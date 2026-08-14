Avocat: Instanța a ridicat sechestrele impuse de DIICOT în cazul lui Viorel Pașca și al familiei sale

Avocatul lui Viorel Pașca susține că Tribunalul Bihor a decis definitiv să ridice sechestrele impuse de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) în dosarul azilelor ilegale.

„Peste 13.000.000 lei banii cheltuiți pentru îngrijirea bolnavilor. 4.600.000 euro daune morale. Banii de salarii ridicați la percheziții. Conturi bancare. Casele unde locuiau bolnavii. Mașinile cu care erau transportați bolnavii”, potrivit unei postări pe Facebook publicate de Răzvan Doseanu, avocatul familiei Pașca.

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Reamintim că Viorel Pașca și membrii familiei sale sunt cercetați de DIICOT în libertate, după ce Curtea de Apel București a ridicat toate măsurile preventive impuse de procurori.

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Menționăm că acuzațiile DIICOT au fost tratate, pe larg, separat, aici și aici.

Editor : M.G.