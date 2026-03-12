O primărie din județul Iași trebuie să plătească peste un milion de euro unei firme din comună. Decizia a fost luată de instanță, care a stabilit că primăria din Bălțați este vinovată pentru că firma a ratat un contract cu bani europeni, din cauza unei adeverințe eliberate mult prea târziu. Deja mai multe utilaje și mașini, dar și sute de hectare de pășune ale primăriei au fost vândute, iar pe listă executorului judecătoresc se află și dispensarul, și căminul cultural. Primarul nu găsește nimic să-și reproșeze și speră acum la amânarea datoriei.

„Suntem penalizați de Uniunea Europeană, că nu atragem fonduri europene. Noi, fermierii, ne dăm peste cap să atragem, să facem, dar găsești câte un primar, câte o primărie, nu vrea să îți dea actele. Atunci ce faci?!”, întreabă retoric Ovidiu Hlihor.

Ovidiu, un fermier din Bălțați, județul Iași, a pierdut un proiect european de peste un milion de euro, pentru că primaria nu i-a eliberat la timp un document. Și-a cerut dreptatea în instanță, iar magistrații i-au dat câștig de cauză.

„Am avut nevoie de al doilea certificat de urbanism și primăria nu a vrut să îl mai emită. Fără niciun motiv. A spus: 'Nu-l mai emit'. L-a obligat instanța. A emis certificatul de urbanism, dar a fost târziu pentru a mai termina proiectul”, mai spune Ovidiu.

Bărbatul are de recuperat 1,2 milioane de euro, plus penalități de 10%. De cealaltă parte, primarul nu găsește nimic să-și reproșeze. Speră, în schimb, la amânarea datoriei.

„Instanța de la Curtea de Apel din Iași a dat o decizie prin care a eșalonat suma, restul de plată, pe trei ani. Domeniul public nu poate fi scos la vânzare, ca să terminăm odată cu presupunerile. Salariile, funcționarea, dezvoltarea nu poate fi oprită”, spune primarul comunei, Vasile Aștefanei.

Decizia de eșalonare a prejudiciului nu e definitivă, iar fermierul vrea să facă apel. Între timp, executorul judecătoresc a început să vândă din bunurile comunei: utilaje, mașini, sute de hectare de pășune. Pe listă mai sunt dispensarul și căminul cultural.

„Au posibilitate mai ridicată de valorificare, cu o recuperare mai bună a sumelor de bani, astfel încât să nu fim nevoiți să vindem toată pășunea comunei Bălțați, pentru recuperarea prejudiciului. Interesul nostru este să vindem un singur imobil, să luam toți banii înapoi”, a declarat, pentru Digi24, Bogdan Tufeanu, executor judecătoresc.

„E cam neplăcut, că noi am pus mână de la mână, cum se spune. Tot din bugetul nostru s-a făcut, s-a construit”, spune o localnică.

„Foarte mulți bani care trebuie dați. Acum sperăm că o să se rezolve, să nu aibă de suferit cetățenii. Ar trebui să plătească cine e responsabil pentru această situație, cine nu a dat acordul”, e de părere altcineva.

Până în prezent, a fost recuperat aproximativ 30% din prejudiciu. Proiectul european ratat presupunea plantarea unei livezi de 5 hectare de caise, construcția unui depozit frigorific și a unei linii de procesare a fructelor.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia