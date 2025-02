Apelurile în cazul inculpaţilor din dosarul Nordis sunt judecate azi. Măsurile preventive, contestate de 9 dintre cei 11 inculpați

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) judecă joi apelurile în cazul inculpaţilor din Dosarul Nordis, între care Laura Vicol, fost parlamentar PSD, şi soţul său, Vladimir Ciorbă. Măsurile preventive dispuse de Curtea de Apel Bucureşti au fost contestate de nouă dintre cei 11 inculpaţi din dosar, cinci dintre aceştia fiind arestaţi preventiv, trei în arest la domiciliu şi trei aflaţi sub control judiciar. La rândul său, DIICOT, care a cerut arestarea preventivă a întregului lot de 11 inculpaţi, a contestat măsurile preventive dispuse de instanţă în cazul celor şase aflaţi în arest la domiciliu sau sub control judiciar, relatează News.ro.

Astfel, Laura Cătălina Vicol Ciorbă, Vladimir Răzvan Ciorbă, Gheorghe Emanuel Poştoacă, Nicolae Cristian Poştoacă şi Florin Alexandru Poştoacă au contestat măsura arestului preventiv. Măsurile preventive dispuse de instanţă au fost contestate şi de alţi patru inculpaţi, din care trei (Bogdan Adalbert Şaitoş, Sanda Răileanu şi Oana Claudia Oprea) aflaţi în arest la domiciliu şi unul (George Marian Ivan) aflat sub control judiciar. Doi dintre inculpaţii aflaţi sub control judiciar (Cristian Andrei Matei şi Gabriela Alina Vasile) nu au contestat măsura.



În schimb, în cazul celor doi şi al altor patru inculpaţi (Şaitoş, Răileanu, Oprea şi Ivan) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIICOT - a constestat măsurile dispuse de Curtea de Apel Bucureşti, care a respins propunerile de arestare preventivă a acestora.



Toate contestaţiile vor fi luate în discuţie de către judecătorii instanţei supreme joi, 13 februarie, la ora 14.00. Iniţial, termenul pentru judecarea acetor contestaţii fusese stabilit pentru miercuri, 12 februarie, ora 12.00, însă a fost modificat.



Miercurea trecută, magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au admis propunerea procurorilor DIICOT privind arestarea preventivă pentru 30 de zile a cinci dintre inculpaţii din Dosarul Nordis, respectiv Laura Cătălina Vicol Ciorbă, Vladimir Răzvan Ciorbă, Gheorghe Emanuel Poştoacă, Nicolae Cristian Poştoacă şi Florin Alexandru Poştoacă.



Potrivit deciziei instanţei, aceştia ar urma să rămână în arest preventiv până la data de 6 martie, inclusiv.



Alte trei persoane, Bogdan Adalbert Şaitoş, Sanda Răileanu şi Oana Claudia Oprea, au fost arestate la dimiciliu şi trei, Cristian Andrei Matei, Gabriela Alina Vasile şi George Marian Ivan, au fost plasate sub control judiciar.



Totodată, magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au respins propunerea de arestare preventivă în cazul inculpaţilor Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea,Bogdan Adalbert Şaitoş, Cristian Andrei Matei, Gabriela Alina Vasile şi Gheorghe Marian Ivan. În cazul lui Răileanu, Oprea şi Şaitoş, instanţa a dispus arestul la domiciliu pentru 30 de zile, din 5 februarie până în 6 martie, inclusiv. Instanţa a stabilit şi mai multe măsuri pentru inculpaţii arestaţi la domiciliu, între care aceea de a nu comunica între ei sau cu maertorii din dosar.



În cazul inculpaţilor Cristian Matei, Gabriela Vasile şi George Ivan, Judecătorii au dispus măsura preventivă a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, până la data de 5 aprilie, inclusiv.

În 4 februarie, au fost reţinute 11 persoane, între care Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă, acuzate de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.



În ziua următoare, Poliţia Română anunţa că în Dosarul Nordis a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imobile - apartamente şi case - , cinci spaţii comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părţi sociale şi acţiuni. De asemenea, au fost blocate 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice şi juridice.



Actele de urmărire penală au fost realizate cu sprijinul specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

