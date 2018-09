Colonelul Cătălin Paraschiv: „Imaginile cu protestatarii bătuți încalcă decizia CCR”

Colonelul Cătălin Răzvan Paraschiv, comandantul Brigăzii Speciale a Jandarmeriei Române, a declarat marţi că imaginile cu protestatari bătuţi la mitingul din 10 august, care au fost proiectate la Comisia pentru drepturile omului, încalcă decizia Curţii Constituţionale nr. 428/2017, relatează Agerpres.

Foto: Inquam Photos / Alberto Groșescu

"Imaginile acestea, care sunt însă un colaj, (...), am impresia că încalcă decizia Curţii Constituţionale nr. 428/2017 şi transformăm într-o anchetă, doamna Săftoiu, împotriva unei persoane, că văd, până la urmă, eu ajung aici", a spus Cătălin Paraschiv la audierea sa de către membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.

Cătălin Paraschiv face însă referire la o decizie a CCR privind regulamentul Camerei Deputaților. (Decizia poate fi consultată integral aici)

Adriana Săftoiu, membru în Comisie, l-a întrebat pe Paraschiv dacă acest lucru înseamnă că toate persoanele publice care rulează aceste imagini pe paginile de Facebook, în spaţiul virtual, încalcă o decizie a CCR.

"Eu vă pot spune sincer, cel care a dat bastoanele nu e omul meu", a spus Paraschiv.

"Nu ştiu de ce ţipaţi la mine, sunt colegii dumneavoastră (cei care au lovit, n.r.)", a replicat Adriana Săftoiu.

"Mă scuzaţi, sunt comandant şi am obiceiul să vorbesc tare", a răspuns Paraschiv.

"Nu, dar vă rog eu mult, să fiţi condamnat (...), comandant, adică, la dumneavoastră acolo", a încheiat Adriana Săftoiu.

Întrebat despre profilul protestatarului, Cătălin Paraschiv a explicat că până acum în Jandarmerie s-au desfăşurat mai multe activităţi de analiză specifice asupra celor întâmplate în Piaţa Victoriei.

"Nu aş putea să vă dau, din funcţia în care mă aflu, un răspuns dacă este gata acest profil, noi avem deja un astfel de profil creionat, dar ar însemna să mă suplinesc comandantului Jandarmeriei la această oră. Mă bucur că am fost invitat, dar nu pot să vorbesc decât din calitatea mea şi pe bucăţica mea. Da, Brigada Specială până la ora actuală şi-a făcut un debriefing al activităţilor, am văzut unde am fost mai slabi, ce e de îmbunătăţit, ce anume tehnici trebuie făcute. Acest material a fost înaintat către conducerea Jandarmeriei, urmând ca ceilalţi comandanţi, probabil, să facă la fel ca noi", a mai spus Cătălin Paraschiv.

El a arătat că evenimentele din seara zilei de 10 august ar trebui defalcate, deoarece el a avut un rol numai după o anumită oră şi a dat asigurări că Jandarmeria a încercat să evite folosirea violenţei excesive.

"Am încercat să fim cât mai puţin violenţi şi să adoptăm tactica militară care să ne permită să ţinem la distanţă oamenii fără a folosi anumite elemente pe care legea ne dădea voie să le folosim. Atâta pot să vă garantez", a mai afirmat Paraschiv.

Etichete:

,

,

,