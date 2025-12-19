Live TV

CSM: Instanțele au gestionat peste 3,5 milioane de dosare în 2025, cu un deficit de judecători de 20%

Data publicării:
justitie, ciocanel
Judecătoriile au avut 2.652.160 de dosare. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

În 2025, instanțele din România au gestionat peste 3,5 milioane de dosare, în contextul unui deficit de judecători care a fluctuat în jurul a 20% pe parcursul anului. Cea mai mare parte a dosarelor - peste 2,6 milioane - au fost la judecătorii, a transmis Consiliul Superior al Magistraturii.

„Statistica elaborată la data de 16 decembrie 2025 arată că în anul 2025 instanţele judecătoreşti au avut pe rol 3.578.860 de dosare, dintre care 2.372.304 dosare nou intrate în anul curent, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2024 când au fost gestionate 3.584.871 de dosare la nivel naţional. Astfel, volumul de activitate al instanţelor în anul 2025 s-a menţinut relativ constant faţă de anul trecut din perspectiva tuturor indicatorilor statistici analizaţi, fie că raportarea se realizează la dosarele nou intrate ori la volumul total de dosare”, au anunțat vineri reprezentanţii CSM.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Din totalul dosarelor rulate, judecătoriile au avut 2.652.160 de dosare, tribunalele - 709.213 dosare, iar curțile de apel - 194.617 dosare. Totodată, la 1 ianuarie 2025, din totalul de 5.071 de posturi de judecător, erau ocupate 4.251 de posturi şi vacante 820 de posturi, înregistrându-se un grad de ocupare de 83%.

Conform CSM, în prezent, la nivelul instanţelor judecătoreşti sunt vacante 779 de posturi de judecător, luând în considerare totalitatea posturilor aprobate, inclusiv cele alocate din fondul de rezervă.

„Situaţia posturilor vacante a fost generată de imposibilitatea organizării concursului de admitere în magistratură în anul 2025, date fiind dispoziţiile art. VII din O.U.G. nr. 156/2024. De asemenea, potrivit art. XXII alin. (1) - (2) şi (4) din Legea nr. 141/2025, şi în anul 2026 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autorităţile şi instituţiile publice.

Concluzionând, instanţele din România au gestionat în anul 2025 un volum de activitate de 3.578.860 de dosare în condiţiile unui deficit de judecători care a fluctuat în cursul anului în jurul procentului de 20%”, a mai transmis Consiliul Superior al Magistraturii.

Citește și:

Nicușor Dan afirmă că „se vor întâmpla nişte lucruri în justiţie”, în două luni, „ca să fie ceva stabil”. Ce a spus despre Lia Savonea

Judecătorii unei instanțe din România au cerut CSM să analizeze „vulnerabilitățile” din legile justiției

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Foto: Getty Images
1
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
2
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
Călin Georgescu.
3
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale...
Cotton harvest from field
4
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
volodimir zelenski
5
Reacția lui Zelenski la declarațiile lui Putin: „Încă un semnal de la Moscova că se...
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
Digi Sport
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan
Nicuşor Dan: Metodele de intimidare a unor magistraţi sunt mult mai subtile. Orice voce care spune lucruri esenţiale trebuie protejată
dominic fritz sorin grindeanu
Fritz îl atacă pe Grindeanu: „E absolut halucinant cum premierul OUG 13 îl folosește acum pe Dragnea ca un fel de sperietoare”
FED INVITAT ILIE BOLOJAN 21 271125_05872
Premierul Ilie Bolojan consideră că faptele de corupție gravă nu ar trebui să se prescrie
Nicușor Dan in finlanda
Nicușor Dan afirmă că „se vor întâmpla nişte lucruri în justiţie”, în două luni, „ca să fie ceva stabil”. Ce a spus despre Lia Savonea
justitie, ciocanel
Judecătorii unei instanțe din România au cerut CSM să analizeze „vulnerabilitățile” din legile justiției
Recomandările redacţiei
profimedia-1060333410
Lumea paralelă prezentată de Putin rușilor: Ucraina a atacat prima...
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu, despre modificarea protocolului Coaliției, pe care...
daniel fried
Cum poate câștiga România atenția SUA: apărare, patriotism, cultură...
lideri coalitie guvernare
Câți bani pierd de fapt partidele? Coaliția a decis tăierea...
Ultimele știri
Lucrările de reabilitare a bazinelor de înot de la Complexul „Lia Manoliu” din București pot începe. Când ar trebui finalizate
Bătaie pe treptele unui hotel din Timișoară între iubita unui bărbat și presupusa lui amantă
Marcel Ciolacu a depus jurământul ca președinte al CJ Buzău: „Am ambiții administrative”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Taur. Un an al schimbărilor făcute în ritmul tău, în care ai șansa să-ți crești...
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Ultimele informaţii despre Daniel Bîrligea înaintea derby-ului FCSB – Rapid! Ce şanse are să intre titular...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Ratează Ştefan Baiaram transferul de la Universitatea Craiova după eliminarea şoc din Conference League...
Adevărul
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Playtech
Produsul exotic care se vinde ca pâinea caldă de Crăciun. Afacerea a îmbogățit o familie din Sebeș. Se vinde...
Digi FM
Marius Calotă, despre care s-a spus că a avut o relație cu Rodica Stănoiu, a rupt tăcerea: „A fost ca o mamă...
Digi Sport
Marea împăcare! Anamaria Prodan a făcut anunțul
Pro FM
Russell Brand, comentariu critic despre relația pe care Katy Perry, fosta sa soție, o are cu Justin Trudeau...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Tinerii fac mult mai multe cumpărături în perioada Sărbătorilor de iarnă decât maturii
Newsweek
Cum a fost respinsă o creștere a pensiilor militare în Parlament? Argumente greu de înțeles DOCUMENT
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Turta dulce, desertul de Crăciun cu beneficii aparte. E plină de antioxidanți și are proprietăți...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...