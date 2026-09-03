Judecătoarea Liliana Alexe ar putea fi suspendată din funcție. O decizie este așteptată astăzi la CSM

Secția pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) judecă astăzi o cerere a Inspecției Judiciare pentru suspendarea din funcție a Lilianei Alexe, judecătoarea de la Curtea de Apel București care a suspendat în primă instanță activitatea ROMATSA.

Suspendarea Lilianei Alexe din funcție va fi tranșată începând cu ora 13:30. Inspecția Judiciară cere suspendarea ei din funcție până la finalizarea procedurii disciplinare.

De ce a fost scoasă Liliana Alexe din sala de judecată de la ÎCCJ

Cererea de suspendare din funcție a judecătoarei Liliana Alexe vine la o săptămână după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a judecat recursul din procesul în care ROMATSA s-a ales în primă instanță cu activitatea suspendată timp de o lună.

Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig de cauză ROMATSA. Decizia a fost definitivă. Detalii, aici.

La termenul de pe 26 august, a participat în sală și judecătoarea Liliana Alexe care, potrivit relatării ei de pe conturile personale, a luat cuvântul, deși nu avea voie să facă acest lucru.

Ea susține că a intervenit pentru a menționa că are „relații apropiate” cu unul dintre judecătorii care judecă apelul în dosarul ROMATSA, susținând, astfel, cererea de recuzare a completului (susținută în instanță de oponenții ROMATSA).

Ulterior, a fost scoasă din sala în care se judeca apelul ROMATSA, la cererea judecătorilor.

„Am anunțat de la început completului de judecată, doamnei președinte a completului de recurs, părților, reprezentanților prezența mea în sala de judecată. M-am ridicat în picioare. Am vorbit. Am anunțat că sunt acolo, în sala de judecată.

Am spus tare că îmi voi folosi toate informațiile în disciplinar. Am cerut înregistrarea audio a ședinței pentru sesizarea IJ (...) Mi-ar fi fost rușine de mine să fi tăcut și să fi ascuns aceste elemente de facto, personale, importante pentru toți”, a scris Liliana Alexe, pe Facebook.

Reprezentanții Înaltei Curți de Casație și Justiție susțin, însă, că Liliana Alexe „a solicitat în repetate rânduri acordarea cuvântului pentru a susține soluția pe care a pronunțat-o”, lucru negat de judecătoare.

„Având în vedere intervenţiile repetitive ale doamnei judecător în cursul dezbaterilor, precum şi necesitatea asigurării ordinii şi solemnităţii şedinţei, completul a fost nevoit să apeleze la regulile de restabilire a ordinii şedinţei, solicitând îndepărtarea din sală a doamnei judecător Liliana Cătălina Alexe”, au transmis reprezentanții ÎCCJ la acel moment pentru Digi24.

Inspecția Judiciară o anchetează și pentru decizia din cazul ROMATSA

Reamintim că este vorba de unul dintre demersurile făcute de mai multe persoane care au reclamat că ROMATSA discriminează la angajare, în condițiile în care a limitat accesul candidaților calificați la această procedură în detrimentul candidaților formați intern.

Decizia judecătoarei Liliana Alexe, de la Curtea de Apel București, a venit pe 27 februarie 2026 și a fost atacată cu recurs, fiind vorba despre procesul care s-a judecat la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Digi24.ro a stat de vorbă cu Liliana Alexe în luna iulie, pentru a înțelege ce soluții avea la îndemână și cum își argumentează decizia.

Digi24.ro a publicat și fragmente din motivarea sentinței judecătoarei Liliana Alexe. Detalii, aici. Motivarea completă, anonimizată, poate fi citită aici.

Ulterior, în iunie, decizia a ajuns și pe masa CSAT, iar în paralel, tot în luna iunie, Inspecția Judiciară a anunțat că a pornit o anchetă, fără să ofere mai multe detalii.

Editor : M.G.