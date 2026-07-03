Decizie definitivă pentru Tudor Duma: „Maru”, dealerul lui Vlad Pascu, a fost condamnat la închisoare pentru trafic de droguri

Dealerul lui Vlad Pascu va merge după gratii pentru trafic de droguri. Tudor Duma, cunoscut drept Maru, a fost preluat de polițiști și dus la penitenciarul Rahova unde-și va petrece următorii 4 ani și 3 luni. Decizia magistraților este definitivă.

Tudor Duma a fost arestat preventiv în cazul morţii unui tânăr de 20 de ani care s-a drogat, la mijlocul lunii aprilie, în garajul locuinţei sale. El a fost trimis în judecată, alături de tânăra de 27 de ani acuzată că i-a vândut victimei 12-18 comprimate de metadonă, un drog de mare risc. Femeia se afla sub tratament şi ridicase în aceeaşi zi 100 de astfel de pastile, pe bază de prescripţie medicală, de la un centru pentru asistenţă integrată a adulţilor.

Tudor Duma a fost acuzat că făcea live-uri pe Tik Tok în timp ce victima agoniza, după consumul drogurilor de mare risc. Tânărul de 20 de ani a fost găsit mort în locuinţa lui Tudor Duma, din sectorul 2 al Capitalei.

Maru era cunoscut ca făcând parte din anturajul lui Vlad Pascu, tânărul care, sub influenţa drogurilor, a omorât cu maşina doi tineri la 2 Mai şi a rănit alţi trei.

De asemenea, Tudor Duma s-a filmat când a intrat în Spitalul Floreasca pentru a căuta medicamente cu care să se drogheze.

Editor : A.P.