Asia.

Pe lângă concerte, competiția e plină de locuri în care te oprești, înveți și explorezi. La Music Camp intri în ritm la Drum Camp, treci prin Maratonul de instrumente, „Start a Band” și închei ziua la Jam Session. Te așteaptă și un glob muzical interactiv care te plimbă prin lume prin povești și sunete, un târg de viniluri curatoriat și Târgul Creatorilor cu peste 50 de artiști și artizani. Tiroliană peste lac, atelier de tobe africane, o instalație new media care prinde viață după apus, plus ateliere de cafea și de gin pentru cei care vor să plece acasă cu skill-uri noi.

Competiția e kids-friendly: găsești zone gândite special pentru cei mici și locuri de respiro pentru părinți. Sunt și zone de relaxare, mâncare bună și băuturi alese. Iar pe aleea principală poți admira expoziția foto dedicată proiectelor FAPTE - Jazz in the Park, Music Gallery și Edison House of Music. După ora 23:00, muzica continuă la jam sessions la Colin’s Gastro Pub. Totul e cu intrare liberă.

Participarea este gratuită, dar poți susține competiția și proiectele Fapte printr-un bilet neobligatoriu. Anul acesta, fiecare bilet oferă unui elev acces la „Ora de Muzică” - program educațional din Edison Music House, parte din Music Gallery. Un mod concret de a sprijini artiștii, educația și cultura. Așa cum face DIGI.

Ne vedem la Jazz in the Park Competiton în 19-21 septembrie!

Editor : A.D.V.