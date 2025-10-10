Live TV

CSM îl contrazice pe Bolojan pe tema pensiilor magistraţilor: Comisia Europeană a considerat îndeplinit jalonul

„Problema a fost deja reglementată în pachetul 1 de măsuri"

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) l-a contrazis pe premierul Ilie Bolojan pe tema pensiilor magistraţilor şi îndeplinirea jaloanelor din PNRR, spunând că Comisia Europeană a considerat îndeplinit jalonul 215, din octombrie 2024, și a criticat doar modalitatea de impozitare a pensiilor. Obiecţia Comisiei a fost deja remediată prin primul pachet de măsuri adoptat de Guvern, susține CSM, care face apel la „respectarea adevărului juridic şi instituţional”.

CSM a contrazis vineri, într-un comunicat de presă, afirmaţiile premierului Ilie Bolojan, potrivit cărora „rezolvarea pensiilor magistraţilor” ar constitui un jalon de care depinde „o sumă de peste 200 de milioane de euro” din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

„Prin Legea nr. 282/2023 a fost modificat substanţial regimul pensionării magistraţilor (sub aspectul condiţiilor de pensionare, al modului de calcul al pensiei, al etapizării etc.), toate aceste elemente, prevăzute de noua lege, fiind luate în considerare de Comisia Europeană pentru a evalua pozitiv obiectivul 215 ca fiind îndeplinit în evaluarea sa preliminară pozitivă din 15 octombrie 2024. Pe de altă parte, aceeaşi Lege nr. 282/2023 a modificat regimul impozitării pensiilor, indiferent de categoria profesională a beneficiarilor”, se arată în comunicatul CSM.

Potrivit reprezentanților magistraților, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 724/2024, dispoziţiile privind impozitarea progresivă a pensiilor au fost declarate neconstituţionale.

„În consecinţă, Comisia Europeană a constatat că, în privinţa impozitării pensiilor, nu mai este îndeplinit jalonul 215, afirmând că, în urma Deciziei nr. 724/2024 a Curţii Constituţionale a României, adoptată la 19 decembrie 2024, Comisia înţelege că prevederile relevante ale Legii nr. 282/2023 care introduce impozitarea mai mare a pensiilor nu pot fi puse în aplicare de guvern. Aşadar, celelalte aspecte care privesc regimul de pensionare a magistraţilor (condiţii de pensionare, mod de calcul al pensiei, etapizare etc.) nu au constituit obiectul vreunei critici din partea Comisiei, rămânând astfel consolidate”, mai precizează CSM.

„Problema a fost deja reglementată în pachetul 1 de măsuri"

Consiliul subliniază că legea adoptată recent de Guvern „nu are nicio legătură cu cerinţa formulată de Comisie prin scrisoarea din 25 martie 2025”.

„Contrar afirmaţiilor prim-ministrului României, măsurile propuse de executiv nu contribuie la îndeplinirea jalonului 215. De altfel, problema impozitării pensiilor, evidenţiată de Comisie, a fost deja reglementată în pachetul nr. 1 de măsuri fiscal-bugetare”, se mai arată în comunicat.

Magistraţii fac apel la respectarea adevărului juridic şi instituţional şi la responsabilitate în comunicarea publică.

„Într-un moment în care dezbaterea publică este marcată de distorsiuni şi interpretări tendenţioase, Consiliul face apel la respectarea adevărului juridic şi instituţional şi la responsabilitate în comunicarea publică, nefiind permisă niciun fel de presiune politică asupra instanţei de contencios constituţional. Justiţia nu poate fi o temă constantă de campanie electorală, iar consolidarea statului de drept presupune onestitate, rigoare şi echilibru în relaţia dintre puterile statului”, transmit magistraţii.

Curtea Constituţională a amânat deja de două ori pronunţarea unei decizii pe legea care prevede condiţiile de pensionare ale magistraţilor şi calculul pensiei, o decizie fiind aşteptată în 20 octombrie.

Premierul Ilie Bolojan s-a declarat încrezător că la următoarea şedinţă a Curţii Constituţionale a României (CCR) „se va închide” subiectul pensiilor speciale ale magistraților.

El a mai precizat că acest capitol reprezintă un jalon în PNRR, de care sunt condiţionate fonduri de sute de milioane de euro.

