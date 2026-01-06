Live TV

Crimă în Cluj: bărbat arestat după ce și-a ucis fratele într-o locuinţă din Floreşti

Data publicării:
politie masina noaptea girofar
Foto: Poliția Română

Un bărbat din judeţul Cluj a fost arestat preventiv pentru omor, fiind suspectat că şi-a ucis fratele, după ce cadavrul victimei a fost descoperit într-o locuinţă din comuna Floreşti. Alerta a fost dată în noaptea de 4 ianuarie, aproape de miezul nopţii, iar primele verificări au indicat că moartea bărbatului, în vârstă de 48 de ani, a fost una violentă. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, iar procurorii încearcă să stabilească toate circumstanţele în care s-a produs fapta, potrivit News.ro.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, la faţa locului s-a deplasat o echipă complexă, formată din procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, lucrători ai Serviciului de Investigaţii Criminale, poliţişti din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Floreşti şi medicul legist, pentru efectuarea cercetării la faţa locului.

„Au fost efectuate cercetări in rem cu privire la săvârşirea infracţiunii de omor. Astfel, au fost efectuate investigaţii şi cercetări, context în care a fost identificat un bărbat de 46 de ani, cu privire la care sunt efectuate verificări în legătură cu decesul persoanei”, a transmis, marţi, Poliţia judeţeană Cluj.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că bărbatul decedat a fost găsit de către o persoană care locuia în acelaşi imobil. Ancheta a fost deschisă după ce s-a stabilit că decesul a fost unul provocat, principalul suspect fiind fratele victimei.

Luni, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj a dispus reţinerea pentru 24 de ore a bărbatului suspectat de comiterea faptei. Marţi, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Cluj a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, pentru administrarea întregului probatoriu şi stabilirea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
coada de masini pe autostrada
1
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
protestatari in iran
2
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
oameni care se bucura in venezuela
3
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
4
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
5
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Digi Sport
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cheie cu un breloc cu casa si un cuplu in spate
Orașul surpriză în care s-au mărit prețurile la locuințe. Specialiștii anunță schimbări pe piața imobiliară în 2026
Nicolas Maduro.
Mai multe ONG-uri cer extrădarea lui Maduro în Argentina, unde să fie judecat pentru crime împotriva umanităţii
Mașină de poliție.
Femeie acuzată că și-a ucis propria mamă, cu ajutorul unei asistente. După ce a primit moștenirea, a vândut tot și s-a mutat în Dubai
masina politie lumini noapte seara
Autorul crimei de la Turnul Măgurele a fost arestat preventiv. Bărbatul și-a recunoscut fapta în fața anchetatorilor
masina de politie
Crimă în Teleorman de Crăciun. Principalul suspect a fost prins de polițiști și dus la audieri
Recomandările redacţiei
2025-12-21-9343-scaled-e1767708156491
Nicușor Dan pregătește referendumul în justiție. Când va participa...
harta pe care se văd în prim plan românia, moldova și ucraina
Mandatul lui Nicușor Dan în discuțiile de la Paris. Ce este dispusă...
gorenlanda pe harta si steagul sua
Șapte puteri europene fac front comun împotriva lui Trump...
nicusor dan semneaza la masa dosare documente
Nicușor Dan vrea să facă numirile la SRI și SIE. Ce alte funcții mai...
Ultimele știri
Atacurile convenționale sunt istorie: Trump a folosit în Venezuela, pentru prima dată, o tactică utilizată și de Putin în Ucraina
Venezuela se pregătește pentru colapsul economic cauzat de blocada SUA: „Vom asista la o recesiune masivă”
Sute de zboruri anulate și trenuri oprite: Zăpada perturbă transporturile în Franţa, Scoția şi Olanda. O femeie a murit în Sarajevo
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Dan Petrescu, imaginile momentului după luni de absență! Unde a fost văzut antrenorul român
Fanatik.ro
Nadia Comăneci, tentativă de sinucidere la 17 ani? „Așa spun rapoartele Securității!”. Care ar fi fost...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Adevărul
Topul celor mai geroase ierni din România
Playtech
Elena Udrea nu pierde vremea! Unde a fost văzută după Revelion, nimeni nu se mai aştepta la asta
Digi FM
Până când se ia Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Ce spune rânduiala Bisericii Ortodoxe
Digi Sport
Rădoi i-a trimis un mesaj de 3 cuvinte lui Becali, după ce a primit "100 de telefoane" de la patronul...
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Ce angajați se caută în 2026. Competențele care fac diferența pe piața muncii
Newsweek
Bolojan și ministrul muncii nu cad de acord pe o modificare în legea pensiilor. „Afectează mulți românii”
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...