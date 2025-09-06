Live TV

Bărbat condamnat la aproape 11 ani de închisoare, prins pe aeroportul Iaşi. Avea acte false şi se întorcea din Marea Britanie

Data publicării:
condamnat
Bărbat condamnat la aproape 11 ani de închisoare, prins pe aeroportul Iaşi.

Un bărbat condamnat la zece ani şi opt luni de închisoare pentru tentativă de omor a fost prins sâmbătă pe aeroportul din Iaşi, după ce coborâse dintr-un avion care venise din Marea Britanie. El le-a prezentat poliţiştilor de frontieră documente de identitate false.

În urma verificărilor a fost stabilită identitatea acestuia, fiind vorba despre un bărbat de 24 de ani din Vaslui.

Pe numele său fusese emis un mandat european de arestare, fiind condamnat la 10 ani şi opt luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat.

Bărbatul a fost dus în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iaşi.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Archive - Farewell To Designer Giorgio Armani, The King Of Fashion, Dies At 91
1
Cine va moșteni imperiul construit de Giorgio Armani: „Regele modei” anunțase în 2022 că...
masina politie
2
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a...
528342362_18523948858056538_7223527712107255351_n
3
Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF să...
Le constructeur automobile coréen Hyundai a développé une flotte de robots de stationnement
4
Sute de sud-coreeni au fost reținuți într-un raid masiv al autorităților americane de...
an vg
5
Vlad Gheorghe îi răspunde lui Adrian Năstase, care l-a numit „păcălici”: „E supi că-i tai...
Lovitură după lovitură: divorțează, la doar TREI luni de la nuntă! ”S-a terminat”
Digi Sport
Lovitură după lovitură: divorțează, la doar TREI luni de la nuntă! ”S-a terminat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
alexandru rogobete face declaratii
Ministrul Sănătății cere sancțiuni împotriva medicilor care au...
parinti si copii langa scoala
Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din...
FINLAND - RUSSIA - BORDER - FENCE, Lappeenranta, Finland - 21 May 2025
Rusia vrea graniță fortificată cu Finlanda. Vladimir Putin și-a...
European Leaders Discuss Ukraine Security Guarantees at Paris Summit
Europenii au devenit principalii finanțatori ai Ucrainei, depășind...
Ultimele știri
Belgia se gândește să trimită soldații pe străzile Bruxelles-ului, pentru a combate violențele provocate de traficul de droguri
Incendiu puternic de vegetație în apropiere de Ploiești. 80 de hectare au fost mistuite. Zeci de pompieri mobilizați
Tensiuni tot mai mari: Donald Trump avertizează că avioanele venezuelene vor fi doborâte dacă pun în pericol navele americane
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
acc iasi 1
Accident grav: Doi bărbați au decedat după ce o autoutilitară a lovit o căruţă, în judeţul Iaşi. Calul care tracta atelajul a murit
jucatorii selectionatei u21 a romaniei
România U21 a obținut doar un punct cu Kosovo, în primul meci din preliminariile Euro 2027
2025 Eastern Economic Forum
Moscova respinge acuzațiile privind bruierea semnalului GPS al avionului cu care zbura Ursula von der Leyen. „Miroase a disperare”
Ursula von der Leyen. Foto: Profimedia
Bulgaria nu are de gând să investigheze incidentul care a implicat avionul cu care zbura Ursula von der Leyen
bagaje in aeroport si un avion decoland
Primul aeroport din România care anunță eliminarea restricţiilor de volum pentru recipientele cu lichide. Unde se va aplica măsura
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Aniston, adevărul despre operațiile estetice. Ce proceduri are la 56 de ani și cum privește acum...
Cancan
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Simona Halep. Deși tenisul i-a dat totul, fostei mare campioane i-a plăcut și școala
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Cum arată acum fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Melissa locuiește în străinătate
Adevărul
Cum a fost păstrat trupul lui Carlo Acutis, „influencerul lui Dumnezeu”, care va fi canonizat duminică de...
Playtech
Cum afli câți bani vei primi la pensie după 20 de ani de muncă. Exemplu de calcul în funcție de salariu
Digi FM
Hermione, la Veneția. Emma Watson, imaginea eleganței într-o rochie mini, în Italia. Fanii, cuceriți de...
Digi Sport
Salariu nemaivăzut în România! Cine e impresara care a rezolvat transferul anului în SuperLigă
Pro FM
Sabrina Carpenter reacționează după controversa legată de coperta albumului „Man’s Best Friend”: „Trebuie să...
Film Now
"E un miracol că încă sunt în viață!" Charlie Sheen, la 60 de ani, după o viață de excese și probleme
Adevarul
Actrița Lia Bugnar, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „E mândru că jupoaie oamenii cinstiți.” Ce spune...
Newsweek
Care pensii mai cresc anul acesta? Deficitul la plățile sociale a crescut cu 10.000.000.000 lei
Digi FM
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în...
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
Un cățel obez, care cântărea 22 de kilograme, a primit o a doua șansă la viață. Ce a făcut o îngrijitoare...
Film Now
Catherine Zeta-Jones strălucește la orice vârstă. Actrița de 55 de ani și-a fermecat fanii veniți să o vadă...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică