DNA a pus sub urmărire penală patru administratori de firme de ride-sharing pentru evaziune fiscală de peste 21 de milioane de lei

Foto: Shutterstock
Nouă firme și aproximativ 1.000 de șoferi

Patru administratori ai mai multor firme de ride-sharing au fost puși sub urmărire penală de procurorii Direcției Naționale Anticorupție într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la aproape 22 de milioane de lei, potrivit unui comunicat transmis de DNA. În cauză, unul dintre suspecți a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile.

Totodată, anchetatorii au decis continuarea urmăririi penale față de alți trei suspecți, administratori în drept și/sau în fapt ai unor societăți comerciale, acuzați de comiterea acelorași infracțiuni.

Conform procurorilor, faptele ar fi fost comise în perioada ianuarie 2022 - iunie 2025.

M.C.D., împreună cu alți suspecți, ar fi ascuns sursa impozabilă prin plata „la negru” a salariilor către mai mulți șoferi colaboratori ai firmelor de transport alternativ.

„În scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, inculpații ar fi efectuat operațiuni care nu au fost înregistrate în evidențele contabile ale societăților comerciale și nu au fost declarate organelor fiscale”, potrivit comunicatului DNA.

În acest mod, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu suma totală de 21.190.655 de lei (aproape 21,2 milioane de lei), reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă, inclusiv taxe salariale și contribuția asigurătorie de muncă.

Nouă firme și aproximativ 1.000 de șoferi

Anchetatorii au precizat că, sub coordonarea inculpatului și a celorlalți suspecți, ar fi fost înființate nouă societăți de transport alternativ de persoane, care ar fi colaborat cu aproximativ 1.000 de șoferi înregistrați pe platformele de ride-sharing.

Doar o mică parte dintre aceștia ar fi avut forme legale de angajare.

Procurorii au transmis că plata salariilor „la negru” le-ar fi permis șoferilor să obțină venituri mai mari decât cele realizate în baza unor contracte de muncă.

Cu titlu de exemplu, DNA arată că, în cazul uneia dintre societăți, pe platformele de ride-sharing figurau 1.025 de șoferi, însă firma avea înregistrați oficial doar 193 de angajați.

CITEȘTE ȘI: Surse: Percheziții DNA la firme de ride sharing din Ilfov și Iași. Prejudiciu de aproape 25 de milioane de lei

