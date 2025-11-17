Live TV

Inteligența Artificială schimbă radical piața muncii. Soluții pentru angajații afectați

Data publicării:
isf-2025 Articol susținut de ISF

1 din 2 angajați din Uniunea Europeană se teme de modul în care inteligența artificială va schimba piața muncii conform unui studiu al EY European AI Barometer. În fața acestor temeri față de viitor cele mai multe dintre institutele de cercetare și instituțiile de educație răspund cu studii și programe de formare ce vin în sprijinul celor care vor să fie pregătiți pentru ziua de mâine.

Valentin Ionescu - președinte al Institutului de Studii Financiare:

,,Inteligența artificială este prezentă. Este deja, ca să folosesc un termen din banking, "mass-market". De când a apărut ChatGPT lansat de OpenAI, acum vreo trei ani de zile mai exact, populația care deține un telefon cu acces la internet poate accesa inteligența artificială. Deci contribuția AI este vitală pentru societate și este vitală pentru economie, dar trebuie să învățăm cum să o folosim și cum să ne protejăm. Principalele riscuri sunt în faptul că inteligența artificială va înlocui muncile repetitive. Primii care își vor pierde locurile de muncă vor fi muncitorii care au munci repetitive, automate, pentru că inteligența artificială le va face foarte ușor. Apoi, se vor adăuga și alte locuri de muncă ce au, poate, un pic de valoare adăugată, dar este clar o provocare pentru resursele umane viitoare."

În câmpul muncii aceste provocări se văd ca oportunități pentru cei care sunt dispuși să țină pasul cu schimbarea.

Cătălin Vasile - director executiv vânzări în cadrul NN:

,,Noi vedem tehnologia ca pe un instrument care augmentează. Un instrument care face ca interacțiunea umană să fie mai bună, să aibă mai mult timp, iar noi să ne concentrăm pe ceea ce este important. Tocmai de aceea trebuie să învățăm să o folosim, iar educația este pe primul plan. Trebuie să ne pregătim pentru a doua, a treia, a cincea carieră pe parcursul unei vieți profesionale și să învățăm tot timpul cum noile instrumente ne pot ajuta să ne facem treaba mai repede, mai bine și, din nou, să ne facă niște profesioniști. "

Cele mai multe universități din România au făcut deja pași pentru a răspunde acestor provocări. Pe lângă atenția sporită pe care o acordă integrării tehnologiei și inteligenței artificiale în curricula educațională, unele instituții au deja o ofertă de studii dedicată.

Cătalin Câmpeanu - secretar general al Institutului de Studii Financiare:

,,Trebuie să ne adaptăm. Trebuie să înțelegem că această tehnologie este de natură să facă anumite joburi să dispară, dar la fel de bine creează altele. În acest context, partea de educație și de formare profesională devine extraordinar de relevantă. Ca să poți să te pregătești, să te adaptezi, să fii flexibil la alte locuri de muncă, la alte provocări, trebuie să fii pregătit. Cu cât ești mai bine pregătit, mai educat, cu atât îți va fi mai ușor și vei reuși. Într-adevăr este ușor dificil  pentru unii să iasă din zona de confort. "

Printre temele dezbătute la cea de-a unsprezecea ediție a Conferinței Internaționale a Institutului de Studii Financiare s-au numărat și impactul inovației asupra protecției consumatorilor și educației financiare sau pregătirea resursei umane pentru transformarea digitală a sectorului financiar nebancar. Aceste dezbateri vin în contextul evoluției subliniate de specialiștii în domeniu.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
ludovic orban
2
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Grigori Perelman, matematician rus
3
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
Timisoara, Romania
4
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
5
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei...
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
Digi Sport
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bani-lei
Cum vrea să limiteze Guvernul cumulul pensie-salariu la stat...
gif nava
Sătenii din Plauru, Tulcea, evacuați de urgență din cauza unei nave...
BUCURESTI - PRESEDINTE - CONFERINTA DE PRESA - 12 NOI 2025
Strategia Națională de Apărare îl vrea pe cetățean un „partener...
masina de politie
Un bebeluș de trei luni și sora lui de aproape doi ani au fost...
Ultimele știri
Anatomia unui eșec franco-german în domeniul tehnologiei: suveranitatea digitală a Europei și proiectul Gaia-X
Vreme instabilă în România până la finalul lui noiembrie. ANM anunță răciri bruște și ploi aproape zilnice
Lucrări majore în Sectorul 3 al Capitalei: drumurile construite peste țevile de gaze vor fi închise. Ce spun autoritățile locale
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Copie a Design fără titlu (2)
O melodie creată cu inteligența artificială, în topurile din SUA. „Walk My Walk” de la „Breaking Rust” a devenit virală
Ilustrație cu virusuri bacteriofagi care atacă o bacterie
Tehnologia revoluționară care ar putea crea noi forme de viață: de la virusuri concepute de inteligența artificială la „Darwin 2.0”
roi de drone care zboară pe deasupra unor tancuri
Ucraina va folosi o nouă tehnologie ca să se apere de atacurile aeriene ale Rusiei. Cum funcționează „cortina din cer” a Kievului
femeie-discutie chatbot
Cum a ajuns o femeie din Japonia să se căsătorească cu un personaj AI: Felul în care Klaus m-a ascultat și m-a înțeles a schimbat totul
Lansarea cu peripeții a robotului rusesc Aidol. F
Rusia și-a prezentat primul robot umanoid cu AI. A intrat triumfal pe scenă, dar a căzut în cap după doar 15 secunde
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre tensiunile din familia regală. De ce regele Charles nu a înțeles-o pe Meghan, iar Camilla o...
Cancan
Mișcarea secretă plănuită de patroana clinicii stomatologice unde a murit fetița de 2 ani. Cine încearcă să o...
Fanatik.ro
Mihai Stoica a găsit „tricolorii” vinovați pentru eșecul Bosnia – România 3-1: „Nu ai voie să faci așa ceva”
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Daniel Băluţă răspunde apelului făcut de David Popovici. “Aşteptăm linia de finanţare pentru a face un bazin...
Adevărul
Cum poate fi învinsă Rusia „pe cale inteligentă”
Playtech
Se schimbă vremea în toată țara: urmează zile reci, lapoviță și ploi abundente, anunță ANM
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi Sport
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
Pro FM
Unde este Yoko Ono acum. Viața artistei de 92 de ani, la șase decenii după ce l-a cunoscut pe John Lennon: "E...
Film Now
Actrițele care au strălucit la Governors Awards. Jennifer Lawrence și Jennifer Lopez, îndrăznețe și admirate...
Adevarul
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă
Newsweek
Legea pensiilor modificată. Care pensionari rămân cu 15% din pensie? Alții care muncesc, concediați în 15 zile
Digi FM
Kim Kardashian, imagini de la o petrecere în pijama, alături de Britney Spears. Fanii au reacționat vehement...
Digi World
Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer? Noi cercetări răstoarnă teoriile actuale
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
Rezultat solid. Filmul care debutează pe locul 1 în box office-ul nord-american. „The Running Man” coboară pe...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu