Vânătorul de mine cumpărat de România de la Marina Regală Britanică a ajuns în portul militar Constanța

Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, fostă navă a Marinei Regale Britanice, a acostat luni în portul militar Constanţa, pentru prima dată de la intrarea în serviciul Forţelor Navale Române.

Potrivit Statului Major al Forţelor Navale (SMFN), echipajul navei a executat un marş de peste 4.200 de mile marine, pe parcursul a 41 de zile tranzitând raioane maritime din Marea Nordului, Canalul Mânecii, Golful Biscaya din Oceanul Atlantic, Strâmtoarea Gibraltar, Marea Mediterană, Marea Marmara, strâmtorile turceşti şi Marea Neagră.

„Totodată, pentru refacerea capacităţii de luptă, de la plecarea din Rosyth, Scoţia, la data de 24 septembrie, vânătorul de mine M 271 a efectuat escale în porturi din Marea Britanie, Spania şi Italia”, se mai spune în comunicatul transmis luni de SMFN.

Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” a intrat în serviciul Forţelor Navale pe 4 august, devenind pământ românesc, şi are la bord un echipaj format din 40 de marinari militari, care este comandat de căpitan-comandor Mădălina Drăgan-Ghigalău.

Fostă HMS PEMBROKE în Marina Regală Britanică, vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” este a doua navă din acordul de tip guvern la guvern, încheiat între România şi Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord.

„Noua capabilitate a Divizionului 146 Nave Minare-Deminare din compunerea Flotei este o navă militară interoperabilă cu structurile NATO, face parte din clasa Sandown, are deplasamentul de 600 de tone, lungimea de 52,7 metri, lăţimea de 10,5 metri, pescajul de 2,4 metri şi are în dotare echipamente de luptă împotriva minelor marine”, reiese din comunicat.

Programul „Vânător de mine” creşte capacitatea Forţelor Navale Române de a acţiona eficient pentru contracararea pericolului actual de mine, în scopul protejării căilor de navigaţie şi a infrastructurii critice din zona de responsabilitate.

Marea Neagră continuă să fie un element critic în arhitectura de securitate regională şi internaţională, iar provocările asociate acestui teatru operaţional au devenit din ce în ce mai complexe. România, ca stat riveran la Marea Neagră şi membru important al NATO pe flancul estic, trebuie să îşi adapteze şi modernizeze Forţele Navale pentru a răspunde noilor tipuri de ameninţări, inclusiv în ceea ce priveşte protecţia infrastructurii critice.

