Goana după cadouri a început, însă unele dintre daruri pot fi periculoase. Mii de jucării, aduse din Asia, au fost confiscate în vama din Portul Constanța. Acestea sunt realizate dintr-un plastic care se sparge ușor, conțin vopsea toxică sau materiale care se desprind foarte ușor și pot fi înghițite de cei mici.

În depozitele portului Constanța Sud - Agigea este ținută marfa contrafăcută. De la 1 ianuarie, Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud a descoperit 884.000 de articole în valoare de 6 milioane de euro, dintre care 75% erau produse contrafăcute.

Specialiștii susțin că jucăriile sunt foarte periculoase, se desprind ușor și pot fi înghițite de cei mici. 90% din marfa confiscată provine din China.

În februarie, peste 12.000 de jucării contrafăcute au fost descoperite de polițiștii de frontieră într-un container din Portul Constanța. Bunurile în valoare de peste 2 milioane de lei proveneau din China și aveau ca destinație o firmă din România.

Descoperirea a fost făcută de polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă și inspectorii vamali în momentul în care au controlat un container de bunuri, sosit din China.

Editor : A.M.G.