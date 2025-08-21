Live TV

CSM îi convoacă pe magistraţi pe tema pensiilor speciale şi acuză „o campanie ostilă de culpabilizare a sistemului judiciar”

Data publicării:
CSM
Ffoto: Inquam Photos / George Călin

Consiliul Superior al Magistraturii a decis joi să convoace adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor, în vederea exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul Guvernului privind reforma pensiilor speciale, dar şi pentru luarea unor măsuri „în vederea protejării statutului magistraţilor”.

„La data de 21.08.2025, Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii au hotărât convocarea adunărilor generale ale judecătorilor şi procurorilor pentru intervalul 26 - 27.08.2025, în vederea exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul de act normativ privind modificarea pensiilor de serviciu şi la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraţilor şi a independenţei justiţiei”, anunţă CSM într-un comunicat de presă citat de Agerpres..

CSM invocă „escaladarea atitudinilor publice ostile faţă de judecători şi procurori", realizată, în special, prin „luările de poziţie repetate ale reprezentanţilor partidelor care compun coaliţia de guvernare, care, într-o manieră incalificabilă, urmăresc să culpabilizeze sistemul judiciar pentru dificultăţile economice şi bugetare cu care se confruntă societatea românească în prezent şi să distragă atenţia de la cauzele adevărate ale acestora”, „ intensificarea campaniei pe care diferite instituţii media o derulează împotriva sistemului judiciar pentru a completa retorica susţinută de factorul politic în vederea destabilizării sistemului de justiţie”, „ promovarea agresivă, din zona aceluiaşi factor politic şi a mass-mediei care îl susţine, a ideii că intenţia prim-ministrului Guvernului României de a modifica regimul pensiilor de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor ar urmări de fapt să pună capăt unor privilegii ale magistraţilor”.

De asemenea, CSM vorbește despre „ignorarea argumentelor reprezentanţilor sistemului judiciar şi punerea constantă în discuţie a statutului judecătorilor şi procurorilor, în atmosfera de ură publică generată de acţiunile iresponsabile ale factorului politic, creând astfel riscul major de demoralizare a judecătorilor şi procurorilor aflaţi în funcţie şi de afectare gravă a atractivităţii magistraturii în rândul tinerilor, cu efecte devastatoare asupra stabilităţii resursei umane şi profesionalismului în sistemul judiciar” și „ dispreţul pe care unii exponenţi ai factorului politic sau din mass-media îl manifestă constant faţă de magistraţi, în condiţiile în care sunt bine cunoscute eforturile judecătorilor şi procurorilor care îşi exercită atribuţiile cu onestitate şi profesionalism, gestionând un volum uriaş de activitate, la un nivel de calitate şi eficienţă superior mediei înregistrate în statele Uniunii Europene”.

CSM mai spune că există un risc major ca toate aceste acţiun să inducă ideea că sistemul judiciar este doar un instrument la discreţia factorului politic, care, în pofida oricărei valori a statului de drept, ar putea să impună justiţiei tot ceea ce îşi doreşte, situaţie în care independenţa acesteia şi cursul democratic al societăţii româneşti ar deveni simple iluzii.

De asemenea, CSM precizează că este necesar ca orice intervenţie normativă sau de altă natură cu privire la judecători şi procurori să fie precedată de un dialog real cu sistemul judiciar, care să consolideze premisele pentru garantarea independenţei justiţiei, inclusiv printr-o justificare transparentă a măsurilor şi prin asigurarea proporţionalităţii acestora cu specificul, complexitatea şi riscurile inerente activităţii judiciare, dar şi cu incompatibilităţile şi interdicţiile impuse magistraţilor.

Consiliul consideră că demersul legislativ referitor la pensiile de serviciu din sistemul justiţiei afectează grav independenţa justiţiei, încălcând deciziile obligatorii ale Curţii Constituţionale şi ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi documentele internaţionale de referinţă, neexistând nicio justificare a acestui demers, în condiţiile în care reforma sistemului pensiilor de serviciu a fost realizată prin Legea nr. 282/2023, iar propunerile prezentate de iniţiator (premierul Ilie Bolojan, n.r.) nu sunt rezultatul vreunui dialog cu reprezentanţii autorităţii judecătoreşti, „ci constituie expresia unei atitudini inadmisibile care concretizează o poziţie inflexibilă, de forţă şi de autoritate a puterii executive în raport cu puterea judecătorească, inacceptabilă într-o societate democratică şi specifică societăţilor autocratice”.

CSM mai reproşează atitudinea pe care a manifestat-o Guvernul, în încercarea reprezentanţilor autorităţii judecătoreşti de a purta un dialog referitor la propunerile legislative care vizează statutul judecătorilor şi procurorilor, şi care este „contrară principiului constituţional al separaţiei şi echilibrului puterilor şi principiului cooperării loiale şi al respectului reciproc între autorităţile publice”.

Consiliul mai invocă „riscurile pe care acţiunile celorlalte puteri în stat, care afectează independenţa justiţiei şi destabilizează grav sistemul judiciar, le creează cu privire la drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor şi la parcursul democratic al societăţii româneşti”.

Totodată, CSM anunţă că a primit miercuri de la Ministerul Muncii proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu în vederea comunicării unui punct de vedere.

La sfârşitul lunii iulie, premierul Ilie Bolojan a anunţat un proiect legislativ, prin care propune creşterea vârstei standard de pensionare a magistraţilor la 65 de ani.

De asemenea, proiectul prevede ca pensia unui magistrat să fie de maximum 70% din ultimul salariu net, nu 80% din brut, cum este în prezent.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
guvernul bolojan
1
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență care blochează...
accident a1
2
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte...
accident autostrada a1 ambulante masini politie
3
Au fost identificați tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Ce spune primarul...
vlad-pascu-accident-2-mai-1
4
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai
Rachetă sol sol
5
Noua armă a Ucrainei se numește Flamingo. „Este mai avansată decât rachetele de croazieră...
Ce surpriză! Au făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu
Digi Sport
Ce surpriză! Au făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Szczecin,poland,January,2024:lockheed,Martin,F-35,Lightning,Ii,-,Us,Single-seat,
Ce ar însemna pentru România dacă SUA ar trimite avioane F-35, ca...
Pensionari. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Guvernul a aprobat proiectul privind pensiile private: românii pot...
Control rovinietă. Foto: CNAIR/Facebook
Noua rovinietă, amânată cu șase luni de către Guvern. De la ce dată...
radu miruta ministrul economiei
Radu Miruță acuză că în șase companii de stat a fost numită ilegal...
Ultimele știri
MApN: România e pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina. Germania contribuie la misiuni de Poliție Aeriană Întărită
Guvernul anunță modificări la paşapoartele simple temporare
Rusia nu va semna cu Zelenski un acord de pace. Noile motive invocate de către Serghei Lavrov
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_CNP_PNL_ANTONESCU_2_016INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția, de la o promisiune la alta: Respinge proiectul „Antonescu” privind pensiile speciale pentru o variantă similară a Guvernului
SEDINTA DE GUVERN
Tanczos Barna explică proiectul care va interzice cumulul pensie-salariu la stat: „Nu avem prevăzute excepții”
plenul senatului
Sesiune extraordinară la Senat. Parlamentarii dezbat un proiect privind pensiile magistraţilor
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan, după discuțiile cu magistrații despre pensiile speciale din Justiție: „Reforma pensiilor este în linia normelor europene”
Tudorel Toader.
Ce șanse are proiectul privind pensiile magistraților să treacă de Curtea Constituțională. Explicațiile lui Tudorel Toader
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără susține că Vladimir Putin i-a fost iubit la 17 ani, în timp ce el era căsătorit cu Ludmila și...
Cancan
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Adio, Universitatea Craiova! Transfer de ultimă oră, înainte de decisivul cu Bașakșehir. Exclusiv
Adevărul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii...
Playtech
Adevărul despre semnele de pe corpul lui Vladimir Putin! Un medic explică de ce suferă liderul rus, este...
Digi FM
Cine este bărbatul găsit împușcat într-un cimitir din Giugiu. Ce i-a spus soției sale înainte de a recurge la...
Digi Sport
Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i dea un cap în gură unui agent...
Pro FM
Prieten apropiat, despre Ozzy Osbourne: „A trăit la limită atât de mult, încât faptul că a ajuns să trăiască...
Film Now
„Frumoasă, puternică, asumată”. Sharon Stone, imaginea senzualității într-o ținută sumară pe coperta Harper's...
Adevarul
Mărturia veteranului ucrainean luat prizonier de propriii camarazi după ce a fost recrutat forțat de ruși
Newsweek
Tăierea pensiilor speciale. Procurorul Horodniceanu, cu 40.000 lei salariu, amenință: Nu acceptăm!
Digi FM
Andreea Bălan, criticată după ce s-a îmbrăcat în fustă mini la Mănăstirea Prislop: "Cum de te-au lăsat să...
Digi World
O lună a planetei Uranus, necunoscută anterior, descoperită cu ajutorul telescopului spaţial James Webb. „O...
Digi Animal World
Au instalat o cameră în grădină și nu le-a venit să creadă ce au surprins. Două vulpi au transformat o...
Film Now
Fostul soț al Jessicăi Alba nu-și mai ascunde noua relație. Iubita lui model, cu 20 de ani mai tânără, toată...
UTV
Thailanda oferă 200.000 de bilete de avion gratuite pentru turiștii străini