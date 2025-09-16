Live TV

Cum sună viitorul în jazz - aflăm la Jazz in the Park Competition

Data actualizării: Data publicării:
JIPCompetition X DIGI Articol susținut de Jazz in the Park

14 trupe finaliste, premii de 50.000 de euro și ultimul mare eveniment outdoor al anului în Cluj-Napoca

Dacă te uiți la începuturile marilor artiști, vezi un tipar: înainte de scenele mari, a fost nevoie de cineva care să le ofere șansa primei apariții. Norah Jones cânta într-un club mic din New York până să ajungă pe scena Grammy-urilor. Ed Sheeran dormea pe canapele la prieteni înainte să umple stadioane. Chiar și Miles Davis a avut nevoie de cineva care să-i ofere prima șansă într-un jam session. Fiecare artist mare are un început mic. Jazz in the Park Competition există tocmai pentru asta: oferă scena artiștilor tineri de jazz care pot deveni numele mari de mâine.

Pariul e pe viitor, iar anul acesta, ediția a VIII-a a competiției a atras un număr record: 308 trupe din 50 de țări. Dintre acestea, juriul a ales 14 finaliste din 10 țări, care vor concura pe scena din Parcul Central, între 19 și 21 septembrie. Miza este mare: premii totale de peste 50.000 de euro, contracte la festivaluri și cluburi din Europa, plus șansa de a cânta la ediția viitoare a festivalului Jazz in the Park.

Pe lângă trupele aflate în competiție, publicul se va bucura de concerte speciale:

Arp Frique & The Perpetual Singers (Olanda) - o explozie de funk, gospel-disco și jazz, cu o energie „teleportată din galaxie”. Te vor face să dansezi după primele minute, chiar dacă nu i-ai mai auzit niciodată.

Błoto (Polonia) - un quartet de jazz alternativ cu influențe hip-hop, sunet brut și beat-uri grele. O formație care a devenit cult în avangarda europeană.

daoud (Franța) - câștigătorul ediției trecute, „copilul-problemă al jazzului francez”, care îmbină hip-hop, house italian și jazz modern într-un stil personal și provocator.

Berti Barbera & Sebastian Burneci - Un repertoriu absolut nou, orchestrat la New York, o voce și cinci instrumente pentru cel mai ”cool” mod de a vă apropia de jazz și de muzica bună.

Immortal Onions - una dintre cele mai interesante trupe ale noii generații de jazz polonez, recunoscută atât în țară, cât și la nivel internațional, concentrând în 26 de țări din Europa și Asia.

Pe lângă concerte, competiția e plină de locuri în care te oprești, înveți și explorezi. La Music Camp intri în ritm la Drum Camp, treci prin Maratonul de instrumente, „Start a Band” și închei ziua la Jam Session. Te așteaptă și un glob muzical interactiv care te plimbă prin lume prin povești și sunete, un târg de viniluri curatoriat și Târgul Creatorilor cu peste 50 de artiști și artizani. Tiroliană peste lac, atelier de tobe africane, o instalație new media care prinde viață după apus, plus ateliere de cafea și de gin pentru cei care vor să plece acasă cu skill-uri noi.

Competiția e kids-friendly: găsești zone gândite special pentru cei mici și locuri de respiro pentru părinți. Sunt și zone de relaxare, mâncare bună și băuturi alese. Iar pe aleea principală poți admira expoziția foto dedicată proiectelor FAPTE - Jazz in the Park, Music Gallery și Edison House of Music. După ora 23:00, muzica continuă la jam sessions la Colin’s Gastro Pub. Totul e cu intrare liberă.

Participarea este gratuită, dar poți susține competiția și proiectele Fapte printr-un bilet neobligatoriu. Anul acesta, fiecare bilet oferă unui elev acces la „Ora de Muzică” - program educațional din Edison Music House, parte din Music Gallery. Un mod concret de a sprijini artiștii, educația și cultura. Așa cum face DIGI.

Ne vedem la Jazz in the Park Competiton în 19-21 septembrie!

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bile de la loto
1
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
Radoslaw Sikorski face declaratii
3
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
4
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
avion in zbor
5
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la...
Lupte cu "demonii", tendință de autodistrugere. A venit momentul adevărului și nu s-a ferit de cuvinte
Digi Sport
Lupte cu "demonii", tendință de autodistrugere. A venit momentul adevărului și nu s-a ferit de cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Polițe RCA de la 1 iulie 2025. Foto Profi Media Images
Categoriile cu cele mai mari creșteri de prețuri, după ridicarea...
Procurorul general Alex Florenţa
Procurorul general: România- ţinta unor campanii cu atacuri...
Sisteme de apărare antiaeriană Patriot.
Câți români cred că este posibil ca Rusia să atace România (sondaj)
NATO Leaders Attend 2025 Summit In The Hague
Zelenski: Putin testează NATO cu incursiunile de drone. Ce alt mesaj...
Ultimele știri
Care a fost rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de stat din decembrie. Fostul candidat, văzut de procurori drept „autor”
Fritz le cere partidelor din coaliție să cedeze către USR 20% din posturile numite politic. „Este un proces mai greu, mai ales la PSD”
Dominic Fritz, despre măsurile economice anunțate de PSD: „Nu e semn de maturitate politică. Deficitul a explodat cu PSD la guvernare”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Jazz in the Park - comunicat
Jazz in the Park 13 – Trei zile de muzică, soare și sens
Locație
Jazz in the Park 13 - Află ce ți-au pregătit organizatorii
Întâlniri pe prispă la Jazz in the Park 2025
Întâlniri pe prispă la Jazz in the Park 2025
Jazz in the Park
7 motive să vii în 6-8 iunie, la Jazz in the Park în Cluj. Locul unde te relaxezi, descoperi și te conectezi
loca JIP-20240901-1929-2823-VZI
Jazz in the Park dă tonul verii, între 6 și 8 iunie, la Cluj!
Partenerii noștri
Pe Roz
Sharon Stone, declarații rare la 67 de ani: „În prima parte a vieții ai fața cu care te-ai născut, în a doua...
Cancan
Nicușor Dan, primele declarații despre Ionuț, SPP-istul care a incitat domnișoarele. Ce s-a întâmplat cu el?
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o formă de zile mari
Adevărul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am...
Playtech
Cât câștigă la pensie un colonel MAI, un ofițer sau un subofițer în 2025
Digi FM
Motivul pentru care Irinel Columbeanu nu a putut fi alături de fiica sa la prima ei prezentare de modă: „E o...
Digi Sport
La scurt timp după ce a moștenit 1 miliard $, Neymar a intrat la masa de poker. N-a rezistat în fața...
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Harrison Ford, criticat dur pentru ce a făcut la gala Emmy, unde a ratat trofeul: „Han Solo ar fi trebuit să...
Adevarul
Desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ar echivala cu o declarație de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Ați mai văzut un raton beat? O asistentă l-a resuscitat. Animalul se îmbătase după ce a mâncat piersici...
Film Now
Premiile Emmy 2025. Catherine Zeta-Jones, răvășitoare la 55 de ani, într-o rochie cu spatele gol. Actrița e...
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”