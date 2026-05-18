Datoria externă a României a crescut cu peste 3 miliarde de euro în primele trei luni din 2026. Anunțul BNR

Datoria externă totală a României a crescut cu peste 3 miliarde de euro în primele trei luni din 2026, ajungând la 231,5 miliarde de euro, potrivit datelor publicate luni de Banca Naţională a României (BNR).

„În perioada ianuarie-martie 2026, datoria externă totală a crescut cu 3 062 milioane euro, până la 231 525 milioane euro”, a transmis BNR.

Potrivit instituţiei, datoria externă pe termen lung a însumat 182,847 miliarde de euro la 31 martie 2026, reprezentând 79% din totalul datoriei externe. Aceasta a crescut cu 1,4% faţă de nivelul înregistrat la 31 decembrie 2025.

În acelaşi timp, datoria externă pe termen scurt a ajuns la 48,678 miliarde de euro, echivalentul a 21% din totalul datoriei externe, în creştere cu 1,1% comparativ cu finalul anului trecut.

Datele BNR mai arată că, în perioada ianuarie-martie 2026, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5,338 miliarde de euro, mai mic faţă de deficitul de 6,153 miliarde de euro consemnat în aceeaşi perioadă din 2025.

În structura acestuia, balanţa bunurilor a înregistrat un deficit mai mic cu 977 milioane de euro, în timp ce balanţa serviciilor a avut un excedent mai redus cu 334 milioane de euro. Totodată, balanţa veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 305 milioane de euro, iar balanţa veniturilor secundare a avut o contribuţie pozitivă de 477 milioane de euro.

BNR precizează şi că investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1,130 miliarde de euro în primele trei luni ale anului, comparativ cu 1,635 miliarde de euro în aceeaşi perioadă din 2025.

Din total, participaţiile la capital, inclusiv profitul reinvestit estimat, au însumat 1,461 miliarde de euro, iar creditele intragrup au înregistrat o valoare netă negativă de 331 milioane de euro.

