Live TV

Video Evaziunea fiscală din România, la adăpostul protecției politice. Care este punctul vulnerabilizat de „coincidențe” nefuncționale

Data actualizării: Data publicării:
bancnote in masina de numarat
În Portul Constanța sunt mărfuri care trec subevaluate sau intră fără declarație. E contrabandă extinsă. Foto: Shutterstock

România are o evaziune fiscală uriașă, posibilă din cauza protecției politice, iar cel mai fertil teren este comerțul extern. Avem granițe permeabile, mărfurile se plimbă subevaluate sau fără a fi taxate pentru că e permis. De la vameși care strângeau șpaga în găleta la scannere de TIR-uri, ce coincidență... nefuncționale.

Avem peste două mii de kilometri de graniță externă a Uniunii Europene și Schengen. Dincolo de coprupție și lungimea este o vulnerabilitate.

În urmă cu circa o lună, procurorul-șef european, Laura Codruța Kovesi, acuza că la București e politica struțului în privința portul Constanța. Kovesi spune că autoritățile române nu răspund solicitărilor venite de la Parchetul European și dădea un contraexemplu cu ce s-a întâmplat în Grecia, într-o anchetă din portul Pireu.

Ceea ce procurorul arată reprezintă fix evaziunea protejată. Se fac prea mulți bani pe persoană fizică pentru a se împiedica de detalii precum reducerea evaziunii, încasări bugetare sau corectitudine.

Polonia nu a reușit să reducă evaziunea până nu a ținut sub control activitatea din portul Dansk. Până nu au spus „gata s-a terminat cu huzurul”, nu s-au vindecat.

Portul Constanța este principala poartă de intrare a mărfurilor în țară.

Anul trecut tranzitul de mărfuri a fost de 77,5 milioane de tone, în scădere față de 2023. În acest an, scăderea a continuat pe măsură ce se reduce cantitatea de cereale din Ucraina.

Sunt oameni care știu finanțe, și în același timp știu și cum se desfășoară treaba în portul Constanța, iar astfel de oameni spun că o treime din evaziunea cu TVA din România are legătură, direct sau indirect cu portul Constanța.

În vară, un grup de avertizori de integritate din vamă au transmis public o scrisoare în care arată că birourile vamale din Constanța, Prahova, Cluj și Bihor sunt vârfurile corupției din sistem, iar evaziunea în aceste puncte depășește un miliard de euro pe an.

Ani la rând în portul Constanța a fost un singur scanner și acela funcționa doar din când în când. Atunci când se dorea ca să nu bată la ochi. Controalele se făceau și se mai fac prin sondare.

Dincolo de tehnologie, care ajută, e nevoie de autoritate. De autoritate fiscală. Sunt mărfuri care trec subevaluate sau intră fără declarație. E contrabandă extinsă. Toate acestea produc pagube uriașe. E nevoie ca statul să spună „Stop”, pentru că oricât de ingenioși ar fi evazioniștii, fără corupție nu e posibilă frauda la scară largă. Eradicarea corupției este nerealistă, reducerea însă trebuie făcută. Altfel trăim în același cerc vicios.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
portiune de autostrada
5
Șeful CNAIR: Până la finalul lui 2026 se va putea circula de la Boiţa la Nădlac pe...
Novak Djokovic a ajuns față în față cu cel care l-a numit ”mincinos și trișor”. Ce a urmat a surprins pe toată lumea
Digi Sport
Novak Djokovic a ajuns față în față cu cel care l-a numit ”mincinos și trișor”. Ce a urmat a surprins pe toată lumea
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Vicepreședintele CSM, despre cazul Gheorghiu: A depășit linia roșie a...
Trump Threatens To Sue BBC For 1 Billion Dollars
De ce BBC se confruntă cu cea mai gravă criză a sa din ultimele...
photo-collage.png - 2025-09-01T214234.151
Ce șanse sunt să se rupă coaliția după alegerile din Capitală...
Ultimele știri
Carmen Uscatu speră ca Oana Gheorghiu să „aibă înțelepciunea” de a asculta interesul ONG-ului Dăruiește Viață: „O incompatibilitate”
Marea Britanie nu mai furnizează SUA informaţii legate de ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe
Deținuții din Belarus sunt obligați să facă sicrie și flori de plastic pentru soldații ruși: „Uitați-vă, sunt ale noastre”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Image: 1016891253, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: no
Corupție la nivel înalt în Ucraina, în domeniul energiei: șapte persoane puse sub acuzare
pahare de sampanie la nuntă
ANAF trece la controlul rețelelor sociale să caute mașini de lux și poze de la saloane cu nunți sau petreceri nedeclarate
volodimir zelenski
Prima reacție a lui Volodimir Zelenski după ce fostul său partener de afaceri a fugit din țară pentru a scăpa de arest
Timur Mindich
Cine este Timur Mindich, asociatul secret al lui Zelenski, aflat în centrul unei anchete majore de corupție
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.
Moşteanu, despre dosarul șpăgii de la minister: „O să mai fie chestii pe care o să le vedeţi în perioada care urmează”
Partenerii noștri
Pe Roz
Secretul Mădălinei Ghenea pentru un ten perfect. Ritualul pe care aceasta îl are în fiecare dimineață: „E un...
Cancan
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Sportiva celebră care a anunțat că e însărcinată! Ce se întâmplă cu întreaga sa carieră din tenis
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Universitatea Craiova și-a anunțat oficial noul antrenor! Cine este înlocuitorul lui Mirel Rădoi
Adevărul
Scandalul CSM – Oana Gheorghiu: unde se oprește libertatea de exprimare și unde începe abuzul?
Playtech
Femeile din România care pot ieși mai devreme la pensie. Ce condiții trebuie respectate
Digi FM
Cine este românul care a câștigat 9,6 milioane de euro la Loto 6/49. Ce meserie are și cum a ales numerele...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Inter Miami a zis ”Da” pentru transferul lui Lionel Messi!
Pro FM
Kelly Clarkson, reacție acidă după ce un fost manager i-a sugerat o operație estetică: „Mă simt bine așa cum...
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
„Infanteria Mad Max” a lui Putin. Coloana rusească din mașini fără uși și geamuri înaintează prin ceață, ca...
Newsweek
Senatul respinge definitiv o modificare la legea pensiilor. Sute de mii de pensii nu mai cresc
Digi FM
Prințul William, adevărul despre cum le-a spus copiilor că mama lor are cancer: „Ascunderea lucrurilor nu...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Pierce Brosnan, surprins cu fiul său, după 20 de ani de când spunea că a rupt orice legătură cu el. Imaginile...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...