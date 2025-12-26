Noul ministru al economiei, Irineu Darău, a venit în studioul Digi24 la 3 zile de la predarea mandatului. El spune că va continua munca lui Radu Miruță, va accelera procesul de concursuri pentru ocuparea funcțiilor de manager și că „cei care duc compabiile de stat în faliment vor plăti, financiar sau chiar penal”.

Darău mai spune că va numi măcar temporar oameni de calitate.

Când vom vedea primele rezultate

„Este foarte greu și se face etapă cu etapă. Aceste zile au fost folosite și pentru a prelua niște lucruri de la Radu Miruță, întrucât el în calitatea de ministru a făcut niște pași foarte importanți, a pus niște oameni potriviți la locurile potrivite. Știți că sunt alte cazuri în care fie avem acolo oameni pe mandate deja foarte lungi, fie oameni numiți dinainte. Eu voi uza de toate prerogativele mele pentru a numi temporar oameni de calitate, acolo unde se poate. Bineînțeles că în toate cazurile voi face repede diligențele pentru a avea concursuri corecte și finalizate cu manageri de calitate, care neapărat să aibă o foaie de traseu, dacă vreți, fiindcă pe tot acest parcurs de recrutare nu recrutăm doar oameni din piața liberă, ci trebuie să fie o scrisoare de așteptări și trebuie să fie un contract de management și e foarte important ce se pune acolo. Mai subliniez un lucru - nu toate companiile de stat sunt sub Ministerul Economiei. Voi colabora îndeaproape cu doamna vicepremier Oana Gheorghiu, care știți că este în direct în legătură cu AMPIB și se ocupă, dacă vreți, la modul global, de buna guvernanță a companiilor de stat și de găsirea soluțiilor pentru reformă. Eu îi vor fi partener în aceste demersuri”, a declarat la Digi 24 Irinel Darău.

„Trebuie să identificăm repede astfel de cazuri (nr de management defectuos), pentru că vedeți, în zeci de ani au fost spirale descendente care de la un punct încolo duceau fără greșeală la faliment. Și bineînțeles, acolo unde există culpă, trebuie să plătească financiar sau de altă natură, inclusiv penal, dacă este cazul, peste tot unde se duce o companie în faliment, cei care au dus-o trebuie să plece.

„Voi fi silit să aleg niște oameni buni care să încerce să îmbunătățească situația foarte proastă a unor companii de stat, dar unii au dus-o până acolo. Mă voi uita foarte atent pe evoluția sau involuția din ultimii ani și știți cum e, cifrele vorbesc. Sunt unele lucruri care nu pot fi scuzate sau justificate. Acolo unde sunt culpe, nu voi avea nicio ezitare să trag la răspundere vinovații. Dar vă dați seama că eu sunt într-o perioadă în care, în primul rând, voi analiza rapid, împreună cu profesioniștii din minister, împreună cu experți și din afară - cu care mă voi uita pe cifrele concrete - ale companiilor de stat și apoi voi lua decizii”.

„Îmi propun clar ca în luna ianuarie, și nu e vorba doar de companiile de stat, să vin cu un plan pentru primul trimestru al lui 2026 și pentru întreg anul, fiindcă în același timp trebuie să construim bugetul pentru economie”.

Ar putea șefii de companii să renunțe voluntar la o parte din salariu?

În afară de ce știm public cu toții, nu am de unde să știu la acest moment. Voi face și această analiză. Cred că într-unele cazuri ar fi de bun simț să aleagă această cale, pentru că, vedeți, apropo de deciziile care s-au luat înainte și pe care nu le mai putem schimba - și ei trebuie să se uite la propriile rezultate și ei trebuie să vadă dacă merită anumite remunerații sau nu le merită. Vor fi aceste discuții, sunt convins, și la nivel direct, dar și în spațiul public. Încă o dată, eu personal nu sunt aici pentru a vâna vrăjitoare. Eu sunt aici pentru a rezolva problemele cu atribuțiile pe care le am, nimic mai mult pe care le au companiile de stat, după cum ministerul nu este doar despre asta. Nu vreau nici să îmi ocup 24 din 24h pentru a rezolva companiile de stat și pentru a le asigura o ascendență, pentru că este treaba management-ului și consiliul de administrație și directorilor aleși de consiliile de administrație. De aceea avem această guvernanță corporativă pentru ca alți oameni pricepuți să ducă la bine companiile de stat. Cine n-o face și n-o face ani după ani, bineînțeles că din punctul meu de vedere, ar trebui să se retragă din bun simț”.

„Pe ce înseamnă guvernanța companiilor de stat, avem niște obligații foarte dure și, din câte știu eu, nenegociabile la nivel european privind AMPIB-ul și privind aceste selecții. Deci, cred că acolo, undeva spre sfârșitul lunii martie, deci în primăvară, este un termen foarte important până la care încercăm să găsim soluții peste tot și să se încheie cu bine, cât mai multe concursuri. Acum eu cred că oamenii înțeleg complexitatea unei companii de stat. Înțeleg că uneori ceea ce s-a stricat în 10-20 de ani e greu să reînozi în câteva luni, după cum înțeleg că acolo sunt și angajați, acolo sunt și industrii sensibile, de exemplu industria de apărare. Deci nu te poți mișca precum un elefant în magazinul de porțeleanu. Deși vă dați seama cât de frustrat sunt eu azi când vorbim la câteva zile de când sunt ministru, pentru că am această situație în brațe și trebuie să o rezolv într-un fel sau în altul. N-are rost să ne uităm în trecut prea mult, după cum nu putem porni din degete și să rezolvăm de pe o zi pe alta. Eu cred că cetățenii înțeleg acest lucru”.

Editor : Sebastian Eduard