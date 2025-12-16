Live TV

Judecătorii unei instanțe din România au cerut CSM să analizeze „vulnerabilitățile” din legile justiției

Data publicării:
justitie, ciocanel
Foto: Shutterstock
Din articol
„Vulnerabilitățile” din legile justiției, subliniate de judecătorii Curții de Apel Brașov

La Curtea de Apel Brașov a avut loc marți, 16 decembrie, Adunarea Generală a Judecătorilor instanței, în urma căreia magistrații brașoveni au decis să sesiseze Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru a analiza mai multe „vulnerabilități” existente în legile justiției, dar și să își arate susținerea față de judecătorii care reclamă problemele din domeniu în spațiul public.

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Curții de Apel Brașov a fost convocată de 25 de judecători, iar la această ședință au participat 37 din cei 41 de judecători din cadrul instanței. Deciziile au fost adoptate „cu o largă majoritate”.

Prima decizie are legătură cu „susținerea libertății de exprimare a judecătorilor în spațiul public”.

„Exercitarea libertății de exprimare include respectarea dreptului de a primi informații atât al publicului larg, cât și al judecătorilor, în ceea ce privește funcționarea sistemului judiciar, în ansamblul său, astfel că se impune, de fiecare dată, o reacţie promptă a instituţiilor abilitate, în sensul verificării neregulilor sesizate şi asigurarea transparenţei rezultatelor acestor verificări”, potrivit Hotătârii adoptate miercuri de judecătorii Curții de Apel Brașov.

CITEȘTE ȘI: Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșanu

„Vulnerabilitățile” din legile justiției, subliniate de judecătorii Curții de Apel Brașov

A doua decizie are legătură cu „sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii în vederea analizării oportunității punerii în dezbaterea corpului profesional, prin mecanismele legale de consultare, a cadrului legislativ existent (...) cu privire la dispozițiile legale care pot constitui vulnerabilități din perspectiva asigurării independenței judecătorilor”.

„Vulnerabilitățile” pe care judecătorii Curții de Apel Brașov le-au indicat sunt:

  • Promovarea judecătorilor la tribunale, tribunale specializate, curți de apel;
  • Promovarea în funcția de judecător la ÎCCJ;
  • Numirea în funcții de conducere la instanțe;
  • Componența și atribuțiile colegiului de conducere;
  • Delegarea și detașarea judecătorilor;
  • Procedura de revocare a membrilor CSM;
  • Durata cursurilor de formare inițială a judecătorilor la INM;
  • Inexistența unei soluții legislative cu privire la echilibrarea volumului de activitate;
  • Lipsa unei dispoziţii legale de asigurare a transparenţei modificărilor compunerilor completurilor de judecată în cursul soluţionării procesului, prin depunerea la dosarul cauzei a actului administrativ prin care s-a dispus această modificare.

„Modul de reglementare actual a celor de mai sus permite să se ajungă la situaţia ca puterea de decizie cu privire la aspecte importante care ţin de funcţionarea sistemului judiciar şi, în final, de independenţa judecătorului, să aparţină unui număr redus de persoane”, subliniază judecătorii Curții de Apel Brașov. 

