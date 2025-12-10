Live TV

Ministrul Justiției, după ancheta Recorder: „Dacă cineva tergiversează dosare culpabil, ar trebui să răspundă”

Data publicării:
Radu Marinescu.
Radu Marinescu. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declarat miercuri, la Digi24, că, dacă există cazuri de judecători care au tergiversat intenționat dosare penale pentru prescrierea faptelor, ele trebuie investigate și stabilite vinovățiile. Declarația lui vine în urma unei investigații Recorder.ro, în care mai mulți foști și actuali magistrați acuză tergiversări de dosare de corupție și presiuni asupra procurorilor și judecătorilor implicați în soluționarea unor dosare de corupție.

Ministrul Justiției afirmă că, în privința duratei proceselor din justiția română, au fost făcute evaluări din partea organismelor europene.

„În ceea ce privește durata de desfășurare a proceselor, durata rezonabilă, aș aminti faptul că recent a existat o evaluare făcută de către Comisia Europeană. A existat și o decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului, care a fixat anumite repere în ceea ce privește progresele făcute de România cu privire la durata de de de soluționare a cauzelor. Aș vrea să spun și că în Uniunea Europeană există o preocupare generală în foarte multe țări, pentru durata îndelungată a procedurilor”, a declarat Radu Marinescu la Digi24.

El a mai spus că fiecare caz trebuie evaluat separat pentru a se stabili cauzele pentru care a fost tergiversat, acest lucru căzând în sarcina CSM și a Inspecției Judiciare.

„Trebuie făcută o analiză concretă pentru fiecare cauză în parte și văzut dacă este o chestiune care este obiectiv generată de complexitatea cauzei, de numărul persoanelor implicate, sau este o tergiversare culpabilă. Și atunci sigur, dacă cineva tergiversează culpabil, ar trebui să și răspundă”, a mai afirmat ministrul.

El a precizat că, dacă se vor descoperi astfel de cazuri, va cere controale amănunțite.

„Dacă sunt indicate chestiuni concrete, cazuri concrete de tergiversare, sigur că voi solicita să fie examinate mai explicit”, a mai spus Radu Marinescu.

Declarațiile ministrului vin în urma unei investigații Recorder.ro, în care mai mulți foști și actuali magistrați vorbesc despre presiuni mari asupra sistemului de justiție, care fac ca dosare mari de corupție să fie amânate până la prescrierea faptelor, sau despre judcători mutați de la o instanță la alta, pentru a nu mai judeca anumite dosare.

