CSM intervievează, începând de azi, procurorii propuși de ministrul Justiției pentru șefia marilor parchete. Cine e primul pe listă

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a programat, începând de marţi, interviurile cu procurorii propuşi de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, la şefia marilor parchete - Parchetul General, DNA şi DIICOT.

Primul care va susţine marţi interviul în faţa CSM, de la ora 13:00, este Codrin Horaţiu Miron, selectat de ministrul Justiţiei pentru funcţia de şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Interviurile vor continua în următoarele zile, dar şi săptămâna viitoare, după cum urmează:

11 martie - Alex Florenţa şi Gill-Julien Grigore-Iacobici - pentru ocuparea a două posturi de procuror-şef adjunct al DIICOT;

Un număr de 19 candidaţi au participat la selecţia organizată de Ministerul Justiţiei, în perioada 8 ianuarie - 2 martie, în vederea formulării propunerilor de numire pentru funcţiile de procuror general şi adjunct al procurorului general, procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DNA, precum şi procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DIICOT.

Secţia pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat, după care aceste propuneri sunt înaintate preşedintelui Nicuşor Dan.

Conform Legii 303/2022, preşedintele României poate refuza, motivat, numirea în funcţiile de conducere, aducând la cunoştinţa publicului motivele refuzului. Decretul preşedintelui de numire în funcţie sau refuzul motivat al acestuia se emite în maximum 60 de zile de la data transmiterii propunerii de către ministrul justiţiei.

De asemenea, în cazul emiterii unui aviz negativ al Secţiei pentru procurori a CSM, ministrul Justiţiei organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul care a primit aviz negativ şi în urma acestui interviu, ministrul Justiţiei poate continua procedura prin transmiterea către preşedintele României a propunerii de numire în funcţia de conducere, însoţită de toate documentele relevante, sau retrage propunerea, urmând a declanşa o nouă procedură de selecţie în maximum 60 de zile.

Funcţiile de procuror general şi cea de procuror-şef al DNA rămân vacante începând cu data de 31 martie şi cea de procuror-şef al DIICOT - de la 14 aprilie.

Propunerile ministrului Justiţiei au avut şi reacţii negative în rândul opiniei publice, inclusiv un protest organizat vineri de mai multe organizaţii civice lângă Palatul Cotroceni, în timpul căruia preşedintele Nicuşor Dan a avut un dialog cu protestatarii.

„Numirile pe care le voi semna mi le voi asuma. Procurorii vor avea girul meu. Am cam de o sută de ori mai multe informaţii despre sistemul de parchete din România decât aveţi dumneavoastră”, i-a spus atunci Nicuşor Dan unui protestatar.

