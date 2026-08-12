Live TV

Video&Foto Un nou caz similar Nordis: Este vizat un complex imobiliar din Sectorul 5 al Capitalei. Prejudiciul se ridică la 16 milioane de lei

Data actualizării: Data publicării:
mpublc
Sursă foto: Ministerul Public / Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Procurorii Parchetului General, alături de polițiști, au făcut 19 percheziții în București și alte trei județe într-un dosar în care acuzațiile sunt similare cu cele din cazul Nordis. Dosarul vizează dezvoltatori imobiliari care au construit un complex în Sectorul 5 al Capitalei și care ar fi vândut aceleași apartamente mai multor persoane sau care au încheiat promisiuni de vânzare-cumpărare fără ca apartamentele să fie construite.

Perchezițiile de miercuri au avut loc în București, Ilfov, Giurgiu și Prahova, la domiciliile unor administratori de companii, dar și la sediile unor instituții financiare nebancare și la patru birouri notariale. 

Dosarul vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani. Prejudiciul din dosar se ridică la 16 milioane de lei.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că persoanele cercetate ar fi încheiat mai multe contracte de promisiune de vânzare-cumpărare având ca obiect apartamente ce urmau să fie construite în cadrul unui complex imobiliar din sectorul 5 al municipiului București, fără ca lucrările de construire a spațiilor locative promise să fie finalizate.

În unele situații, aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor potențiali cumpărători, fără ca aceștia să cunoască situația juridică a imobilelor și fără să își poată recupera sumele achitate cu titlu de avans”, potrivit procurorilor Parchetului General. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Procurorii arată că există suspiciunea că banii obținuți în acest mod ar fi fost transferați succesiv prin conturile mai multor companii, controlate de aceleași persoane, iar ulterior erau retrași în numerar. 

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Eclipsa de Soare 2026. Foto Getty Images
1
Eclipsa de Soare 2026 are loc astăzi: La ce oră începe fenomenul în România și din ce...
dejeanul
2
„Să le ia organismul din ei”. Cum explică mama unuia dintre tinerii care au atacat...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
3
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
4
Iranul, despre acordul de apărare dintre Arabia Saudită, Turcia şi Pakistan: „Știu că nu...
seismograf cutremur
5
Cutremur în România, marți seară. Mesaj către populație de la ISU București
Noul partener al Simonei Halep a dat lovitura
Digi Sport
Noul partener al Simonei Halep a dat lovitura
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pașaport românesc
Operațiune sub acoperire: O reţea care „fabrica” origini românești pentru cetățeni străini, destructurată de procurori
pistol de jucărie
Trei persoane au fost trimise în judecată după ce au adus în România arme letale cumpărate din Turcia
Diana Buzoianu
Parchetul General o acuză pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, de dezinformare. De la ce a pornit disputa
politisti inarmati la perchezitii
Percheziții în dosarul procurorilor Gigi Valentin Ştefan şi Teodor Niţă: șeful CJ Constanța, Florin Mitroi, vizat. Reacția Consiliului
sigla PNL inquam george calin
Primul mesaj al PNL după ce social-democrații au dat în judecată Guvernul Bolojan: „PSD sabotează practic România”
Recomandările redacţiei
Un bec aprins.
România, prinsă în capcana energiei scumpe. Otilia Nuțu: „Băieții...
accident bv 1
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov...
Drapelul marii Britanii si Big Ben.
Românii, printre cei mai nedoriți imigranți în Marea Britanie. Câți...
lipaev
„O punere în scenă”. Trimișii lui Putin la București acuză MAE român...
Ultimele știri
Apă cu concentraţii ridicate de mangan în Piteşti şi localităţi din jur. Lacul Budeasa, sursa de alimentare, are un nivel mult scăzut
Trimișii lui Putin la București mint ca o gazetă rusească. Dovezile că dronele doborâte în România erau trimise de Moscova
Doi părinți din Dâmbovița, arestați după ce au lovit-o pe învățătoarea copilului. De la ce ar fi pornit conflictul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care atrag fericirea, reușitele și norocul în dragoste până pe 10 septembrie
Cancan
Cutremur în România, marți seara! Avertismentul ISU: 'Păstrați-vă calmul, pot urma replici!'
Fanatik.ro
Ce-i lipsește lui Baiaram pentru un transfer de top? Pușcaș și Adi Ilie nu l-au menajat deloc pe starul...
editiadedimineata.ro
După atacul asupra ”ambulanței negre”, politicienii caută soluții pentru dezinformare. Este o nouă lege...
Fanatik.ro
Cât îl costă pe Gigi Becali transferul lui Arnold Garita la FCSB. „Super-preț”. Exclusiv
Adevărul
Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant”
Playtech
Care sunt pașii într-o criză energetică. Când se ajunge la limitarea consumului și cine este deconectat...
Digi FM
Cristiano Ronaldo s-a căsătorit cu Georgina Rodríguez! Primele imagini de la „nunta anului”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac, de neoprit: demolează vila fiului său, Alexandru Țiriac
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce a renunțat Bo Derek la actorie, deși era în culmea succesului: „Nu mi-am dorit niciodată să fiu actriță”
Adevarul
Tragedie cumplită în Dâmbovița: 5 morți după ce un tânăr fără permis a pătruns pe contrasens. Un bebeluș a...
Newsweek
Când poți ieși la pensie fără penalizare? Care perioade sunt considerate contributive la pensie?
Digi FM
Refugiul ales de Alina Pușcău după ce cancerul s-a extins: „Nu pot să vorbesc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vietatea care sfidează moartea. Își poate "reseta" viața de nenumărate ori: "Oricât ai încerca, pur și simplu...
Digi Animal World
O pisică misterioasă, vopsită în roșu, observată în Texas. Oficialii trag un semnal de alarmă: „Nu încercați...
Film Now
Tragedia din spatele unui film celebru. Cum a fost abuzată Judy Garland în timpul filmarilor la “Vrăjitorul...
UTV
Alina Eremia a dezvăluit secretul căsniciei cu Edi Barbu. „Ne prostim împreună și redevenim copii”