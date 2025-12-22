Preşedintele Nicuşor Dan a discutat, luni, la Palatul Cotroceni, despre problemele din sistemul juridic, cu mai mulți magistraţi care au fost de acord să-și expună public criticile la adresa Justiției. După aceste discuții, șeful statului a vorbit cu un grup de 20 de magistrați care au cerut să se vadă fără presă. Surse Digi 24 au precizat că printre participanți s-au numărat și magistrați de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), dar președintele a purtat discuții și cu magistrați care spun că sistemul de justiție este pe calea cea bună, că nu există probleme. Una dintre temele de discuție a fost modalitatea în care se poate face consultarea printre magistrați, pentru a afla dacă CSM acționează în interes public.

Reamintim că președintele Nicușor Dan a spus că în luna ianuarie va iniția o consultare printre magistrați, sub forma unui referendum, pentru a afla dacă CSM acționează în interes public. Dacă va fi așa, discuțiile vor continua în Legislativ, însă dacă dimpotrivă răspunsul va fi că se acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar, şeful statului a precizat că „CSM va trebui să plece de urgență.”

Surse din Administrația Prezidențială au declarat că este luată în calcul varianta votului prin corespondență - să fie trimisă prin corepondență întrebarea la instanța din care face parte magistratul, și să se poată vota ca la orice vot prin corespondență, nenominal. Administrația Prezidențială ar urma să trimită direct spre instanțe varianta, nu prin intermediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Există o stare generalizată de teamă în sistem, alimentată de presiuni ierarhice, intervenții ale Inspecției Judiciare și riscul sancțiunilor disciplinare, au afirmat magistrații care s-au întâlnit luni, la Palatul Cotroceni, cu președintele Dan. Ei descriu Justiția ca fiind profund disfuncțională, cu puterea concentrată la vârf, lipsă de transparență.

Numirile politice în funcțiile de conducere sunt criticate dur. Magistrații susțin că rezultatele concursurilor sunt de multe ori cunoscute dinainte.

Promovările, transferurile și delegările sunt considerate arbitrare, fără mecanisme reale de control. Magistrații au cerut modificarea Legilor Justiției.

Din discuțiile cu magistrații a rezultat că schimbarea conducerii CSM ar ajuta la dezamorsarea crizei, dar nimeni nu are nicio garanție însă că o consultare internă ar duce acolo. Nici că oamenii din sistem chiar ar vota. Dar trebuie încercat.

O problemă o reprezintă puterea pe care o are CSM, și de aceea ar trebui să fie schimbată și legea.

Magistrații consultați au mai sugerat că ar trebui ca la concursuri să fie eliminat subiectivismul - interviul contestat de cei mai mulți.

Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) ar trebui desființată, ținând cont de activitatea sa de până acum, s-a mai spus în cadrul dialogului.

Potrivit surselor citate, s-au conturat circa 200 de propuneri de modificări legislative propuse de magistrați, dintre care trei sau patru urgente.



Sursele Digi 24 au mai afirmat că va exista și o discuție între președintele Nicușor Dan și vicepremierul și ministrul de Interne Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiției.



Îngrijorările cele mai mari care s-au conturat dinspre președinte sunt despre persoanele care promovează la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), potrivit surselor citate.

Un alt element demn de menționat este faptul că nu au existat informări trimise către președinte din partea serviciilor de informații, care să arate ca existe probleme de corupție în justiție, potrivit surselor citate.

Consiliului Superior al Magistraturii a precizat luni că nu va tolera nicio formă de ingerinţă, directă sau indirectă, în activitatea autorităţii judecătoreşti. Mai mult, CSM atrage atenţia că referendumul printre magistraţi, propus de preşedinte, nu este prevăzut de dispoziţiile legale.