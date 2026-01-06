Crimă în Cluj: bărbat arestat după ce și-a ucis fratele într-o locuinţă din Floreşti

Un bărbat din judeţul Cluj a fost arestat preventiv pentru omor, fiind suspectat că şi-a ucis fratele, după ce cadavrul victimei a fost descoperit într-o locuinţă din comuna Floreşti. Alerta a fost dată în noaptea de 4 ianuarie, aproape de miezul nopţii, iar primele verificări au indicat că moartea bărbatului, în vârstă de 48 de ani, a fost una violentă. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, iar procurorii încearcă să stabilească toate circumstanţele în care s-a produs fapta, potrivit News.ro.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, la faţa locului s-a deplasat o echipă complexă, formată din procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, lucrători ai Serviciului de Investigaţii Criminale, poliţişti din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Floreşti şi medicul legist, pentru efectuarea cercetării la faţa locului.

„Au fost efectuate cercetări in rem cu privire la săvârşirea infracţiunii de omor. Astfel, au fost efectuate investigaţii şi cercetări, context în care a fost identificat un bărbat de 46 de ani, cu privire la care sunt efectuate verificări în legătură cu decesul persoanei”, a transmis, marţi, Poliţia judeţeană Cluj.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că bărbatul decedat a fost găsit de către o persoană care locuia în acelaşi imobil. Ancheta a fost deschisă după ce s-a stabilit că decesul a fost unul provocat, principalul suspect fiind fratele victimei.

Luni, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj a dispus reţinerea pentru 24 de ore a bărbatului suspectat de comiterea faptei. Marţi, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Cluj a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, pentru administrarea întregului probatoriu şi stabilirea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul.

