Live TV

CSM încearcă a treia oară să dea avize pentru candidaturile procurorilor Alex Florenţa şi Marius Voineag

Data publicării:
femeiea curata usa de la ingrare in sediul csm
CSM. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Propunerile ajung la președinte

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) reia astăzi votul în cazul procurorilor Alex Florenţa, care candidează pentru un post de şef adjunct al DIICOT, şi Marius Voineag, care candidează pentru funcţia de adjunct al procurorului general.

Alex Florenţa (actualul procuror general) şi Marius Voineag (în prezent şeful DNA) nu au mai dorit să candideze pentru un al doilea mandat, însă au optat pentru funcţii de rangul doi, fiind nominalizaţi în acest sens de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu.

După susţinerea interviurilor la CSM, membrii Secţiei, plus ministrul Justiţiei, nu au reuşit, în două rânduri, să constituie o majoritate care să permită luarea unei decizii în cazul celor doi (aviz favorabil sau aviz negativ), ambii primind trei voturi „pentru” şi trei „împotrivă”.

În consecinţă, membrii Secţiei pentru procurori a CSM vor încerca marţi să ajungă la un consens privind numirea lui Alex Florenţa şi a lui Marius Voineag.

Până acum, bilanţul de la CSM privind cele opt propuneri ale ministrului Justiţiei la şefia marilor parchete este următorul:

  • trei avize pozitive: Codrin Horaţiu Miron (nominalizat pentru funcţia de şef al DIICOT), Viorel Cerbu (şef al DNA) şi Marius-Ionel Ştefan (procuror-şef adjunct al DNA);
  • trei avize negative: Cristina Chiriac - propusă pentru funcţia de procuror general, Gill-Julien Grigore-Iacobici - pentru procuror-şef adjunct al DIICOT şi Marinela Mincă - propusă procuror-şef adjunct la DNA;
  • balotaj (trei voturi „pentru” şi trei „împotrivă”): Alex Florenţa, candidat la funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT, şi Marius Voineag - pentru adjunct al procurorului general.

Propunerile ajung la președinte

Conform legii, Secţia pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat, după care propunerile făcute de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, sunt înaintate preşedintelui Nicuşor Dan, potrivit Agerpres.

În cazul emiterii unui aviz negativ al Secţiei pentru procurori a CSM, ministrul Justiţiei organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul care a primit aviz negativ şi în urma acestui interviu, ministrul Justiţiei poate continua procedura prin transmiterea către preşedintele României a propunerii de numire în funcţia de conducere, însoţită de toate documentele relevante, sau retrage propunerea, urmând a declanşa o nouă procedură de selecţie în maximum 60 de zile.

Preşedintele României poate refuza, motivat, numirea în funcţiile de conducere, aducând la cunoştinţa publicului motivele refuzului.

Decretul preşedintelui de numire în funcţie sau refuzul motivat al acestuia se emite în maximum 60 de zile de la data transmiterii propunerii de către ministrul Justiţiei.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Angela Similea
1
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
dacian ciolos la parlament
2
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
Scumpire caburanti
4
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
soldați din armata finlandeză
5
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”! Cum arată astăzi, după ce a făcut 4 copii
Digi Sport
Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”! Cum arată astăzi, după ce a făcut 4 copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
calin georgescu
Dosarul de propagandă legionară al lui Călin Georgescu. Cum au argumentat procurorii acuzațiile aduse fostului candidat la președinție
femeiea curata usa de la ingrare in sediul csm
CSM amenință Guvernul că va iniția și va susține orice demers juridic pentru ca banii datorați magistraților să fie plătiți
george lazar pnl neamt
Fostul lider liberal George Lazăr a fost condamnat. Dosarul scoate la lumină „negocierile nescrise” dintre PNL și PSD pentru funcții
sofer la volan consulta telefonul
Percheziţii DNA la firme de ride-sharing din București într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 61 milioane lei
ID33674_INQUAM_Photos_Liviu Florin_Albei
Un aviz favorabil și unul negativ date de CSM pentru cele două propuneri de procurori-șefi adjuncți ai DNA
Recomandările redacţiei
George W Bush / Donald Trump
Decizia lui Trump de a ataca Iranul este o greșeală strategică „mult...
Iran Rescuers Search Bombed Buildings After US-Israeli Strike
Război în Orientul Mijlociu, ziua 25. Discuții directe SUA-Iran ar...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
Liberalii cer o „atitudine responsabilă” de la PSD: „Dacă provoacă o...
Suez Canal, Egypt
Cele cinci căi navigabile strategice de care depinde comerțul...
Ultimele știri
Simulare Bacalaureat 2026: Elevii susțin astăzi proba la matematică. Cum sunt structurate subiectele
Mărturiile unor ucraineni condamnați pentru trădare și susținerea invaziei rusești: „Putin este un bun politician și un om de treabă”
Când începe vacanța de vară 2026: Ce categorii de elevi încheie cursurile mai devreme
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea unei mirese care a divorțat la trei minute de la nuntă. Ce i-a spus mirele a revoltat-o complet
Cancan
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
Fanatik.ro
Cine transmite la TV Turcia – România, barajul pentru Campionatul Mondial 2026
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Facturile la apă caldă în București, calculate în Internet Explorer. CMTEB nu are bani de un sistem...
Adevărul
Cât ar putea scădea prețurile carburanților în urma instituirii stării de criză. Explicațiile experților în...
Playtech
Ce trebuie să faci când primeşti o citaţie: paşi de urmat, conform unui avocat
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
Pro FM
Mario Fresh rupe tăcerea despre Alexia Eram: „Ne mai vedem din când în când”. Ce relație au la doi ani de la...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
Un șofer român de TIR a fost ucis în Spania după ce a surprins un hoț furând motorină din camionul său...
Newsweek
Ministrul Muncii promite creșteri record de pensie. „4.600.000 pensii cresc cu peste 10%”. Când se întâmplă?
Digi FM
Negresă de post pufoasă și ușor de făcut acasă. Rețeta simplă pentru cei care țin post sau au o dietă vegană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Steven Spielberg, adevărul despre cum e să lucrezi cu Tom Cruise. Ce face actorul în fiecare dimineață pe...
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...