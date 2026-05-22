Judecătoria Strehaia riscă să fie desființată din lipsă de judecători. Protest al angajaților și localnicilor

Grefieri, avocați și localnici din Strehaia și din alte 12 localități arondate au ieșit în stradă după ce au aflat că Judecătoria Strehaia urmează să fie desființată din lipsă de judecători. Instanța funcționează în prezent cu un singur magistrat, deși schema prevede șase posturi, iar pe rol sunt peste 5.000 de dosare. Oamenii spun că desființarea instituției i-ar obliga să se deplaseze zeci de kilometri către alte instanțe.

Potrivit informațiilor disponibile, volumul de activitate este unul foarte mare, existând peste 5.000 de dosare pe rolul instanței. În aceste condiții, unicul judecător nu mai poate face față numărului mare de cauze.

Decizia anunțată prevede redistribuirea personalului către alte instanțe din zonă. Astfel, grefierii ar urma să fie transferați către instanțele din Orșova și Drobeta-Turnu Severin.

Participanții la protest spun că desființarea judecătoriei ar afecta atât angajații instituției, cât și locuitorii din Strehaia și din celelalte localități arondate, care ar fi obligați să se deplaseze zeci de kilometri pentru procese.

Mai mulți localnici au declarat că au dosare pe rolul acestei instanțe și că nu își permit să meargă la alte judecătorii aflate la 70-80 de kilometri distanță.

