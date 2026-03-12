Live TV

Video Dispensar și cămin cultural scoase la vânzare, după ce o primărie a pierdut un proces de 1,2 milioane de euro. Cum s-a ajuns aici

Data publicării:
decizie instanta
Decizia instanței a stabilit că primăria e vinovată pentru că firma a ratat un contract cu bani europeni. Credit foto: Guliver/Getty Images

O primărie din județul Iași trebuie să plătească peste un milion de euro unei firme din comună. Decizia a fost luată de instanță, care a stabilit că primăria din Bălțați este vinovată pentru că firma a ratat un contract cu bani europeni, din cauza unei adeverințe eliberate mult prea târziu. Deja mai multe utilaje și mașini, dar și sute de hectare de pășune ale primăriei au fost vândute, iar pe listă executorului judecătoresc se află și dispensarul, și căminul cultural. Primarul nu găsește nimic să-și reproșeze și speră acum la amânarea datoriei.

„Suntem penalizați de Uniunea Europeană, că nu atragem fonduri europene. Noi, fermierii, ne dăm peste cap să atragem, să facem, dar găsești câte un primar, câte o primărie, nu vrea să îți dea actele. Atunci ce faci?!”, întreabă retoric Ovidiu Hlihor.

Ovidiu, un fermier din Bălțați, județul Iași, a pierdut un proiect european de peste un milion de euro, pentru că primaria nu i-a eliberat la timp un document. Și-a cerut dreptatea în instanță, iar magistrații i-au dat câștig de cauză.

„Am avut nevoie de al doilea certificat de urbanism și primăria nu a vrut să îl mai emită. Fără niciun motiv. A spus: 'Nu-l mai emit'. L-a obligat instanța. A emis certificatul de urbanism, dar a fost târziu pentru a mai termina proiectul”, mai spune Ovidiu.

Bărbatul are de recuperat 1,2 milioane de euro, plus penalități de 10%. De cealaltă parte, primarul nu găsește nimic să-și reproșeze. Speră, în schimb, la amânarea datoriei.

„Instanța de la Curtea de Apel din Iași a dat o decizie prin care a eșalonat suma, restul de plată, pe trei ani. Domeniul public nu poate fi scos la vânzare, ca să terminăm odată cu presupunerile. Salariile, funcționarea, dezvoltarea nu poate fi oprită”, spune primarul comunei, Vasile Aștefanei.

Decizia de eșalonare a prejudiciului nu e definitivă, iar fermierul vrea să facă apel. Între timp, executorul judecătoresc a început să vândă din bunurile comunei: utilaje, mașini, sute de hectare de pășune. Pe listă mai sunt dispensarul și căminul cultural.

„Au posibilitate mai ridicată de valorificare, cu o recuperare mai bună a sumelor de bani, astfel încât să nu fim nevoiți să vindem toată pășunea comunei Bălțați, pentru recuperarea prejudiciului. Interesul nostru este să vindem un singur imobil, să luam toți banii înapoi”, a declarat, pentru Digi24, Bogdan Tufeanu, executor judecătoresc.

„E cam neplăcut, că noi am pus mână de la mână, cum se spune. Tot din bugetul nostru s-a făcut, s-a construit”, spune o localnică.

„Foarte mulți bani care trebuie dați. Acum sperăm că o să se rezolve, să nu aibă de suferit cetățenii. Ar trebui să plătească cine e responsabil pentru această situație, cine nu a dat acordul”, e de părere altcineva.

Până în prezent, a fost recuperat aproximativ 30% din prejudiciu. Proiectul european ratat presupunea plantarea unei livezi de 5 hectare de caise, construcția unui depozit frigorific și a unei linii de procesare a fructelor.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
HIMARS lanseaza racheta
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
Ursula von der Leyen.
4
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
ilie bolojan face declaratii
5
Măsura anunțată de Ilie Bolojan după ce Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța...
Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea că vor fi ”executate cu siguranță”
Digi Sport
Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea că vor fi ”executate cu siguranță”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pista biciclete cluj
Comună fără trotuare, dar cu pistă de biciclete strâmbă și plină de denivelări. Localnicii i-au găsit repede o altă întrebuințare
teren desertificat din oltenia
Motivele pentru care România nu a fost interesată să împădurească gratuit, cu bani de la UE, zeci de mii de hectare de teren
profimedia-1081985679
Şapte călugăriţe rebele, care nu mai recunosc autoritatea Vaticanului, trebuie să-și părăsească mănăstirea din Spania
euro in plic
Domeniul pentru care Germania oferă salarii de 4.000 de euro, dar nu găsește suficienți angajați
cosmin marinescu
Cosmin Marinescu, BNR: „Tensiunile din Orientul Mijlociu pot crește inflația. Reducerea deficitului bugetar nu mai poate fi amânată”
Recomandările redacţiei
Tehran urban skyline and Iran flag
Cine va conduce Iranul: facțiunile din exil se luptă pentru...
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
Volodimir Zelenski, vizită oficială în România. Președintele Ucrainei...
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 13. Iranul denunță o „deturnare...
un barbat tine in mana o valiza din care ies bani
Cine sunt cei 6 români din topul celor mai bogați oameni din lume...
Ultimele știri
Gunoaiele din canalizare pun în pericol apa de la robinet. Tone de șervețele umede sunt adunate zilnic în stațiile de epurare
Încă un oraș vrea să interzică păcănelele. Ideea aparține mai multor consilideri locali. Primar: „Cred că este o inițiativă pripită”
Război în Ucraina: Steve Witkoff s-a întâlnit în Florida cu trimisul lui Putin, Kirill Dmitriev. Ce au convenit cei doi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Banii vin din plin pentru trei zodii începând cu 11 martie 2026. Cine atrage abundența financiară
Cancan
Rivalul din fotbal al lui Gigi Becali, LOVIT pe toate planurile! S-au evaporat averea și EX-amanta devenită...
Fanatik.ro
Economiile lui Nicușor Dan, decontate la virgulă. Cât a primit Administrația Prezidențială din pixul lui...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Un sportiv de renume divorțează, după ce soția a lansat acuzații severe. Care sunt motivele invocate
Adevărul
Cum văd românii amplasarea de avioane și echipamente americane în România, în contextul războiului din Iran
Playtech
Prețul mielului de Paște. Diferențe mari între fermieri și magazine. Cât se scumpește până ajunge la raft
Digi FM
Daciana Sârbu, despre deschiderea de a-și asuma o relație cu un bărbat mai tânăr după divorț: "Toată viața am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul lui Mirel Rădoi! Ce contract a semnat, de fapt
Pro FM
Benny Blanco, prima reacție după scandalul „picioarelor murdare”. Ce spune artistul despre igiena sa: „Știu...
Film Now
Ce spune Harvey Weinstein despre relația fostei lui soții cu Adrien Brody: "Georgina a suferit teribil din...
Adevarul
Modul cum Iranul folosește rachetele nedumerește analiștii militari. Ce ar putea semnala acest lucru
Newsweek
La ce oră este livrată azi pensia pe card? Pensionarii iau banii în funcție de oraș și de bancă
Digi FM
Motivul pentru care Șerban Huidu nu a făcut închisoare pentru accidentul cu trei morți din 2011: „Cu asta am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce râsul este contagios. Explicația din spatele unui gest aparent banal
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Mickey Rourke, evacuat oficial din casa sa din Los Angeles. Actorul a pierdut locuința după o datorie de...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...