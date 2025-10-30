Live TV

Cele trei persoane reţinute în dosarul exploziei din Rahova au fost duse în instanţă cu propunere de arestare preventivă

Apartamente distruse de explozia din Rahova FOTO: imagini amator

Cele trei persoane reţinute de procurori în dosarul exploziei produse într-un bloc din cartierul Rahova au fost duse la Judecătoria Sectorului 5, cu propunere de arestare preventivă.

Este vorba de un angajat al Distrigaz şi doi angajaţi ai firmei Amproperty Construct SRL din Bucureşti, compania care a verificat reţeaua de gaze de la blocul respectiv.

Potrivit portalului instanţelor, cele trei persoane inculpate în acest dosar sunt Mihai Burcea, Andrei Robert Soare şi George Daniel Costache, relatează Agerpres.

Cei trei au fost reţinuţi după ce procurorii au efectuat miercuri dimineaţa opt percheziţii în acest caz, în Bucureşti, Ilfov, Prahova şi Teleorman, printre care la sediul Distrigaz, dar şi la firma Amproperty Construct SRL.

Procurorii au deschis un dosar penal, în care sunt efectuate cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare producerea unui dezastru, în legătură cu explozia care a avut loc pe 17 octombrie într-un bloc din cartierul Rahova, soldată cu trei morţi.

