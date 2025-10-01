Tânărul care a lovit un livrator în București a declarat că are „sânge pur” şi nu poate respira acelaşi aer cu „subumanii ăştia”

Tânărul din Bucureşti care, la finalul lunii august a agresat un livrator din Bangladesh şi a filmat scena, a declarat ulterior că nu poate respira acelaşi aer cu „subumanii ăştia” şi că el a avut mereu „sânge pur”. Aceste detalii apar în motivarea Tribunalului Bucureşti din 5 septembrie, prin care s-a decis menţinerea arestului preventiv, potrivit G4Media.

În document, judecătorul arată că pericolul pentru ordinea publică justifică privarea de libertate a inculpatului, explicând că „în ceea ce priveşte starea de pericol pentru ordinea publică pe care ar presupune-o lăsarea în libertatea a inculpatului sau sub imperiul unor măsuri preventive mai blânde, aceasta este în primul rând dovedită de gravitatea însemnată a faptei pentru care există motive verosimile de a se bănui că a fost comisă de inculpat, de natura relaţiilor sociale lezate, de urmările produse sau cele ce s-ar fi putut produce”.

Judecătorul a subliniat şi că „motivele josnice care au stat la baza comiterii actelor de agresiune rezultă şi din cuprinsul foii suplimentare de evoluţie şi tratament unde s-a consemnat declaraţia inculpatului potrivit căreia acesta nu poate să respire acelaşi aer cu «subumanii ăştia», care în aprecierea sa nu sunt oameni, menţionând cu această ocazie că el a avut mereu «sânge pur»”, conform sursei citate.

În motivare, judecătorul spune că discriminarea rasială este în proces de amplificare, „fiind promovat pe diverse căi, în mod infam de anumite persoane” şi subliniază că „acest fenomen trebuie supravegheat cu atenţie de autorităţi deoarece discriminarea rasială subminează coeziunea socială şi este complet incompatibilă cu valorile statului de drept, rasismul subminând însăşi baza democraţiei şi contravine demnităţii umane”.

Incidentul a avut loc pe 26 august 2025, în jurul orei 22:30, în Bucureşti. Cosmin Tudoran, în vârstă de 20 de ani, a lovit cu pumnul în față un livrator din Bangladesh care aştepta la semafor. Agresorul a filmat momentul cu telefonul şi i-a strigat victimei, în engleză, că „este un invadator” şi să „se întoarcă la el în ţară”. Tudoran a fost imobilizat rapid de un poliţist aflat în timpul liber.

Raportul de la Medicină Legală arată că victima a avut nevoie de 1-2 zile de îngrijiri.

A doua zi, pe 27 august, tânărul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Sectorului 2, sub acuzaţia de „lovire şi alte violenţe”. Tribunalul Bucureşti a confirmat măsura pe 5 septembrie. În paralel, în timpul anchetei, procurorii au descoperit pe conturile sale de pe reţelele sociale materiale cu simboluri fasciste, legionare şi naziste, motiv pentru care au extins urmărirea penală. El ar fi distribuit un colaj cu simboluri ale Mişcării Legionare şi o imagine cu Adolf Hitler lângă două drapele cu svastica nazistă.

