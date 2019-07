Doina Pană, audiată la DIICOT după ce a reclamat că a fost otrăvită cu mercur

Doina Pană s-a prezentat, luni, la sediul DIICOT pentru a fi audiată în dosarul în care a fost începută o cercetare in rem după ce fostul ministru a spus că ar fi fost intoxicată cu mercur. Potrivit lui Pană, ancheta „s-a accelerat”.

„Eu am fost de multe ori la DIICOT, cred că de 4-5 ori am fost. Mi-au dat și o copie după dosar, de câte ori au o nelămurire și vor să clarifice, mă invită. E absolut ceva firesc. (...) Vă pot spune cu certitudine că ancheta parcă s-a accelerat. (...) Imediat ce am făcut tratamentul de eliminare a mercurului și a scăzut sub doza de pericol, starea inimii a început să se îmbunătățească. La ora actuală mi-au dispărut toate modificările. Mi-am revenit nefăcând altceva decât eliminând mercurul. A fost o perioadă când mai mulți specialiști nu înțelegeau. Eu eram sub tramament și evoluția mea era tot mai proastă. (...) Și până la urmă m-au trimis la toxicologie și așa am aflat”, a declarat Doina Pană la Antena3.

Procurorii DIICOT efectuează cercetări in rem într-un dosar de constituire grup infracţional organizat şi tentativă de omor. În dosar au avut loc mai multe audieri în cauză.

Fostul ministru a depus o plângere la Direcţia de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Române, însă cauza a fost trimisă la DIICOT.

Pană a depus, de asemenea, mai multe documente medicale prin care reieşea că aceasta avea, în organism, o cantitate dublă de mercur.

