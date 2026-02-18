Live TV

Curtea de Apel București întărește criticile aduse de CSM după decizia privind pensiile speciale: Un regres în statutul de independență

Judecătorii Curții de Apel București (CAB) se declară „îngrijorați” de decizia Curții Constituționale a României (CCR) privind pensiile speciale ale magistraților și se aliniază punctului de vedere transmis de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), anticipând „grave dezechilibre în activitatea puterii judecătorești”.

Curtea de Apel București a transmis miercuri, 18 februarie, o reacție similară cu cea a Consiliului Superior al Magistraturii.

„Curtea de Apel București a luat act cu îngrijorare de decizia Curții Constituționale privind conformitatea Proiectului de lege în domeniul pensiilor de serviciu ale magistraților cu Constituția, acesta semnificând un regres în statutul de independență”, potrivit unui comunicat transmis de Curtea de Apel București.

Judecătorii CAB susțin că adoptarea acestei legi, fără să existe „dezbateri reale” și „cu ignorarea realităților sistemului judiciar”, „va genera grave dezechilibre în activitatea puterii judecătorești”.

„Ignorând complet realitățile din instnațele judecătorești din perspectiva încărcăturii, a complexității, a deficitului major de resurse umane, puterea executivă a ales reconfigurarea arhitecturii constituționale prin ruperea echilibrului între puterile statului, singurul mecanism ce acționa ca un filtru în fața excesului de putere”, potrivit sursei citate.

Reprezentanții Curții de Apel București și ai instanțelor din circumscripție susțin că gestionează de ani o treime din volumul de activitate național și cer „gestionarea eficientă a activității judiciare”.

„Intervenția abruptă a unor modificări de substanță în ceea ce privește statutul judecătorilor, reclamă responsabilitatea și coeziunea puterii judecătorești ca ultim mecanism de respectare a independenței justiției, garanție a unui stat democratic”, se mai arată în comunicatul Curții de Apel București.

