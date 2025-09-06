Bărbat condamnat la aproape 11 ani de închisoare, prins pe aeroportul Iaşi. Avea acte false şi se întorcea din Marea Britanie

Un bărbat condamnat la zece ani şi opt luni de închisoare pentru tentativă de omor a fost prins sâmbătă pe aeroportul din Iaşi, după ce coborâse dintr-un avion care venise din Marea Britanie. El le-a prezentat poliţiştilor de frontieră documente de identitate false.



În urma verificărilor a fost stabilită identitatea acestuia, fiind vorba despre un bărbat de 24 de ani din Vaslui.

Pe numele său fusese emis un mandat european de arestare, fiind condamnat la 10 ani şi opt luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat.

Bărbatul a fost dus în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iaşi.

