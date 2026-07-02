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Cristian Pomohaci a fost trimis în judecată pentru trafic de droguri de mare risc

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BUCURESTI - CRISTIAN POMOHACI - PARCHETUL GENERAL
Cristian Pomohaci paraseste sediul Parchetului General, miercuri, 19 septembrie 2018. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Târgu Mureş l-au trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pe cântăreţul Cristian Pomohaci pentru trafic de droguri de mare risc.

Potrivit portalului instanţelor de judecată, citat de Agerpres, instanţa de fond - Tribunalul Mureş - a respins ca nefondate cererile formulate de inculpat, prin apărător, de revocare a măsurii arestării preventive sau de înlocuire a acesteia cu arestul la domiciliu, menţinând măsura arestării preventive.

Decizia a fost atacată de avocaţii inculpatului, contestaţia depusă de aceştia fiind respinsă, joi, de Curtea de Apel Târgu Mureş.

"Respinge ca nefondată contestaţia declarată de inculpatul (...), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc, prev. de art.2 alin.2 din Legea nr.143/2000, împotriva încheierii penale din 26.06.2026, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Mureş din cadrul dosarului nr. 2285/102/2026/a1.1, pe care o menţine. În baza art. 242 alin.2 C.proc.pen. respinge ca nefondate cererile de revocare a măsurii arestării preventive sau de înlocuire cu măsura arestului la domiciliu, prin apărător ales. (...) Definitivă", se arată pe pagina Curţii de Apel Târgu Mureş.

În urma unei percheziţii efectuate la locuinţa cântăreţului, la începutul lunii iunie, a fost găsită cantitatea de 20 de grame de drog de mare risc, 3-CMC, precum şi o sumă importantă de bani în diferite valute.

"Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, în perioada cuprinsă între 2024 şi 2026, persoana cercetată (arestată preventiv într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de agresiune sexuală şi viol săvârşit asupra unui minor) ar fi procurat, deţinut şi pus la dispoziţia mai multor persoane, pentru consum, diferite cantităţi de drog de mare risc, sub formă de substanţe cristaline. De asemenea, în urma percheziţiei efectuate la locuinţa acesteia, situată în municipiul Târgu Mureş, a fost găsită şi o cantitate de drog de mare risc, 3-CMC, precum şi alte mijloace de probă", a precizat la acea dată Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, într-un comunicat de presă.

La data de 5 iunie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mureş a admis propunerea formulată de către procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Târgu Mureş şi a dispus arestarea preventivă a lui Cristian Pomohaci.

Editor : A.P.

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