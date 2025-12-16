Video Jucării cu vopsea toxică și materiale care se desprind ușor, confiscate în vama din Portul Constanța
Goana după cadouri a început, însă unele dintre daruri pot fi periculoase. Mii de jucării, aduse din Asia, au fost confiscate în vama din Portul Constanța. Acestea sunt realizate dintr-un plastic care se sparge ușor, conțin vopsea toxică sau materiale care se desprind foarte ușor și pot fi înghițite de cei mici.
În depozitele portului Constanța Sud - Agigea este ținută marfa contrafăcută. De la 1 ianuarie, Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud a descoperit 884.000 de articole în valoare de 6 milioane de euro, dintre care 75% erau produse contrafăcute.
Specialiștii susțin că jucăriile sunt foarte periculoase, se desprind ușor și pot fi înghițite de cei mici. 90% din marfa confiscată provine din China.