C. P. Tăriceanu, după declarațiile lui Vlad Cosma şi ale Mihaielei Iorga: Parlamentul nu poate rămâne indiferent

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a spus că nu a fost surprins de declarațiile procurorului Miahiela Moraru Iorga, făcute duminică la Antena 3. „Este o încercare eșuata de lovitură de stat: s-a încercat aducerea la putere prin forță a anumitor persoane. Mi se pare foarte grav. Parlamentul nu poate să rămână indiferent”, a precizat Călin Popescu Tăriceanu.

„Nu am fost surprins de declarațiile procurorului Mihaiela Moraru Iorga. Nu am avut decât sentimentul a ceea ce spun de foarte multă vreme. Procuratura este un instrument politic de eliminare a persoanelor vizate, probabil unele incomode. România este condusă cu dosare politice. Nu îmi dau seama la cine se referă doamna Iorga, dar blocarea unui ministru este cea mai elocventă dovadă că statul paralel funcționează și că se încearcă deturnarea votului prin decizii luate în alte sfere de putere, nu stiu dacă făcea și doamna Kovesi parte din aceste sfere sau dacă era doar un instrument.



Va trebui o discuție și cu ministrul Justiției, pentru că procurorii funcționează sub ministrul Justiției. Ceea ce vedem este extrem de grav, sunt lucruri care nu își au locul într-o societate democratică. Acestea sunt cele mai evidente dovezi că nu avem stat de drept, ci un simulacru. Dacă nu vom lua măsuri, se va zdruncina toată încrederea cetățenilor în Justiție.



Nu am discutat de multă vreme cu Tudorel Toader. Probabil că și domnia sa va avea o poziție publică și va trebui să ne spună părerea sa”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Direcţia Naţională Anticorupţie respinge veridicitatea declaraţiilor fostului deputat Vlad Cosma, care a acuzat instituţia că fabrică dosare şi a prezentat înregistări ale unor discuţii pe care le-ar fi avut cu procurorii Mircea Negulescu şi Lucian Onea, de la DNA Ploieşti. Totodată, într-o declaraţie pentru ziare.com, Laura Codruţa Kovesi respinge şi afirmaţiile procuroarei Mihaiela Iorga despre urgentarea dosarului unui fost ministru, care ar fi ajuns la un moment dat în cărţi pentru postul de premier.