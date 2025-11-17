Inteligența Artificială schimbă radical piața muncii. Soluții pentru angajații afectați

1 din 2 angajați din Uniunea Europeană se teme de modul în care inteligența artificială va schimba piața muncii conform unui studiu al EY European AI Barometer. În fața acestor temeri față de viitor cele mai multe dintre institutele de cercetare și instituțiile de educație răspund cu studii și programe de formare ce vin în sprijinul celor care vor să fie pregătiți pentru ziua de mâine.

Valentin Ionescu - președinte al Institutului de Studii Financiare:

,,Inteligența artificială este prezentă. Este deja, ca să folosesc un termen din banking, "mass-market". De când a apărut ChatGPT lansat de OpenAI, acum vreo trei ani de zile mai exact, populația care deține un telefon cu acces la internet poate accesa inteligența artificială. Deci contribuția AI este vitală pentru societate și este vitală pentru economie, dar trebuie să învățăm cum să o folosim și cum să ne protejăm. Principalele riscuri sunt în faptul că inteligența artificială va înlocui muncile repetitive. Primii care își vor pierde locurile de muncă vor fi muncitorii care au munci repetitive, automate, pentru că inteligența artificială le va face foarte ușor. Apoi, se vor adăuga și alte locuri de muncă ce au, poate, un pic de valoare adăugată, dar este clar o provocare pentru resursele umane viitoare."

În câmpul muncii aceste provocări se văd ca oportunități pentru cei care sunt dispuși să țină pasul cu schimbarea.

Cătălin Vasile - director executiv vânzări în cadrul NN:

,,Noi vedem tehnologia ca pe un instrument care augmentează. Un instrument care face ca interacțiunea umană să fie mai bună, să aibă mai mult timp, iar noi să ne concentrăm pe ceea ce este important. Tocmai de aceea trebuie să învățăm să o folosim, iar educația este pe primul plan. Trebuie să ne pregătim pentru a doua, a treia, a cincea carieră pe parcursul unei vieți profesionale și să învățăm tot timpul cum noile instrumente ne pot ajuta să ne facem treaba mai repede, mai bine și, din nou, să ne facă niște profesioniști. "

Cele mai multe universități din România au făcut deja pași pentru a răspunde acestor provocări. Pe lângă atenția sporită pe care o acordă integrării tehnologiei și inteligenței artificiale în curricula educațională, unele instituții au deja o ofertă de studii dedicată.

Cătalin Câmpeanu - secretar general al Institutului de Studii Financiare:

,,Trebuie să ne adaptăm. Trebuie să înțelegem că această tehnologie este de natură să facă anumite joburi să dispară, dar la fel de bine creează altele. În acest context, partea de educație și de formare profesională devine extraordinar de relevantă. Ca să poți să te pregătești, să te adaptezi, să fii flexibil la alte locuri de muncă, la alte provocări, trebuie să fii pregătit. Cu cât ești mai bine pregătit, mai educat, cu atât îți va fi mai ușor și vei reuși. Într-adevăr este ușor dificil pentru unii să iasă din zona de confort. "

Printre temele dezbătute la cea de-a unsprezecea ediție a Conferinței Internaționale a Institutului de Studii Financiare s-au numărat și impactul inovației asupra protecției consumatorilor și educației financiare sau pregătirea resursei umane pentru transformarea digitală a sectorului financiar nebancar. Aceste dezbateri vin în contextul evoluției subliniate de specialiștii în domeniu.

Editor : A.D.V.