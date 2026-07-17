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Video Ce au confiscat procurorii după perchezițiile la gruparea periculoasă din Brăila: Mașini de sute de mii de euro, bijuterii și săbii

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Ce au confiscat procurorii după perchezițiile la gruparea periculoasă din Brăila: Mașini de sute de mii de euro, bijuterii și săbii / Sursă foto: DIICOT
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Din articol
Ce spun procurorii despre gruparea din Brăila

Procurorii au confiscat mai multe bunuri de lux, printre care mașini de aproximativ 500.000 de euro, ambarcațiuni, bijuterii, arme, dar și peste 30 de săbii, după perchezițiile efectuate în dosarul grupării din Brăila, acuzate, printre altele, de șantaj, camătă, proxenetism sau tentativă la omor calificat. 22 de inculpați vor afla pe parcursul zilei dacă sunt arestați preventiv.

Reamintim că este vorba de perchezițiile care au avut loc joi în Galați și Brăila, dar și la un penitenciar.

 Infracțiunile vizate, potrivit DIICOT, sunt cele de constituirea unui grup infracțional organizat, tentativă la omor calificat, instigare la tentativă la omor calificat, complicitate la tentativă la omor calificat, șantaj, camătă, favorizarea făptuitorului, instigare la favorizarea făptuitorului, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor.

22 de inculpați așteaptă pe parcursul zile să afle dacă instanța va da curs solicitării DIICOT de a-i aresta preventiv.

Procurorii mai subliniază că au ridicat în urma perchezițiilor „12 autoturisme în valoare de aproximativ 500.000 euro, 3 ambarcațiuni în valoare de circa 100.000 euro, sume de bani în lei și euro, în echivalentul a peste 80.000 euro, o parte din sume fiind găsite ascunse în spații special create în structura de zidărie a locuințelor, bijuterii, o armă, neletală, supusă autorizării, peste 30 de săbii, precum și alte mijloace de probă”.

Ce spun procurorii despre gruparea din Brăila

Este vizată o grupare condusă de un bărbat de 50 de ani și sprijinită de alte 23 de persoane. Gruparea, potrivit DIICOT, „a exercitat acte de violență împotriva mai multor persoane, săvârșind infracțiuni de tentativă la omor asupra a patru victime (...) pentru menținerea și consolidarea supremației grupării în zona de influență, intimidarea adversarilor și conservarea reputației violente a grupului în mediul infracțional local”.

„Prin natura obiectelor utilizate, intensitatea, frecvența loviturilor aplicate și zonele anatomice vizate, acțiunile membrilor grupării au fost apte să producă decesul victimelor, rezultat care nu s-a produs din cauze independente de voința acestora, respectiv acordarea de îngrijiri medicale de specialitate și reacțiile persoanelor vătămate”, potrivit comunicatului DIICOT.

Liderul grupului mai este acuzat de camătă și instituia, fără să aibă pârghii legale în acest sens, garanții asupra mai multor bunuri ale persoanelor care luau bani de la el.

„În acest context a exercitat acte de intimidare și presiune psihologică asupra unor debitori în scopul de a-i determina să plătească capitalul împrumutat și dobânzile aferente. Totodată, și alți membri ai grupării de criminalitate organizată, individual sau împreună cu alți suspecți, neafiliați, au oferit, în aceeași modalitate, împrumuturi bănești, cu dobândă, fără a fi autorizați”, potrivit DIICOT.

Între 2021 și 2026, susțin procurorii, liderul grupării a încercat să își ascundă banii și bunurile (de exemplu, mașini de lux) obținute din activitatea de camătă pe numele altor rude.

Mai mult, doi dintre membrii grupării au forțat două victime să practice prostituția pe teritoriul Elveției, Austriei dar și în mai multe orașe din România.

Editor : M.G.

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