Live TV

Tânărul care a lovit un livrator în București a declarat că are „sânge pur” şi nu poate respira acelaşi aer cu „subumanii ăştia”

Data actualizării: Data publicării:
livrator lovit in bucuresti pe strada
Captura foto: Clip video postat de Marian Godină/Facebook

Tânărul din Bucureşti care, la finalul lunii august a agresat un livrator din Bangladesh şi a filmat scena, a declarat ulterior că nu poate respira acelaşi aer cu „subumanii ăştia” şi că el a avut mereu „sânge pur”. Aceste detalii apar în motivarea Tribunalului Bucureşti din 5 septembrie, prin care s-a decis menţinerea arestului preventiv, potrivit G4Media.

În document, judecătorul arată că pericolul pentru ordinea publică justifică privarea de libertate a inculpatului, explicând că „în ceea ce priveşte starea de pericol pentru ordinea publică pe care ar presupune-o lăsarea în libertatea a inculpatului sau sub imperiul unor măsuri preventive mai blânde, aceasta este în primul rând dovedită de gravitatea însemnată a faptei pentru care există motive verosimile de a se bănui că a fost comisă de inculpat, de natura relaţiilor sociale lezate, de urmările produse sau cele ce s-ar fi putut produce”.

Judecătorul a subliniat şi că „motivele josnice care au stat la baza comiterii actelor de agresiune rezultă şi din cuprinsul foii suplimentare de evoluţie şi tratament unde s-a consemnat declaraţia inculpatului potrivit căreia acesta nu poate să respire acelaşi aer cu «subumanii ăştia», care în aprecierea sa nu sunt oameni, menţionând cu această ocazie că el a avut mereu «sânge pur»”, conform sursei citate.

În motivare, judecătorul spune că discriminarea rasială este în proces de amplificare, „fiind promovat pe diverse căi, în mod infam de anumite persoane” şi subliniază că „acest fenomen trebuie supravegheat cu atenţie de autorităţi deoarece discriminarea rasială subminează coeziunea socială şi este complet incompatibilă cu valorile statului de drept, rasismul subminând însăşi baza democraţiei şi contravine demnităţii umane”.

Incidentul a avut loc pe 26 august 2025, în jurul orei 22:30, în Bucureşti. Cosmin Tudoran, în vârstă de 20 de ani, a lovit cu pumnul în față un livrator din Bangladesh care aştepta la semafor. Agresorul a filmat momentul cu telefonul şi i-a strigat victimei, în engleză, că „este un invadator” şi să „se întoarcă la el în ţară”. Tudoran a fost imobilizat rapid de un poliţist aflat în timpul liber.

Raportul de la Medicină Legală arată că victima a avut nevoie de 1-2 zile de îngrijiri.

A doua zi, pe 27 august, tânărul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Sectorului 2, sub acuzaţia de „lovire şi alte violenţe”. Tribunalul Bucureşti a confirmat măsura pe 5 septembrie. În paralel, în timpul anchetei, procurorii au descoperit pe conturile sale de pe reţelele sociale materiale cu simboluri fasciste, legionare şi naziste, motiv pentru care au extins urmărirea penală. El ar fi distribuit un colaj cu simboluri ale Mişcării Legionare şi o imagine cu Adolf Hitler lângă două drapele cu svastica nazistă.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
frunze tomnatice si oameni in parc
2
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
3
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Viktor Orban
4
Viktor Orban: Ucraina nu e o țară suverană. Faptul că două, trei sau patru drone ungare...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
5
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
Novak Djokovic a scos doar DOUĂ cuvinte când a coborât din mașină și i-a "dat pe spate" pe chinezi
Digi Sport
Novak Djokovic a scos doar DOUĂ cuvinte când a coborât din mașină și i-a "dat pe spate" pe chinezi
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
NDAmaGFzaD0yMzdlZDBhZDgwMTJlZWQxMWI4YjUxMDFlMzI0NzNjZA==.thumb
„Rusia și Belarus ar putea lansa atacuri în România și Polonia”...
Spitalul „Sfânta Maria” din Iași.
Mărturia unei mame care a avut copilul internat la Sfânta Maria, la...
un barbat merge prin viscol
Alertă de ninsori viscolite, unde se depune strat de zăpadă. ANM...
grosu
Igor Grosu, liderul PAS, întâlnire cu Ilie Bolojan la București: Am...
Ultimele știri
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu producătorii de carne de porc. Ce probleme au semnalat în sectorul suin
Oltenii se pregătesc pentru sărbătorile de iarnă: În Craiova, se pun deja instalații de iluminat și globulețe pentru Târgul de Crăciun
Explozii în München. Festivalul Oktoberfest a fost amânat după ce au fost găsite „mai multe capcane explozive” într-o casă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
MCZoPTQ0MCZoYXNoPWQ2Yjk0MzI1NjhkYmZhMWIxOGM3MTdmMmVmZmRhMDMy.thumb
Surse: Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc pe 23 noiembrie. Când va fi luată decizia finală
Cuplurile infertile vor putea beneficia de până la 15.000 de lei pentru medicamente și proceduri de specialitate în țară prin programul FIV
Numărul cuplurilor din București care beneficiază de sprijinul de 15.000 de lei pentru fertilizare in vitro a fost suplimentat
femeie care porneste caloriferul
Bujduveanu anunță când se închid șantierele pentru rețeaua de termoficare în București. Ce spune despre cât va costa căldura la iarnă
apa calda la robinet
Aproape 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Termoenergetica anunță lucrări la reţeaua de termoficare
bataie in bucuresti
Scandal în Centrul Vechi: trei agenți de pază, reținuți după ce au snopit în bătaie mai mulți tineri
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a măritat cu un bărbat cu 19 ani mai mare și va avea un copil cu el. A ignorat și reacția părinților: "Tata...
Cancan
Mihai Lungu, dat afară de la priveghiul Ioanei Popescu? Bărbatul a început să înjure și a avut o reacție...
Fanatik.ro
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Declarații halucinante ale orădeanului care a vandalizat Palatul lui Gigi Becali: ”Vreau să-l cumpăr și să...
Adevărul
Planul lui Călin Georgescu: leul egal cu lira sterlină. Suveranistul, ironizat online: „E un leu dacic...
Playtech
Cod portocaliu de ninsori și lapoviță. Vreme severă şi în Bucureşti
Digi FM
Agresorul livratorului din Bangladesh a spus că are ”sânge pur” şi că nu poate respira acelaşi aer cu...
Digi Sport
Lovitura "de milioane" pregătită de Simona Halep, după ce "s-a simțit umilită"! Americanii au făcut anunțul
Pro FM
Cassie, dezvăluiri cutremurătoare despre Diddy, la 5 luni de când a depus mărturie contra lui: "Încă am...
Film Now
Chris Sarandon, fostul soț al lui Susan Sarandon, spune că "a pierdut totul" la sfârșitul anilor ’80...
Adevarul
Europa, pradă sigură pentru Rusia? De câți ani ar avea nevoie UE ca să fie o adevărată forță militară...
Newsweek
Pensie mai mică cu 300 lei după trecere la limită de vârstă și depunere venituri nepermanente. De ce
Digi FM
Sute de persoane şi-au luat rămas bun de la Claudia Cardinale la Paris. „A fost o vedetă de o frumuseţe...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
J.K.Rowling o numeşte pe Emma Watson „ignorantă”, după mărturisirile recente ale vedetei din „Harry Potter”
UTV
Anda Adam și soțul ei, Joseph, evacuați din clubul de lux din Cluj. Executorul le-a sechestrat bunuri în...