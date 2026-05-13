Constanța, Percheziții ale Parchetului General la procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan (surse)

La Constanța au avut loc percheziții ale Parchetului General la procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan, conform unor surse Digi24.ro. 

ACTUALIZARE 20:11 Nu mai puțin de 13 percheziții domiciliare au loc într-un dosar de trafic de influență și alte infracțiuni de corupție, anunță Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

"În cursul zilei de astăzi, 13 mai 2026, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală au coordonat punerea în executare a 13 mandate de percheziţie domiciliară. Percheziţiile au fost realizate la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile unor instituţii publice, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă, precum şi alte infracţiuni de corupţie, comise în perioada decembrie 2025 - mai 2026. În cadrul acestor activităţi sunt vizate mai multe persoane, faţă de care există suspiciuni rezonabile privind implicarea în activitatea infracţională investigată, urmând ca probele administrate în cauză să clarifice eventualele fapte şi participaţia fiecăreia dintre acestea", a transmis Parchetul General într-un comunicat de presă.

Conform unor surse judiciare, percheziţiile au avut loc şi la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, în dosar fiind vizaţi procurorii Teodor Niţă şi Gigi Ştefan.

Gigi Ştefan a fost procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, iar Teodor Niţă a fost subordonatul acestuia.

Teodor Niţă şi Gigi Ştefan au apărut la un moment dat în dosarul fostului şef al CNAS, Cristian Duţă. Judecătoarele Daniela Panioglu şi Alina Nadia Guluţanu, care l-au condamnat pe Duţă, au dezvăluit în motivarea sentinţei că cei doi procurori au încercat să-l ajute pe fostul şef al CNAS să scape de dosar. 

ȘTIREA INIȚIALĂ În vârstă de 54 de ani, Gigi Valentin Ștefan a deținut funcții de conducere importante în cadrul structurilor de parchet din județul Constanța, inclusiv cea de procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Numele său a apărut în mai multe investigații de presă, inclusiv într-o anchetă realizată de Rise Project, care a vizat legături de afaceri, decizii judiciare și evoluția patrimoniului familiei sale. Conform publicației, Ștefan a primit două terenuri retrocedate ilegal de gruparea fostului primar Radu Mazăre.

Teodor Niță este și el un magistrat de profil înalt în județul Constanța, care activează ca procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Este recunoscut la nivel național pentru gestionarea unor dosare complexe legate de infracțiuni de mediu, deșeuri ilegale aduse în Portul Constanța și criminalitate organizată.

În anul 2022, numele său a fost intens mediatizat în urma unui eveniment tragic, când fiul său în vârstă de 31 de ani s-a sinucis utilizând arma de serviciu a procurorului.

În toamna anului 2025, a fost vizat de o plângere penală pentru abuz în serviciu, înaintată de mama unei minore, în legătură cu gestionarea unui dosar penal, conform PressHub.

Este procurorul care în 2014 a dispus internarea la Psihiatrie a lui Adrian Zglobiu, cel care l-a scuipat pe Traian Băsescu, pe atunci președinte, într-o vizită la Constanța.

Dosarul Lucian Duță

Numele celor doi magistrați apar într-un dosar din anul 2022. La sfîrșitul acelui an, judecătoarele Daniela Panioglu şi Alina Nadia Guluţanu, care l-au condamnat la şase ani închisoare pentru corupţie pe Lucian Duţă, fost preşedinte al CNAS, au fost excluse din magistratură. Printre acuzațiile aduse celor două, este și faptul că în motivarea acelei condamnări scrie că procurorii de la Parchetul Curții de Apel Gigi Valentin Ştefan și Teodor Niță au încercat să îl ajute pe Lucian Duță să scape de acuzațiile aduse.

 

