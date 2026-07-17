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Dosarul fraudelor cu pensii: Tribunalul București a respins solicitarea DIICOT. Șase inculpați au fost plasați sub control judiciar

Data publicării:
Tribunalul București
Foto: Profimedia
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Din articol
Cum funcționa gruparea destructurată de DIICOT Cum au prejudiciat membrii grupării Casele de Pensii

Tribunalul București a respins solicitarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și a decis că șase dintre persoanele vizate de procurori în dosarul fraudelor cu pensii să fie plasate sub control judiciar. 

În total, în acest dosar sunt 20 de inculpați, dintre care 13 au fost plasați sub control judiciar de DIICOT, iar pentru șapte dintre ei s-a cerut arestarea preventivă. 

Printre cele 20 de persoane se numără și doi funcționari publici. 

Este vorba de dosarul în care DIICOT a făcut miercuri mai multe percheziții în București, Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați. 

Dosarul vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și folosirea de informații care nu sunt destinate publicității.

Cum funcționa gruparea destructurată de DIICOT

DIICOT subliniază că membrii acestei grupări aveau acces la bazele de date ale ANAF, în așa fel încât să introducă date false în declarațiile fiscale D112 (care vizează obligația de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate).

Astfel, persoanele care apelau la serviciile acestei grupări primeau o vechime fictivă în muncă, în așa fel încât, ulterior, să ducă documentele false la Casa de Pensii, instituția care emite deciziile de pensionare și care stabilește cuantumul pensiei.

Practic, mai arată DIICOT, în schimbul sumei de până la 50.000 de lei, firme fantomă sau asociații care aparțineau membrilor grupării emiteau documente care „atestau, nereal, calitatea de angajat pentru persoanele interesate să obțină vechimea în muncă”.

„Prin depunerea acestor declarații fiscale s-a urmărit crearea unui istoric scriptic în câmpul muncii pentru beneficiarii pensiilor, astfel încât aceștia să îndeplinească condiţiile de eligibilitate impuse de Casele de Pensii din punct de vedere al veniturilor realizate. 

Astfel, deși beneficiarii pensiilor nu au fost niciodată angajați la societățile comerciale și la asociațiile nonprofit controlate de membrii grupului infracțional organizat, în urma depunerii declarațiilor, aceștia au dobândit în mod fictiv și retroactiv această calitate”, descrie DIICOT.

Cum au prejudiciat membrii grupării Casele de Pensii

În cinci ani, gruparea care avea șapte membri, dintre care doi funcționari publici, a avut peste 860 de clienți pentru care au generat o vechime nereală în muncă, subliniază DIICOT. 

Alți 170 de clienți au beneficiat de majorarea cuantumului pensiei sau de emiterea deciziei de pensionare.

DIICOT a calculat, până la 31.12.2024, un prejudiciu de 7 milioane de lei la bugetele Caselor de Pensii. Procurorii spun că valoare prejudiciului continuă să crească.

„Urmarea acestor acțiuni, Casele de Pensii au fost induse în eroare prin stabilirea, în mod necorespunzător, a unei valori mult mai mare a cuantumului sumelor de bani plătite persoanelor care au solicitat acordarea sau recalcularea pensiei. Mai mult, în unele cazuri, acestea au acordat pensii unor persoane care, fără aceste perioade introduse în mod nereal, nu ar fi beneficiat de acest drept”, subliniază procurorii.

DIICOT mai susține că membrii grupării erau sprijiniți de alte 13 persoane care aveau rol de „susținere, dezvoltare și sprijin”.

Editor : M.G.

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