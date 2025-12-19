CSM: Instanțele au gestionat peste 3,5 milioane de dosare în 2025, cu un deficit de judecători de 20%

În 2025, instanțele din România au gestionat peste 3,5 milioane de dosare, în contextul unui deficit de judecători care a fluctuat în jurul a 20% pe parcursul anului. Cea mai mare parte a dosarelor - peste 2,6 milioane - au fost la judecătorii, a transmis Consiliul Superior al Magistraturii.

„Statistica elaborată la data de 16 decembrie 2025 arată că în anul 2025 instanţele judecătoreşti au avut pe rol 3.578.860 de dosare, dintre care 2.372.304 dosare nou intrate în anul curent, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2024 când au fost gestionate 3.584.871 de dosare la nivel naţional. Astfel, volumul de activitate al instanţelor în anul 2025 s-a menţinut relativ constant faţă de anul trecut din perspectiva tuturor indicatorilor statistici analizaţi, fie că raportarea se realizează la dosarele nou intrate ori la volumul total de dosare”, au anunțat vineri reprezentanţii CSM.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Din totalul dosarelor rulate, judecătoriile au avut 2.652.160 de dosare, tribunalele - 709.213 dosare, iar curțile de apel - 194.617 dosare. Totodată, la 1 ianuarie 2025, din totalul de 5.071 de posturi de judecător, erau ocupate 4.251 de posturi şi vacante 820 de posturi, înregistrându-se un grad de ocupare de 83%.

Conform CSM, în prezent, la nivelul instanţelor judecătoreşti sunt vacante 779 de posturi de judecător, luând în considerare totalitatea posturilor aprobate, inclusiv cele alocate din fondul de rezervă.

„Situaţia posturilor vacante a fost generată de imposibilitatea organizării concursului de admitere în magistratură în anul 2025, date fiind dispoziţiile art. VII din O.U.G. nr. 156/2024. De asemenea, potrivit art. XXII alin. (1) - (2) şi (4) din Legea nr. 141/2025, şi în anul 2026 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autorităţile şi instituţiile publice.

Concluzionând, instanţele din România au gestionat în anul 2025 un volum de activitate de 3.578.860 de dosare în condiţiile unui deficit de judecători care a fluctuat în cursul anului în jurul procentului de 20%”, a mai transmis Consiliul Superior al Magistraturii.

Citește și:

Nicușor Dan afirmă că „se vor întâmpla nişte lucruri în justiţie”, în două luni, „ca să fie ceva stabil”. Ce a spus despre Lia Savonea

Judecătorii unei instanțe din România au cerut CSM să analizeze „vulnerabilitățile” din legile justiției

Editor : A.M.G.