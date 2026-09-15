Cătălin Predoiu, după violențele din Piața Victoriei: „Ordinea publică a fost restabilită. Cei care au încălcat legea vor răspunde”

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat că ordinea publică a fost restabilită, iar Piața Victoriei și bulevardele din jur au fost redate circulației, după protestul care a degenerat în confruntări de stradă. El a precizat că acțiunea autorităților continuă și că persoanele care au încălcat legea vor fi supuse procedurilor legale.

Cătălin Predoiu le-a mulțumit jandarmilor și celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne care au intervenit pe parcursul zilei.

„Piața Victoriei și bulevardele din jur au fost redate circulației, iar ordinea publică a fost restabilită. Mulțumesc jandarmilor și celorlalte structuri și forțe ale MAI care au acționat integrat astăzi, cu calm, reținere și profesionalism”, a scris ministrul interimar al Afacerilor Interne pe Facebook.

Predoiu: Violența și agresarea forțelor de ordine nu pot fi acceptate

Ministrul a transmis că MAI respectă drepturile și libertățile fundamentale, inclusiv dreptul la protest pașnic și libertatea de exprimare, atât timp cât acestea sunt exercitate în limitele legii.

Totodată, el a reiterat apelul la calm și la desfășurarea pașnică a protestelor autorizate, lansat anterior și de reprezentanții Jandarmeriei Române și ai Poliției Române.

„Mulțumesc, în egală măsură, cetățenilor care au înțeles să protesteze pașnic. Cei care au încălcat legea au fost și vor fi, în continuare, supuși procedurilor legale. Acțiunea noastră continuă”, a precizat Cătălin Predoiu.

Potrivit acestuia, violența, agresarea forțelor de ordine și transformarea unei manifestații într-o confruntare de stradă nu pot fi acceptate.

„Democrația înseamnă libertate, dar înseamnă, în egală măsură, respectarea legii, a celorlalți cetățeni și a regulilor care protejează comunitatea”, a afirmat ministrul interimar de Interne.

Structurile MAI rămân mobilizate

Cătălin Predoiu a mai transmis că structurile Ministerului Afacerilor Interne rămân mobilizate pentru protejarea cetățenilor, inclusiv a celor care protestează pașnic, și pentru menținerea ordinii publice.

Acestea vor continua să acționeze „integrat și coordonat” pentru protejarea comunităților și restabilirea liniștii, a mai precizat ministrul interimar al Afacerilor Interne.

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Editor : Ș.A.