Live TV

Exclusiv Irineu Darău, noul ministru al Economiei: „Nu sunt aici pentru a vâna vrăjitoare, dar acolo unde există culpă se va plăti, chiar penal”

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - PARCHETUL GENERAL - USR - PLANGERE PRIM MINISTRU - 30 DEC 2024
Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Din articol
Când vom vedea primele rezultate Ar putea șefii de companii să renunțe voluntar la o parte din salariu?

Noul ministru al economiei, Irineu Darău, a venit în studioul Digi24 la 3 zile de la predarea mandatului. El spune că va continua munca lui Radu Miruță, va accelera procesul de concursuri pentru ocuparea funcțiilor de manager și că „cei care duc compabiile de stat în faliment vor plăti, financiar sau chiar penal”.

Darău mai spune că va numi măcar temporar oameni de calitate.

Când vom vedea primele rezultate

„Este foarte greu și se face etapă cu etapă. Aceste zile au fost folosite și pentru a prelua niște lucruri de la Radu Miruță, întrucât el în calitatea de ministru a făcut niște pași foarte importanți, a pus niște oameni potriviți la locurile potrivite. Știți că sunt alte cazuri în care fie avem acolo oameni pe mandate deja foarte lungi, fie oameni numiți dinainte. Eu voi uza de toate prerogativele mele pentru a numi temporar oameni de calitate, acolo unde se poate. Bineînțeles că în toate cazurile voi face repede diligențele pentru a avea concursuri corecte și finalizate cu manageri de calitate, care neapărat să aibă o foaie de traseu, dacă vreți, fiindcă pe tot acest parcurs de recrutare nu recrutăm doar oameni din piața liberă, ci trebuie să fie o scrisoare de așteptări și trebuie să fie un contract de management și e foarte important ce se pune acolo. Mai subliniez un lucru - nu toate companiile de stat sunt sub Ministerul Economiei. Voi colabora îndeaproape cu doamna vicepremier Oana Gheorghiu, care știți că este în direct în legătură cu AMPIB și se ocupă, dacă vreți, la modul global, de buna guvernanță a companiilor de stat și de găsirea soluțiilor pentru reformă. Eu îi vor fi partener în aceste demersuri”, a declarat la Digi 24 Irinel Darău.

„Trebuie să identificăm repede astfel de cazuri (nr de management defectuos), pentru că vedeți, în zeci de ani au fost spirale descendente care de la un punct încolo duceau fără greșeală la faliment. Și bineînțeles, acolo unde există culpă, trebuie să plătească financiar sau de altă natură, inclusiv penal, dacă este cazul, peste tot unde se duce o companie în faliment, cei care au dus-o trebuie să plece.

„Voi fi silit să aleg niște oameni buni care să încerce să îmbunătățească situația foarte proastă a unor companii de stat, dar unii au dus-o până acolo. Mă voi uita foarte atent pe evoluția sau involuția din ultimii ani și știți cum e, cifrele vorbesc. Sunt unele lucruri care nu pot fi scuzate sau justificate. Acolo unde sunt culpe, nu voi avea nicio ezitare să trag la răspundere vinovații. Dar vă dați seama că eu sunt într-o perioadă în care, în primul rând, voi analiza rapid, împreună cu profesioniștii din minister, împreună cu experți și din afară - cu care mă voi uita pe cifrele concrete - ale companiilor de stat și apoi voi lua decizii”.

„Îmi propun clar ca în luna ianuarie, și nu e vorba doar de companiile de stat, să vin cu un plan pentru primul trimestru al lui 2026 și pentru întreg anul, fiindcă în același timp trebuie să construim bugetul pentru economie”.

Ar putea șefii de companii să renunțe voluntar la o parte din salariu?

În afară de ce știm public cu toții, nu am de unde să știu la acest moment. Voi face și această analiză. Cred că într-unele cazuri ar fi de bun simț să aleagă această cale, pentru că, vedeți, apropo de deciziile care s-au luat înainte și pe care nu le mai putem schimba - și ei trebuie să se uite la propriile rezultate și ei trebuie să vadă dacă merită anumite remunerații sau nu le merită. Vor fi aceste discuții, sunt convins, și la nivel direct, dar și în spațiul public. Încă o dată, eu personal nu sunt aici pentru a vâna vrăjitoare. Eu sunt aici pentru a rezolva problemele cu atribuțiile pe care le am, nimic mai mult pe care le au companiile de stat, după cum ministerul nu este doar despre asta. Nu vreau nici să îmi ocup 24 din 24h pentru a rezolva companiile de stat și pentru a le asigura o ascendență, pentru că este treaba management-ului și consiliul de administrație și directorilor aleși de consiliile de administrație. De aceea avem această guvernanță corporativă pentru ca alți oameni pricepuți să ducă la bine companiile de stat. Cine n-o face și n-o face ani după ani, bineînțeles că din punctul meu de vedere, ar trebui să se retragă din bun simț”.

„Pe ce înseamnă guvernanța companiilor de stat, avem niște obligații foarte dure și, din câte știu eu, nenegociabile la nivel european privind AMPIB-ul și privind aceste selecții. Deci, cred că acolo, undeva spre sfârșitul lunii martie, deci în primăvară, este un termen foarte important până la care încercăm să găsim soluții peste tot și să se încheie cu bine, cât mai multe concursuri. Acum eu cred că oamenii înțeleg complexitatea unei companii de stat. Înțeleg că uneori ceea ce s-a stricat în 10-20 de ani e greu să reînozi în câteva luni, după cum înțeleg că acolo sunt și angajați, acolo sunt și industrii sensibile, de exemplu industria de apărare. Deci nu te poți mișca precum un elefant în magazinul de porțeleanu. Deși vă dați seama cât de frustrat sunt eu azi când vorbim la câteva zile de când sunt ministru, pentru că am această situație în brațe și trebuie să o rezolv într-un fel sau în altul. N-are rost să ne uităm în trecut prea mult, după cum nu putem porni din degete și să rezolvăm de pe o zi pe alta. Eu cred că cetățenii înțeleg acest lucru”.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
1
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
castelul corvinilor
2
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
Parada militară la Moscova
3
Când se așteaptă rușii ca războiul cu Ucraina să se încheie. Rezultatele surprinzătoare...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
4
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”...
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
5
Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de Anul Nou
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Digi Sport
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_GUVERN_SEDINTA_CAB_BOLOJAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Ordonanța Trenuleț” a fost adoptată de Guvern. Care sunt principalele măsuri
nicusor dan bruxelles
Reacția lui Nicușor Dan la propunerile Miruță și Darău pentru Apărare și Economie din partea USR
Close-up side view of the Transnistrian national flag waving in the wind. In the background a clear sky. Patriotism and pride. Selective focus
Separatiștii din Transnistria au decretat stare de urgență economică. Motivele invocate de Tiraspol
illie bolojan in parlament
„În România lucrează prea puțini oameni”, susține Ilie Bolojan. „Noi suntem ţara din Europa care suntem pe penultimul loc”
orban putin
Viktor Orban va trimite oameni de afaceri în Rusia pentru a pregăti perioada „de după război şi de după sancţiuni”
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-12-26 at 17.11.05
Carambol cu 11 mașini implicate pe Drumul Expres Craiova - Pitești...
transportoare Piranha 5 Armata Română
De ce se mișcă România greu în ceea ce privește înarmarea. Irineu...
2 soldati nord-coreeni prizonieri de razboi, colaj
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire...
grafic economie bani
2026, anul de „calibrare” pentru 2027. Ministrul Economiei, despre...
Ultimele știri
Acest oraș a dat naștere unui colind clasic de Crăciun. Acum Rusia l-a distrus
Momentul în care dronele ucrainene distrug un lansator S-300V și alte sisteme importante în Crimeea ocupată
Estonia avertizează Rusia: „Îi vom împușca pe omuleții verzi, fără nicio discuție, dacă trec granița noastră”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Monica Roșu. Cu ce a ajuns să se ocupe fosta mare gimnastă la 20 de ani de la retragere
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Motivul pentru care directorul general al TAROM, care și-a dat demisia de Crăciun, a fost amendat de...
Adevărul
Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro pentru orice femeie...
Playtech
Când mai ține valul de vreme severă. Meteorologii nu au vești bune nici pentru luna ianuarie
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
”Ciocanul” de 2,11 metri, gata să se întoarcă în țară și să meargă la război, dacă Rusia va trece de Ucraina...
Pro FM
Jennifer Lopez, în pijamale asortate cu familia, apoi în rochie mulată și decoltată, la petrecerea de Crăciun
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Visul italian din Toscana, la preț de garsonieră în Cluj. Domeniul are o vilă istorică, piscină, livadă de...
Newsweek
Schimbări importante la pensie în 2026. Cum vor putea pensionarii să-și retragă banii din Pilonul II?
Digi FM
Elena Udrea a împlinit 52 de ani: "O viață cât 10 vieți. Niciun regret! Doar suferința Evei…"
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Două dintre personajele din „The Holiday” au trăit o poveste de dragoste și în realitate. „Am rămas prieteni”
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...