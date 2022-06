Johnny Depp a câștigat procesul cu Amber Heard: Acuzațiile sunt false

Juriul de la conversatul proces de defăimare dintre Johnny Depp și Amber Heard a dat verdictul, miercuri. Jurații i-au dat dreptate lui Johnny Depp și au dat verdictul că afirmațiile făcute cu privire la acesta au fost „false”, relatează BBC. Conform juraților, Heard a acționat cu „răutate” împotriva fostului soț.

ACTUALIZARE 22:45 Amber Heard a dat prima reacție după anunțarea verdictului.

„Dezamăgirea pe care o simt astăzi este dincolo de cuvinte. Sunt devastată că muntele de dovezi nu a putut să treacă de puterea și influența disproporționate ale fostului meu soț.

Sunt și mai dezamăgită de ce înseamnă acest verdict pentru alte femei. Este un pas în spate. Întoarce ceasul într-o perioadă în care faptul că o femeie vorbește însemna că va fi umilită public. Ne întoarce la ideea că violența împotriva femeilor nu trebuie să fie luată în serios.

Sunt tristă că am pierdut acest proces. Dar sunt și mai tristă de faptul că pare că am pierdut un drept pe care credeam că îl am ca americancă – de a vorbi liber și deschis”, a transmis Amber Heard, după rostirea verdictului.

Juriul a decis și că Depp va primi 10 milioane de dolari în daune compensatorii și alte 5 milioane în daune punitive.

Totuși, în verdictul juriului se arată că și Amber Heard a fost defăimată, însă nu de Depp, ci de avocatul acesteia, Adam Waldman. Prin urmare, ea va primi 2 milioane dolari în daune compensatorii, însă fără daune punitive.

Johnny Depp a dat-o în judecată pe fosta sa soție, Amber Heard, pentru defăimare și îi cere 50 de milioane de dolari în daune. Depp a dat-o în judecată pe Heard pentru un articol publicat The Washington Post în 2018, în care actrița s-a descris drept „o persoană publică reprezentantă violenței în familie”.

Deși numele lui Depp nu a apărut în articolul respectiv, actorul susține că a pierdut oportunități și roluri importante ca urmare a acestuia.

La rândul ei, Amber Heard l-a dat și ea în judecată pe Depp, cerând 100 de milioane de dolari.

Heard și Depp s-au cunoscut în 2009 și au fost căsătoriți între 2015 și 2016.

Procesul de defăimare este în desfășurare din aprilie, iar jurații au fost prezenți la peste 100 de ore de mărturii.

Depp nu va participa la ședința în care se va pronunța verdictul, fiind în Regatul Unit pentru „angajamente programate anterior”. Este așteptat ca Heard să fie, însă, prezentă pentru verdict.

