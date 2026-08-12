Procurorii Parchetului General, alături de polițiști, au făcut 19 percheziții în București și alte trei județe într-un dosar în care acuzațiile sunt similare cu cele din cazul Nordis. Dosarul vizează dezvoltatori imobiliari care au construit un complex în Sectorul 5 al Capitalei și care ar fi vândut aceleași apartamente mai multor persoane sau care au încheiat promisiuni de vânzare-cumpărare fără ca apartamentele să fie construite.

Perchezițiile de miercuri au avut loc în București, Ilfov, Giurgiu și Prahova, la domiciliile unor administratori de companii, dar și la sediile unor instituții financiare nebancare și la patru birouri notariale.

Dosarul vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani. Prejudiciul din dosar se ridică la 16 milioane de lei.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că persoanele cercetate ar fi încheiat mai multe contracte de promisiune de vânzare-cumpărare având ca obiect apartamente ce urmau să fie construite în cadrul unui complex imobiliar din sectorul 5 al municipiului București, fără ca lucrările de construire a spațiilor locative promise să fie finalizate.

În unele situații, aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor potențiali cumpărători, fără ca aceștia să cunoască situația juridică a imobilelor și fără să își poată recupera sumele achitate cu titlu de avans”, potrivit procurorilor Parchetului General.

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Procurorii arată că există suspiciunea că banii obținuți în acest mod ar fi fost transferați succesiv prin conturile mai multor companii, controlate de aceleași persoane, iar ulterior erau retrași în numerar.

Editor : M.G.