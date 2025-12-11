Dominic Fritz îi cere ministrului Justiției să-l demită pe șeful DNA, după ancheta Recorder

Preşedintele USR, Dominic Fritz, îi cere ministrului Justiţiei, într-o postare pe Facebook, să-l demită pe şeful DNA, Marius Voineag, după apariţia documentarului Recorder „Justiţie capturată”. El spune că materialul arată probleme grave în sistemul de justiţie şi că este nevoie de măsuri urgente.

Liderul USR a afirmat că documentarul a scos la iveală informaţii care arată că DNA este condus greşit şi că şeful instituţiei trebuie schimbat din funcţie.

„Revolta oamenilor după documentarul Recorder trebuie să ajungă în Parlament. Trebuie să desfiinţăm sistemul prin care magistraţii şi dosarele sunt controlate. Promovările în justiţie trebuie făcute prin concurs, nu prin pile, ca acum”, a transmis Fritz în postarea citată.

Acuză un „târg politic” care ar fi slăbit lupta anticorupție

Președintele USR este de părere că legile Justiției au fost modificate astfel încât să slăbească DNA și lupta anticorupție.

„Legile în vigoare sunt rezultatul unui târg murdar între politicieni și oameni obedienți din Justiție. Au vrut să scape de lupta anticorupție, care le amenința libertatea și averile furate. Și au reușit: multe dosare se prescriu, achitările vin pe bandă rulantă, iar prejudiciile dispar”, a transmis Fritz.

El a acuzat că aceste modificări au fost permise în mandatul fostului președinte Klaus Iohannis și votate de PSD și PNL.

Cere demiterea șefului DNA și un audit urgent

Fritz spune în aceeași postare că dezvăluirile Recorder ar conține „probe concrete” împotriva actualului șef al DNA, Marius Voineag, motiv pentru care solicită demiterea acestuia.

Totodată, el cere Ministerului Justiției să facă un audit independent privind modul în care sunt repartizate dosarele către judecători, un proces care ar trebui să fie complet aleatoriu.

„Competența pe corupția din Justiție trebuie să revină la DNA”, a adăugat liderul USR.

