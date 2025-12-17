Live TV

Nicușor Dan spune că „se vor întâmpla nişte lucruri în justiţie”, în două luni, „ca să fie ceva stabil”. Ce a spus despre Lia Savonea

Nicușor Dan in finlanda
Foto: Facebook/Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat în faţa unui grup de români care l-au întâmpinat la Londra, referindu-se la problemele din justiţie, că acum a dat microfon celor care reclamă abuzuri, după care va face acest lucru pentru cei care se vor apăra. El a precizat că va exista o dezbatere, vor fi nişte modificări, dar că nu doreşte să facă acest lucru într-o săptămână, în zece zile, ci în două luni, „ca să fie ceva stabil”. Președintele a catalogat drept ilegală organizarea mai devreme a concursului prin care Lia Savonea a ajuns, candidând singură, șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Nicuşor Dan a avut o întâlnire cu câţiva români la Londra. Aceştia aveau pancarte pe care scria „Hoţii prinşi, nu prescrişi”, purtau steagul României şi i-au transmis preşedintelui că l-au susţinut din toată inima şi că acum aşteaptă susţinere din partea acestuia, scrie News.ro.

Un bărbat l-a întrebat pe Nicuşor Dan dacă poate vorbi la CSM pentru o justiţie mai dreaptă şi mai corectă.

„Dăm microfon tuturor celor care reclamă abuzuri, după care vom da microfon celor care se vor apăra. Şi o să avem o dezbatere, să modificăm, dar nu vreau să facem asta într-o săptămână, în zece zile, în două luni, aşa, ca să fie ceva stabil”, a precizat Nicuşor Dan.

El a fost întrebat şi ce părere are despre faptul că Lia Savonea a ajuns în fruntea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu trei luni înainte de concursul stabilit şi înainte ca alegerile prezidenţiale să aibă loc, astfel încât Nicuşor Dan să nu aibă un cuvânt în acest sens.

„Oricum nu am, conform legii. Ştiţi că nu am, conform legii. Deci că s-a organizat cu trei luni înainte sau că s-a organizat cu trei luni după, într-adevăr a fost o ilegalitate. Dar întrebarea este de ce nu a avut doamna Savonea contracandidat. Pentru că peste trei luni s-ar fi întâmplat aceleaşi lucruri”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

El a explicat că în cadrul CSM unii şi-au făcut campanie electorală mai bine decât alţii şi au fost aleşi.

„Este o chestiune şi de corp profesional, pentru că oamenii ăştia din CSM, aşa cum sunt ei, au fost aleşi de colegii lor, a fost o campanie electorală în interiorul profesiei. Unii şi-au făcut campanie şi au fost aleşi, alţii nu şi-au făcut campanie şi poate au fost mult mai buni decât ăia care sunt, dar nu au candidat”, a mai transmis preşedintele României.

El a declarat că „se vor întâmpla nişte lucruri în justiţie”, dar i-a sfătuit pe oameni să îşi modereze aşteptările pentru că o să dureze.

Citește și:

VIDEO Nicușor Dan, către un grup de români din UK, despre justiție: Președinții de instanță au prea multă putere, oamenii buni nu promovează

Lia Savonea a fost numită președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție: „Candidez nu pentru o funcţie, candidez pentru o misiune”

